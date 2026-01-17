＼24時間OK／泡もこセルフで愛犬スッキリ！完全無人の「セルフドッグスパ」がWHATAWONにNEW OPEN！【大阪・岸和田】
愛犬を自分のペースで、気軽にケアしたい方へ。
完全無人・24時間営業のセルフドッグスパ「Self Dog Spa Salud!」がNEW OPEN。
トリマーにお任せするのではなく、飼い主様ご自身でワンちゃんを洗っていただくセルフシャンプー形式のドッグスパです。
プロ仕様の設備を使いながら、好きな時間に、自分のペースで愛犬をケアできます。
詳細を見る :
https://seif-dogspa-salud.jp/
■ 完全無人だから、気を使わずに使えるセルフドッグスパ
「Self Dog Spa Salud!」は、スタッフ常駐なしの完全無人セルフドッグスパ。
他のわんちゃんや周囲を気にすることなく、愛犬の性格やペースに合わせて、ゆっくりとケアができます。
初めての場所が苦手なわんちゃんや、落ち着いてシャンプーしたい飼い主さんにもおすすめです。
■ プロ仕様の設備で、セルフでも仕上がりに満足
設置されているのは、家庭用とは一線を画すプロ仕様のシャンプー設備。
泡立ち・洗浄力・使いやすさに配慮した設計で、セルフ利用でもしっかりと汚れを落とし、すっきりとした仕上がりを実感できます。
■ 利用時間で料金が決まる、シンプルで分かりやすいシステム
「Self Dog Spa Salud!」は、利用時間で料金が決まるシンプルな料金システム。
複雑なオプションや追加料金はなく、初めての方でも安心してご利用いただけます。
お支払いは、便利なキャッシュレス決済のみ。
受付不要・待ち時間なしで、スムーズにご利用可能です。
■ 選べる2つのバスタイプ
※小型犬の場合、おおよそ60分でシャンプーが完了します。
時間内での完了に不安がある方は、2枠（130分）でのご予約も可能です。
愛犬のペースに合わせて、無理なくご利用ください。
■ ご予約について
ご利用は事前予約制となります。
予約は、公式ホームページまたは店頭・告知用QRコードから簡単に行えます。
→ スマートフォンから読み取るだけで、予約ページへ直接アクセス可能です。
■ ご利用前に必ずお読みください
当店は無人店舗です。
お客様とわんちゃんが安全・快適にお過ごしいただくため、以下のルールを必ずお守りください。
【ご来店・ご利用について】
・ご入店いただける動物はわんちゃんのみです。
・店内では必ずリードを着用し、わんちゃんから目を離さないようお願いいたします。
・体調がすぐれない場合（持病、怪我、皮膚疾患、妊娠中、ワクチン未接種など）のご利用はお控えください。
・バスタブご利用中は、溺水や高温による火傷防止のため、決して目を離さず十分ご注意ください。
・飼い主様ご自身の体調に異変を感じた場合は、無理をせず直ちにご利用を中断してください。
【禁止事項・違反行為について】
・店内は安全管理のため、防犯カメラを設置し常時録画しております。
・トリミングシザー、バリカン、爪切りなど刃物類の持ち込み・使用は禁止です。
・設備や備品を故意または過失により破損した場合、修理費用等を実費でご請求いたします。
・ご予約内容と異なる利用、利用規約違反、迷惑行為が確認された場合は、速やかに警察へ通報いたします。
【免責事項】
・施設内でのわんちゃんの脱走
・お客様同士のトラブル
・わんちゃんの負傷・死亡等の事故
上記につきまして、当店では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■ 店舗情報
店舗名：Self Dog Spa Salud!
ジャンル：サービス
営業時間：24時間営業
定休日：なし
MAP No.：7-4（2F）
決済方法：クレジットカード／PayPay
公式サイト：https://seif-dogspa-salud.jp/
Instagram：@selfdogspa_salud
WHATAWON（ワタワン）
WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分
関連URL
WHATAWON（ワタワン）HP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/