ÊõÄÍ²Î·à¡¡²ÖÁÈÊõÄÍÂç·à¾ì¸ø±é¡ØÁó·î¾¶¡Ê¤½¤¦¤²¤Ä¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù¡ØEL DESEO¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ç¥»ー¥ª¡Ë¡ÙÀé½©³Ú¡¡¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ³«ºÅ·èÄê¡ª

ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦²ÖÁÈ¤Ë¤è¤ëÊ¿²È¤Î±É²Ú¤ÈË×Íî¡¢Ê¿²ÈºÇ¸å¤ÎÁíÂç¾¡¦Ê¿ÃÎÀ¹¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯½ªËöëý¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥Æ¥ó¥·¥çー¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¸ø±é¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
ÊõÄÍ²Î·àÃÄ ²ÖÁÈ¤¬¡¢2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊõÄÍÂç·à¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥É¡¦¥é¥á¥ó¥È¡ØÁó·î¾¶¡Ê¤½¤¦¤²¤Ä¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù-Ê¿²È½ªßá¤Î·À¤ê-¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¡¦¥·¥çー¡ØEL DESEO¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ç¥»ー¥ª¡Ë¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿²ÈºÇ¸å¤ÎÁíÂç¾¡¦Ê¿ÃÎÀ¹¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Éã¤Î±Æ¤òÇØÉé¤¤¡¢ÀÀ¤¤¤ÈÁÓ¼º¤Î²Ì¤Æ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿»Ñ¤ò¡¢Áó·î¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ì¿¤Î¾¶¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
Êª¸ì¤ÏÊ¿°Â»þÂåËö´ü¨¡¨¡¡£Éð²È¤È¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÈË±É¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ê¿²È°ìÌç¤Ï¡¢ÅïÎÂ¡¦Ê¿À¶À¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µþ¤ÎÅÔ¤Ë¤½¤Î±É²Ú¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¡¦À¶À¹¤ÎÃþ°¦¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤¿¼ã¤Éð¾¡¦Ê¿ÃÎÀ¹¡Ê¤¿¤¤¤é¤Î¤È¤â¤â¤ê¡Ë¤Ï¡¢Äï¡¦½Å¹Õ¡Ê¤·¤²¤Ò¤é¡Ë¡¢½¾·»Äï¡¦¶µ·Ð¡Ê¤Î¤ê¤Ä¤Í¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ê¿²È¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÃÎÀ¹¤ÏºÊ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÌÀ»Ò¤«¤é¡ÖÊ¿²È¤ÎË×Íî¡×¤òÍ½¸À¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀ¶À¹¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿²È°ìÌç¤Ïº½¤¬°î¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Ò¸÷¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ä¤¬¤Æ·Þ¤¨¤ë±¿Ì¿¤ÎÃÏ¡¢¡ÈÃÅ¥Î±º¡É¡£Áó¤¯Ëþ¤Á¡¢¤ä¤¬¤Æ·ç¤±¤æ¤¯·î¤Î²¼¤Ç¡¢±É²Ú¤È¸Ø¤ê¡¢°¦¤ÈÊÌ¤ì¤òÉÁ¤¯½ªËöëý¡£
Æ±»þ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡ØEL DESEO¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ç¥»ー¥ª¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¤Î¹ñ¤Ë±²´¬¤¯¡ÖÍßË¾¡ÊEL DESEO¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍßË¾¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ÃË¤È½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÍÅ¤·¤¯¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥Æ¥ó¥·¥çー¡£
Áó·î¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ì¿¤Î½ªËöëý¤È¿´Ìö¤ëÌ¥ÏÇ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø±é¡Û
¥°¥é¥ó¥É¡¦¥é¥á¥ó¥È
¡ØÁó·î¾¶¡Ê¤½¤¦¤²¤Ä¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù-Ê¿²È½ªßá¤Î·À¤ê-
ºî¡¦±é½Ð¡¿·§ÁÒ¡¡ÈôÄ»
¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¡¦¥·¥çー
¡ØEL DESEO¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ç¥»ー¥ª¡Ë¡Ù
ºî¡¦±é½Ð¡¿»ØÅÄ¡¡¼î»Ò
¡Ú½Ð±é¡Û
ÊõÄÍ²Î·àÃÄ
¡Ò²ÖÁÈ¡Ó¡¡±Êµ×µ± ¤»¤¢¡¢À±¶õ Èþºé¡¡¤Û¤«
ÊõÄÍ²Î·à¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/sogetsusho/index.html
¡Ú¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡Ô¥¿¥¤¥È¥ë¡Õ
¡ÔÆü¡¡¡¡»þ¡Õ
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë13:00³«±é
¡Ô²ñ¡¡¡¡¾ì¡Õ
±Ç²è´Û¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Êhttps://liveviewing.jp/sogetsusho/¡Ë¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½
¢¨³«¾ì»þ´Ö¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÔÎÁ¡¡¡¡¶â¡Õ
5,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¿3ºÐÌ¤Ëþ¤ÇºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå°Ê³°¤Ë³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥Á¥±¥Ã¥È¡Õ
¡ÚÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¡Û
¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00 ～ 3·î2Æü¡Ê·î¡Ë12:00
¡ý¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢: https://w.pia.jp/t/sogetsusho-lv/ ¡ÊPC¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¶¦ÄÌ¡Ë
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¡£
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û
¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë11:00 ～ 3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë12:00
¡ý¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢: https://w.pia.jp/t/sogetsusho-lv/ ¡ÊPC¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¶¦ÄÌ¡Ë
¡ýÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó
