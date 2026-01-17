【開催レポート】外国人留学生の「日本での就職活動」に向き合う人事担当者×外国人社員による座談会『wagaya Connect vol.2』を開催

wagaya Japan株式会社

外国人専門不動産ポータルサイト「wagaya Japan」を展開する、wagaya Japan株式会社（日本エイジェントグループ、東京本部：東京都千代田区、代表：乃万 春樹）は、2025年12月21日に日本在住の外国人留学生を対象とした「wagaya Connect vol.2」を開催しました。

日本での就職を目指す外国人留学生の参加者とwagaya Japanスタッフが笑顔で記念撮影

■wagaya Connectとは

「wagaya Connect」とは、wagaya Japan株式会社が主催する

日本在住の外国人と地域住民が、互いに安心して生活するために必要な文化・社会交流の機会を創出し、互いに理解し合う共生社会の実現を目指すイベントです。

「体験×学び×交流」を通じて外国人と地域をつなぎ、地方自治体や不動産事業者と連携しながら、「日本×外国人」の象徴となる取り組みへと発展を続けてまいります。

今回は第二回目の開催となりました。

■イベント概要

・名称：wagaya Connect

・主催：wagaya Japan株式会社

・実施日/時間：12月21日（日）

・参加人数：22名

近年、日本で働く外国人は年々増加しており、外国人材が企業や地域社会を支える存在として期待される一方で、就職活動や企業理解における情報不足が、ミスマッチや不安の要因となるケースもあります。

こうした背景を踏まえ、今回のwagaya Connectでは、外国人留学生向けイベントを開催。

ただ選考を突破するためのノウハウを伝えるだけではなく、

今回は採用後、実際に日本企業で働くうえで大切にしたい姿勢や考え方にも焦点を当てました。

一般的な就活イベントでは得にくい「現場のリアルな声」を、日本企業の人事担当者と実際に日本で働く外国人社員による座談会形式でお届けしました。

人事と現役外国人社員が語る「日本での就職活動・仕事のリアル」

人事担当者と外国人社員の話に耳を傾ける、外国人留学生の参加者

メインプログラムでは、以下のテーマを中心にディスカッションを実施しました。

・日本での就職活動・仕事をする上でつまずきやすいポイント

⇒文化や価値観、就活ルールの違いへの向き合い方

・外国人社員の就職活動体験

⇒留学生時代に意識していたこと、準備してよかったこと

こういった取り組みにより、外国人留学生の皆さんの就職活動に対しての不安を取り覗き、企業からは入社後に成長・活躍・貢献を期待されていることをしっかりとお伝えすることができました。

参加者は真剣な表情で聞き入り、質疑応答の時間には、

「自己PRをどう日本企業向けに伝えればよいか」

「志望動機で意識すべき点は何か」など、

就職活動に直結する具体的な質問を中心に数多く寄せられました。

制度変更にも対応 ― マイナ保険証など最新トピックスを解説

就労・生活に直結する制度改正として、「マイナ保険証」について学ぶ参加者

また、wagaya Connectでは日本の制度変更や法改正についての解説も行います。

今回は直近の生活・就労関連トピックスとして、マイナ保険証に関する解説も実施。

制度変更に不安を抱える参加者にとって、正確な情報を整理して理解できる機会となりました。

交流会で広がる、国籍・学校を超えたつながり

クリスマスパーティー形式の交流会

座談会後は、クリスマスパーティー形式の交流会を開催。

同じ目標や悩みを持つ留学生同士が、学校や国籍の枠を越えて情報交換を行い、会場は終始笑顔と活気に包まれました。

参加者からは、

「日本の就活の考え方を具体的に知ることができ、不安が減った」

「人事担当者の視点を知ることで、就活準備の方向性が明確になった」

といった声が寄せられました。

■今後の展開

最後にじゃんけん大会で大盛り上がり

wagaya Japan株式会社は「wagaya Connect」を通じて、今後も「体験」「学び」「交流」を軸に、外国人と日本人がともに地域を支える関係を築ける場を提供してまいります。

また、地方自治体・不動産会社・教育機関との連携を強化し、全国展開を視野に活動を拡大します。

■wagaya Connectコンセプト

～小さなイベントから、大きなつながりを～

つくる、遊ぶ、語る--その全部が一夜で体験できる小規模イベント。

毎回ちがうコンテンツだから、来るたびに新しい発見があります。

肩書きも国籍も関係なく、好奇心ひとつでOK。

やさしいアイスブレイクから始まり、ハンズオンで盛り上がり、最後は自由交流。気づけば輪の中、気づけば笑顔。

今日の“好き”が、誰かの“好き”とつながる場所。

■背景と開催の目的

日本に暮らす外国人は年々増加しており、法務省の統計によれば在留外国人数は2024年末時点で約376万人に達し、過去最多を更新しています。製造・介護・サービスなどの現場から、教育・観光・地域活動に至るまで、外国人は日本各地で地域社会を支える重要な一員となりつつあります。

一方で、文化や言語の違いから「知らない」ことに起因する生活上の課題も少なくありません。たとえば、ゴミ出しや騒音といった生活ルール、防災や法改正に関する情報は、外国人に十分に届かず、誤解や不安の要因となるケースがあります。特に災害大国である日本では、防災時の行動を誤ることが命に関わる可能性もあり、正確で分かりやすい情報提供が求められています。

外国人を単なる「お客様」ではなく、地域や日本をともに発展させていく「仲間」として迎え入れること。そのために必要なのは、生活ルールや制度を正しく理解する「学び」と、日本文化を肌で感じる「体験」、そして外国人と地域がつながる「交流」です。これらを通じて、外国人だけでなく日本人も相互に理解を深め合うことで、互いに安心して暮らし、支え合える地域社会を築くことができます。

本イベントは、こうした社会的課題に応える取り組みとして企画されました。

外国人と日本人が互いに理解し合い、共に地域の一員として活躍できる社会を実現するために、今後は地方自治体や地域企業とも連携し、全国規模での開催を目指してまいります。

■wagaya Japan概要

法人名： wagaya Japan株式会社 (wagaya Japan, Inc.)

代表者名： 代表取締役社長 乃万 春樹

本社所在地： 愛媛県松山市湊町１丁目２番地

東京本部：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル8階

大阪支店：大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 4F

URL：https://wagaya-japan.co.jp/

事業内容：

・日本最大級の外国人向け不動産ポータルサイト「wagaya Japan」の開発・運営

・外国人専門の不動産賃貸・売買仲介・管理事業

・グローバル人材紹介サービス「wagaya Jobs」の運営

