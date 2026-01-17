【冬の口福旅】旬の北陸グルメと温泉、加賀の粋に満たされる。のどぐろ、ズワイ蟹、牡蠣、ぶり、甘エビ、フグ白子×地酒3種

株式会社H.P.D.コーポレーション石川県加賀市「吉祥やまなか」

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿、吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)（石川県加賀市 総支配人:村井博）は、2026年1月18日～3月31までの期間、北陸の旬のごちそうを愉しむグルメな宿泊プランをご用意しました。

冬のごちそう＆地酒を愉しむ

吉祥口福鍋（ズワイ蟹・牡蠣・鰤・甘エビ・フグ白子）イメージ

夕食は鮮度自慢のお造りや合鴨の治部煮、のどぐろ珠洲の塩焼き、ズワイ蟹ご飯など、この季節ならではのお品書き。プラン特典として、冬の味覚がギュッと詰まった吉祥口福鍋（ズワイ蟹・牡蠣・ぶり・甘エビ・フグ白子）と相性抜群の地酒3種をプレゼント。体も心も温まる、ぜいたくなひとときを。

意匠を凝らした加賀の伝統美にふれる

プラン特典の地酒3種飲み比べ

館内は加賀五彩が華やかなロビーラウンジや北陸最大級のスパなど、意匠を凝らした加賀の伝統美を感じさせる空間が広がります。

ご滞在に華を添える、無料のおもてなし

石川県加賀市「吉祥やまなか」加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）無料

シェフが目の前で焼き上げる加賀パンケーキのアフタヌーンティー、夕方のハッピーアワー、伝統芸能・山中節の夕べ、男女ともに揃う豊富な色浴衣など、ご滞在に華を添える無料のおもてなしも充実。

降り積もる雪を眺め、まろやかな湯に癒やされる。

九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）無料伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）無料石川県加賀市「吉祥やまなか」

松尾芭蕉も愛したまろやかな湯に癒やされる、グルメと寛ぎの旅に出ませんか。

■【冬の口福グルメ】ズワイ蟹・牡蠣・鰤・甘エビ・フグ白子 冬の五大グルメ鍋 地酒3種ペアリング 宿泊プラン

【期 間】2026年1月18日～3月31日

【料 金】ご一泊 夕・朝食付き、お一人さま料金（渓流を望む和室）

・25,600円～（3名1室）、27,600円～（2名1室）

＊税・サービス料込、入湯税150円別、子供料金あり、曜日・シーズン・客室タイプUP料金あり

【夕 食】お食事処 べにはな「吉祥口福会席」

※天候や仕入れ状況により一部料理内容を変更する場合があります

食前酒 天狗舞梅酒

八 寸 加賀・能登山海の幸5種盛り合わせ

造 里 日本海の幸3種盛合せ

郷土料理 合鴨の治部煮

小 鍋 吉祥口福鍋（ズワイ蟹・牡蠣・鰤・甘エビ・フグ白子）

焼 物 姿のどぐろ珠洲の塩焼き

揚 物 海老の天麩羅と加賀丸芋磯辺揚げ

食 事 ズワイ蟹ご飯 赤出汁 香の物

デザート 南瓜のババロア 林檎の蜜煮 果実1種

【朝 食】べにはな「加賀能登朝食」、青竹「Teppann ブレックファスト」、千尋「加賀能登朝食 極」 ※お部屋により異なります

青竹「Teppann ブレックファスト」

【特 典】

◆「べに蔵」 一献 3種飲み比べ

「加賀ノ月満月」純米吟醸

「獅子の里」純米吟醸

「菊姫」山廃吟醸

「べに蔵」：お食事処「べにはな」内の地酒を一堂に会した日本酒サーバー

【その他】加賀パンケーキや加賀プリン、山中節の夕べ、記念日や連泊特典など、嬉しい無料のおもてなし

■「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）クリアアサヒorカクテル

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～21:30）

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」（7:00～10:00）

・選べる色浴衣＆帯、羽織、ストール、湯かご他

・浴衣の他にナイトウェア

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・ゆげ街道沿いのグループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡り

■記念日のおもてなし（無料） ※3日前までに要予約

・誕生日の記念月 および、前後1ヶ月以内

・ご長寿を迎えて1年以内

・結婚記念月 および、その前後1ヶ月以内

アニバーサリーケーキ、蓮根の蓮蒸し、記念写真、吉祥スパ10％OFF

◆加賀温泉郷「山中温泉」

吉祥やまなか│おもてなし :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～21:30）無料

加賀四湯のひとつで開湯1300年の山中温泉。松尾芭蕉が選ぶ「扶桑三名湯」の温泉地で、四季を通して風情のある街歩きが満喫できます。

総湯「菊の湯」

温泉街に沿って流れる「鶴仙渓」沿い1.3kmの遊歩道は、総ひのき造りの「こおろぎ橋」や「あやとりはし」など、自然の中で散策が楽しめます。

総ひのき造りの「こおろぎ橋」

九谷焼や山中漆器のギャラリー、地酒屋さんが軒を連ねる「ゆげ街道」は、57種類から選べる「アイスストリート」やご当地グルメの食べ歩きもおすすめ。

温泉からつくった「菊の湯アイスキャンディー」山中温泉アイスストリート :https://www.yamanaka-spa.or.jp/icestreet

2024年3月「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がりアクセスが向上しました。

■吉祥やまなか(https://kissho-yamanaka.com/)

石川県加賀市「吉祥やまなか」

名勝・鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」では三つ星を獲得。館内に山中塗、九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化が感じられる設えです。

まろやかな湯はph値が高く、温泉大浴場や露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭(https://kagari-kisshotei.com/)」への湯巡りで楽しめます。

グループ旅館「かがり吉祥亭」かがり吉祥亭 :https://kagari-kisshotei.com/

のどぐろ、甘海老、ズワイガニなど海の幸、能登牛、加賀野菜は、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでご賞味いただけます。

日本三大民謡に数えられる伝統芸能「山中節の夕べ」公演、北陸最大級「吉祥スパ」では金箔（新陳代謝）・銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが優雅な旅の癒しを演出します。

北陸最大級の「吉祥スパ」では金箔、銀箔を使うご当地トリートメントも

無料の定時送迎バスでJR加賀温泉駅より車で25分。小松空港より40分。

吉祥やまなか│アクセス :https://kissho-yamanaka.com/access/

※画像はイメージ、特記がない場合は税・サービス料込み料金です

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q-fwmET5lBc ]