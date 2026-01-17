ファイテック、山梨県大月市消防本部へ林野火災用消火剤「FOREST DEFENDER」500Lを寄贈

株式会社ファイテック

株式会社ファイテック（本社：愛知県大口町、代表取締役社長：林 富徳、以下「ファイテック」）は、山梨県の扇山付近で発生し、消防・関係機関により消火活動が継続されている林野火災に対し、地域の安全確保と迅速な鎮火活動への支援を目的に、山梨県大月市消防本部へ林野火災用消火剤「FOREST DEFENDER（フォレストディフェンダー）」500Lを寄贈いたしました。

【寄贈内容】

写真：大月市消防本部へ寄贈した林野火災用消火剤「FOREST DEFENDER」（合計寄贈量：500L）

寄贈日：2026年1月15日（木）

寄贈先：山梨県大月市消防本部

寄贈品：FTL-05C FOREST DEFENDER（フォレストディフェンダー）

数 量 ：20Lポリタンク×25本（合計500L）

【寄贈の経緯】

2026年1月14日（水）、当社は、山梨県内で発生した林野火災における消火活動を支援するため、森林火災用消火剤「FOREST DEFENDER（フォレストディフェンダー）」を大月市消防本部へ寄贈しました。

寄贈にあたっては、関係機関との連絡調整の一環として、山梨県選出の中谷真一衆議院議員（財務副大臣）および卯月政人山梨県議会議員に、情報共有および連絡調整に関するご協力をいただきました。その後、卯月議員を通じて大月市消防本部へ連絡が行われ、受領手続きが整ったことから、寄贈が正式に決定しました。

当社は同日、本社工場より出荷し、翌1月15日（木）午前に納品しました。同日、当社担当者が大月市消防本部を訪問し、使用方法等の説明を実施しました。寄贈品は、現場の判断に基づき、地上での消火活動において活用されています。

※本寄贈は、災害対応に資する物資提供であり、特定の候補者・政党の支援、または選挙運動を目的とするものではありません。

【扇山で発生している林野火災の状況】

上野原市および大月市の公式発表によると、扇山付近で発生している林野火災について、以下の状況が公表されています。

■ 大月市管内（2026年1月15日 午後6時時点）

・焼損面積：約111ヘクタール

・避難指示：発令されていません

・人的被害：なし

・建物被害：なし

・活動状況：

- 自衛隊大型ヘリおよび防災ヘリによる空中消火

- 地上隊による火煙調査

- 山谷地区周辺の警戒活動

■ 上野原市管内（2026年1月16日 午前8時時点）

・焼損面積：約124ヘクタール

・避難指示：

- 新田区・犬目区・恋塚区 計77世帯145名

- 1月15日午後7時30分をもってすべて解除

・人的被害：なし

・建物被害：なし

・民家への影響：なし

・火災の状態：「小康状態」と発表されています

現在も自衛隊および防災ヘリによる空中消火、地上隊による火煙調査および山谷地区の警戒など、関係機関が連携して活動が行われています。

【早期支援判断と迅速な対応】

今回の林野火災は、発生初期から広範囲に及ぶ焼損が確認されており、地形条件や気象状況によっては、火勢の再拡大や延焼のリスクが高まる可能性があると認識していました。林野火災においては、初動段階から使用可能な資機材の選択肢を確保しておくことが、現場での柔軟かつ迅速な対応につながると考え、当社は早期の支援決定を行いました。

寄贈決定後、当社は「一刻も早く現場へ届ける」ことを最優先に、2026年1月14日に本社工場から出荷し、翌15日午前に大月市消防本部への納品を完了しました。さらに同日、当社担当者が消防本部を訪問し、使用方法や希釈・運用に関する説明を行うことで、現場における円滑な導入を後押ししました。

これにより、寄贈した消火剤は、現地の地上消火活動において速やかに使用可能な状態となり、現場の状況に応じた消火手段の一つとして活用されています。当社としては、こうした即応的な支援が、最前線で活動される消防関係者の皆様の負担軽減や、安全確保に資することを期待しています。

