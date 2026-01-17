就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」、施設外就労・施設外支援を開始し工賃体系を刷新。事業所紹介資料を全面アップデート

株式会社パパゲーノ

生成AIを活用した就労支援事業やAI支援記録アプリ「AI支援さん」の開発を行う株式会社パパゲーノ（代表取締役：田中康雅、住所：東京都杉並区）は、就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」の事業所紹介資料を全面アップデートしました。「施設外就労」の開始に伴う工賃体系の刷新、「施設外支援」による就職活動の支援の強化、支援の考え方の明文化など、2025年の取り組みを反映した内容となっています。

■ 資料アップデートの背景

見学体験の申込みはこちら :https://papageno.co.jp/work-and-recovery/八幡山・下高井戸・用賀パパゲーノ Work & Recovery事業所紹介資料https://prtimes.jp/a/?f=d98762-43-1756cb84717137746a9ba333038d8e80.pdf

パパゲーノ Work & Recoveryは、2023年の開設以来、生成AIを活用したIT系の就労継続支援B型として、精神・発達障害のある方の「リカバリー（自分らしい生き方の回復）」を支援してまいりました。

2025年より就労継続支援B型の就職活動を支援できる制度である「施設外就労」および「施設外支援」を本格的に開始し、利用者の方がより実践的な環境でスキルを発揮できる機会が拡大しました。

これに伴い、工賃体系の見直しや就職支援の強化を実施。今回の資料アップデートでは、これらの変更点に加え、パパゲーノが大切にしている支援の考え方を明文化し、利用を検討される方や関係機関の皆様により深くご理解いただける内容としました。

■ 主なアップデート内容

１.工賃体系の刷新：時給480円・630円を新設

下高井戸拠点での「施設外就労」の開始や生産活動の拡充に伴い、従来の時給230円・430円に加え、新たに時給480円・630円の工賃区分を新設しました。

工賃の具体例２.就職支援の強化：施設外支援の開始

就労継続支援B型の「施設外支援」制度を新たにスタート。利用者さんの就職活動をより手厚くサポートできる体制を整え、障害者雇用を積極的に実施する企業への見学機会のセッティング、ハローワークへの同行、就職先企業との面談同行、就職後の定着支援などを実践してまいりました。年間5～10名の方が企業に就職して卒業されており、今後さらに就職支援を強化していく予定です。

就職に向けた支援３.支援の考え方を明文化：「支援員7原則」を掲載

パパゲーノの支援員が大切にしている考え方を「7原則」として資料に明記しました。

- 「他者貢献 & 自分らしさの探求」を重視する- 利用者さんの「自分らしい生き方の回復」を第一に考える- 疾患名や属性でカテゴライズせず、その人を見て理解する- PC作業だからこそ、通所時の挨拶や声かけも大切にする- 本人のいないところで勝手に決めない- 課題ではなく「できること」に目を向ける- ルールを減らし、自由に挑戦できる環境・風土を作る

リカバリー、社会モデル、IPSモデル、ストレングスモデル、バイステックの7原則といった精神保健福祉の基礎理論に基づいた支援の考え方をチームで大切にしています。

■ パパゲーノ Work & Recoveryの特徴

■ 事業所概要

パパゲーノの支援員7原則ご利用の相談はこちら :https://papageno.co.jp/work-and-recovery/気軽にお問い合わせください- リカバリー志向の支援：他者貢献（Work）と自分らしさの追求（Recovery）を自然と実現できる場- 実践的なDX業務：IPSモデルを重視し、企業の営業事務、Webデザイン、ライティング等の実務を経験- 生成AIの活用：障害のある方、支援者の双方が生成AIを活用し、個人の可能性を広げる- 充実したIT環境：MacBook Airや業務マニュアルを読み込ませたAIチャットボットを完備パパゲーノ Work & Recovery- 事業所名：パパゲーノ Work & Recovery- サービス種別：就労継続支援B型- 活動拠点：八幡山 / 下高井戸 / 用賀（東京都杉並区・世田谷区）- サービス提供時間：9:30～16:30- 平均工賃月額：約3万円- 電話番号：050-8888-7970- メールアドレス：info@papageno.co.jpパパゲーノが選ばれている理由

＜見学・体験利用のお申し込み＞

https://papageno.co.jp/work-and-recovery/

【株式会社パパゲーノについて】

株式会社パパゲーノは、「生きててよかった」と誰もが実感できる社会を目指し、「リカバリーの社会実装」を事業を通して行う会社です。精神・発達障害のある方を対象とした就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」の運営、支援現場のDXアプリ「AI支援さん」の開発・提供を行っています。

- 会社名：株式会社パパゲーノ- 所在地：東京都杉並区上高井戸1-13-1 ルート上高井戸ビル 2階A号室- 代表者：代表取締役CEO 田中 康雅- 事業内容：就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」の運営、AI支援さんの開発、企業のDX支援- 公式ホームページ：https://papageno.co.jp/- 公式YouTube：https://www.youtube.com/@papageno_jp- パパゲーノAI福祉研究所：https://ai-fukushi.net/