¢£ÆÃÊÌÅÅÏÃÍ½Ìó¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë11:00 ～ 3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë18:00
¡ý¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§017-718-8161¡¡¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÂÐ±þ¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00～18:00¡Ë
¢¨ÆÃÊÌÅÅÏÃÍ½Ìó¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡¦È¯·ô¤Ï¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¡£
¢¨°ìÈÌÈ¯Çä¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Õ
¢¨Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢ÃêÁª·ë²Ì³ÎÇ§´ü´ÖÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¹¹¡¦¼è¾Ã¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯·ô¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾å±ÇÃæ»ßÅù¤Î°ÆÆâ»ö¹à¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÊÑ¹¹¡¦¼è¾Ã¤·¡¦Ê§Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¡¢¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤êÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¡ÊÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¡¦ÇËÂ»¡¦»ý¤ÁËº¤ìÅù¡Ë¤Ç¤âºÆÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Æþ¾ìÁ°¤ËÈ¾·ô¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¡¦ÊÝ´É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Õ
¡ý¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¥Ø¥ë¥×¡§https://t.pia.jp/help/
¢¨¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý¤Ô¤¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://ticket-account.pia.jp/pia/membmng/RegisterNormalAction.do¡¡
¡ý¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¡§https://t.pia.jp/pia/events/kageki-lv/
¡ý¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ôÅ¹ÊÞ¡§¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡https://www.sej.co.jp/shop/¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¡https://www.family.co.jp/store.html
¢¨¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤¡¦¤ª¼õ¼è¤êÅù¤Î¼êÂ³¤¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊõÄÍ²Î·à¡¡²ÖÁÈÊõÄÍÂç·à¾ì¸ø±é
¡ØÁó·î¾¶¡Ê¤½¤¦¤²¤Ä¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù¡ØEL DESEO¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ç¥»ー¥ª¡Ë¡ÙÀé½©³Ú¡¡¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ
¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¡https://liveviewing.jp/sogetsusho/
´ë²è¡¦À©ºî¡§ÊõÄÍ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢ー¥Ä
ÇÛµë¡§¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÔÃí°Õ»ö¹à¡Õ
¡Ú¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨ÄÌ¾ï¤Î¸ø±é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¾å±Ç¤Ç¤¹¡£Çï¼ê¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛ¿®Ãæ·Ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢±ÇÁü¡¦²»À¼¤ÎÍð¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÆâÍÆµÚ¤ÓÇÛÌòÅù¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ãøºî¸¢¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô³ä°¦¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤äºÒ³²·ÙÊóÅù¤ò¼õ¿®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¾å±Ç¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»£±Æ¡¦Ï¿²»¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨¥«¥á¥é¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëµ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÏ¿²»/Ï¿²è/»£±Æ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ËÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤Ç¾åµ¤Î¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òºï½ü¤Î¤¦¤¨¡¢¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤Ê¤É¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï°ìÀÚ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú±Ç²è´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨³Æ±Ç²è´Û¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å±Ç»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø±é¤¬Í½Äê½ªÎ»»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¸ø±éÅÓÃæ¤Ç¤â¾å±Ç¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤Ë¡¢µÏ¿¤ä¼èºà¤Î¤¿¤á¤Î»£±Æ¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚºÂÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨±Ç²è´Û¤ÎºÂÀÊÇÛÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤ÎÀÊ¤¬Î¥¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ö¤¤¤¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¸å¡¢¤´´Õ¾ÞÍ½Äê¤Î±Ç²è´Û¤Ø¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤Ë¤´Íè¾ìÍ½Äê¤ÎÊý¤Ï¡¢HPµºÜ¤Î¡ã±Ç²è´Û´Õ¾Þ¥Þ¥Êー¤Î¤ª´ê¤¤¡ä¤ò¤´³ÎÇ§¡¦¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¡¦¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯É½ÆâÍÆ¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£