【フォレストディフェンダーについて】

写真：寄贈に際し大月市消防本部を訪問した際の様子（左：弊社専務取締役 森山克彦、右：山梨県議会議員 卯月政人様）

FOREST DEFENDER（フォレストディフェンダー）は、森林火災に対する次世代技術として、森林火災によって発生する二酸化炭素の放出や森林資源減少などの被害拡大を防止するための消火剤です。

水に対して低濃度で希釈して散布するだけで、消火活動の補助的手段として有効性が確認されています。また、従来製品に比べて高い難燃性能により、防火帯設置能力に優れ、効果的に火災の延焼を防止することができます。淡水だけでなく、海水で希釈しても消火能力に影響がない耐塩性能を持つ消火剤であり、界面活性剤及びPFAS等、環境に悪影響を与える物質を使用せず肥料に近い成分の環境に優しい消火剤です。

この林野火災用消火剤「FOREST DEFENDER（フォレストディフェンダー）」と、防衛史上初めて試験に合格し採用されているヘリコプター用消火剤注入システム「FEI（Fitech Easy Injection）」を使用した「次世代空中消火システム」については、日本火災学会に論文が掲載され、一定の有効性が示されています。今後、日本の空中消火活動において、大きな期待が寄せられています。

【今後の取り組み】

写真：自衛隊との訓練時に撮影した空中消火の様子〈参考写真〉

今回の寄贈を通じて、ファイテックは、林野火災という広域かつ長期化しやすい災害において、現場の状況やニーズに応じた支援を、迅速かつ適切に行うことの重要性を改めて認識しました。

林野火災は、地域の暮らしや森林資源だけでなく、地球環境にも影響を及ぼし得る災害であり、初動対応から継続的な警戒・備えまで、関係機関の連携が不可欠です。当社は、消防・防災分野に携わる企業として、技術開発にとどまらず、災害発生時における実効性のある支援のあり方を常に考え、行動してまいります。

このたび、山梨県上野原市および大月市の扇山付近で発生した林野火災により影響を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。また、厳しい環境の中で消火活動および警戒にあたられている消防・自衛隊・関係機関の皆様に、深い敬意と感謝を申し上げます。

ファイテックは今後も、自治体や防災機関の皆様との連携を大切にしながら、現場で求められる技術と支援を提供し、地域の安全・安心に貢献してまいります。

【 株式会社ファイテックについて 】

株式会社ファイテックは、愛知県大口町に本社を構える消防関連の化学製品メーカーです。消防・防災の分野で培った技術力をもとに各種消火剤や消火用具を開発・製造しており、現在その事業は海外48か国にまで展開しています。

【 主な製品・サービス 】

主力製品には「ファイテック投てき用消火用具」や「天ぷら油用消火剤『箱のまま入れるだけ』」、「業務用消火スプレー『フライングジェット』」など、多種多様な消火用具・消火剤があります。また、消防車向け、金属火災向け、林野火災向けの各種消火剤の開発・製造も手掛けており、現場のニーズに応じた製品ラインナップを提供しています。



このほか、AI・IT技術を活用したサービスとして、宅配ボックスの暗証番号を安全に管理するAIパスワード管理システム「Passluck（パスラック）」の開発・運営も行っています。

【 技術開発と導入実績 】

当社は、自衛隊の協力のもと、ヘリコプター用消火剤注入システム「FEI（Fitech Easy Injection）」を開発しました。このシステムは林野火災の消火に高い効果を発揮し、陸上自衛隊が実施する林野火災対策でも活用されています。

ファイテックの最大の強みは消火剤開発力であり、独自技術を用いた特殊な消火剤の開発を行っており、消防研究所と共同で消火技術の共同開発なども行ってまいりました。

【 会社概要 】

商 号 ： 株式会社ファイテック

代表者 ： 林 富徳

所在地 ： 愛知県丹羽郡大口町秋田3-101

設 立 ： 2010年

資本金 ： 4,800万円

事業内容： 消防関連化学製品製造業

U R L ： https://fitech911.com/

「 所属団体 」

（一社）防災安全協会

（一社）全国消防機器販売業協会

（一財）日本森林林業振興会 森林火災対策協会

（公社）日本火災学会

（一社）日本建築学会

（一社）マンション防災協会

当社の全ての消火薬剤は、PFAS（有機フッ素化合物類）を使用しておりません。