『夢職人と忘れじの黒い妖精』のコラボカフェが開催中！　新作グッズには3ギルドのマイスター＆黒妖精が登場!!

株式会社Ａ３

スマホゲームアプリ『夢職人と忘れじの黒い妖精』（略称：『ゆめくろ』）のコラボカフェが、2026年1月17日(土)からeeo Cafeで好評開催中！ 開催にあわせて、公式イラストを使用した新作グッズも多数発売されています。

今回のグッズには、「ファタ・ミュジカ」「ハウンドスイーパー」「夢紡ぎ」のマイスター＆黒妖精が登場！ また、コラボカフェでは特製のドリンク＆フードも。新作グッズ、カフェメニュー、さらには各種特典情報などまとめてご紹介します！

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057(https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057)

【開催情報（店舗／通販）】

■開催期間：2026年1月17日(土)～1月29日(木)

■開催場所：eeo Cafe（〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-9-21 JK7 1階）

■通販：「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057)からも各種グッズをご購入いただけます

※コラボカフェ期間中は、開催店舗および通販サイトにて各種グッズを購入できます。

※席予約はeeo Cafe公式サイト（https://eeo.today/graffartcafe/）をご確認ください。

【グッズ一覧】

＜公式イラスト使用＞

■ホログラム缶バッジ【BOX1】（全8種／ブラインド）

■ホログラム缶バッジ【BOX2】（全5種／ブラインド）

■アクリルカード【BOX1】（全8種／ブラインド）

■アクリルカード【BOX2】（全5種／ブラインド）

■アクリルスタンド（全13種）

■キャラクリアケース（全3種）

■アクリルアートボード（全3種）

■キャンバスボード（全3種）

■アクリルスタンドプレート（全13種）

※各ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

【通販も対象】グッズ購入特典はポストカード（全13種）

『夢職人と忘れじの黒い妖精』新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全13種）をランダムで1枚プレゼント！ 店舗および通販で購入した方が対象なので、グッズはもちろん特典のゲットもお忘れなく。

※コラボカフェのメニュー注文特典については、本記事後半をご参照ください。

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057(https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057)

ホログラム缶バッジ【BOX1】【BOX2】

【BOX1】ファタ・ミュジカ＆夢紡ぎ（全8種）

【BOX2】ハウンドスイーパー（全5種）

■【BOX1】価格：[単品]572円（税込）／[コンプリートセット]4,576円（税込）

■【BOX2】価格：[単品]572円（税込）／[コンプリートセット]2,860円（税込）

■サイズ：約5.7cm

コレクションにもぴったりな、ホログラム仕様のキラキラ缶バッジです。

アクリルカード【BOX1】【BOX2】

【BOX1】ファタ・ミュジカ＆夢紡ぎ（全8種）

【BOX2】ハウンドスイーパー（全5種）

■【BOX1】価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]5,280円（税込）

■【BOX2】価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）

■サイズ：約7cm×9cm

美麗な公式イラストを使用したアクリルカード。程よい厚みがあるので、棚にそのまま立てかけて飾ってもオシャレです！

アクリルスタンド（全13種）

※画像は一部商品のみ掲載

■価格：各1,925円（税込）

■サイズ：15cm×15cm以内（※商品によって異なります）

卓上を華やかに彩るアクスタには、マイスターとともに黒妖精たちも勢ぞろい！ 見ごたえ＆飾りごたえ抜群のアクリルスタンドです。

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057(https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057)

キャラクリアケース（全3種）

■価格：各900円（税込）

A5サイズ（14.8cm×21cm）以内の紙類を入れて、ラクラク持ち運べる硬質クリアケースです。購入特典のポストカードやコースターなども、スッキリ収納＆可愛くコレクションが可能に。

アクリルアートボード（全3種）

■価格：各3,300円（税込）

■サイズ：21cm×14.8cm（本体）＋台座付き

色鮮やかな公式イラストが映えるA5サイズのアクリルボードです。「ファタ・ミュジカ」「ハウンドスイーパー」「夢紡ぎ」の太陽覚醒イラストをデザインしました。

キャンバスボード（全3種）

■価格：各3,850円（税込）

■サイズ：18cm×14cm（0号Fサイズ）

「ファタ・ミュジカ」「ハウンドスイーパー」「夢紡ぎ」の月覚醒イラストをキャンバス生地に印刷した、存在感抜群のアイテムです！

アクリルスタンドプレート（全13種）

※画像は一部商品のみ掲載

■価格：各1,815円（税込）

■サイズ：12cm×12cm以内（※組み立て前）

プレートから各パーツを取り外して組み立てると、立体感のあるアクスタが完成します。3ギルドのマイスターと、彼らと関係の深い黒妖精がデザインされた全13種がラインナップ！

『ゆめくろ』コラボカフェメニューも見逃せない！

2026年1月17日(土)～1月29日(木)までeeo Cafeにて開催される『ゆめくろ』コラボカフェでは、ここでしか味わえない特製のドリンク＆フードが登場します。

メニュー詳細および席予約については、eeo Cafe公式サイト（https://eeo.today/graffartcafe/）をチェック！

通販でも手に入る！ メニュー注文特典はコースター（全13種）

以下の配布条件を満たした方には、メニュー注文特典としてコースター（全13種）がプレゼントされます！

【配布条件】

■コラボメニューのご注文1点につき、コースターを1枚ランダムで配布

■コラボメニューを含むセットメニューをご注文の方には、コースターを3枚ランダムで配布

■eeo Cafeもしくはeeo Store online（通販）にて「お持ち帰りお菓子（2個入り1セット）」を購入した場合にも、コースターを1枚ランダムで配布

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057(https://eeo.today/store/101/title/2232?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1057)

＜関連リンク＞

『夢職人と忘れじの黒い妖精』公式サイト

https://www.yumekuro.com/

『夢職人と忘れじの黒い妖精』公式X

https://x.com/yumekuro_info

＜本記事に関する注意事項＞

◇画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

◇コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になる場合がございます。

◇商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

◇カフェ利用・グッズ購入のタイミングによっては品切れ、完売している場合がございます。品切れ、完売の際はご容赦ください。

◇各種特典はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

◇その他の詳細については、eeo Cafe公式サイト（https://eeo.today/graffartcafe/）をご確認ください。

(C) GCREST

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus