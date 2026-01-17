TVアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプTVアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』（(C)サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE）

LINE STORE https://line.me/S/sticker/32554301

■TVアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』とは

つぶらな瞳とキラキラほっぺ、プニプニな感触―――

女子小学生の間で大人気となったキャラクター“ほっぺちゃん”がアニメで復活です！

「カワイイ」でつくられた世界、サン王国。

そこへ現れた“がんそほっぺちゃん”は、記憶をなくした「迷子」のほっぺちゃん。



一方、現実世界。

OLの歩々（ほほ）は、日々の仕事と生活のなかで少しずつ自己肯定感を失い、人生の「迷子」になりかけていた。



どこかで何かがすれ違い、ふたつの物語が静かに動きはじめる――



サン王国の裏では、毒のあるほっぺちゃんたちが「カワイくない場所」をつくりあげており、王国を守る“ガーディアンズ”にがんそほっぺちゃんも加わることに……。



サン王国の復活をめぐる、パラレル・ファンタジー・コメディー！

【TVアニメ公式HP】https://hoppechan.jp/

【TVアニメ公式X】https://x.com/hoppechan_pj

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

