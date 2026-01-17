新宿駅の「ルミネアグリマルシェ」で、熊本県錦町の特産品を期間限定販売。1月22日～25日の4日間、『錦町みらいマルシェ』を出店。

レッドホースコーポレーション株式会社

地域創生を基幹事業とするレッドホースコーポレーション株式会社（本社：東京都墨田区、執行役員 COO（最高執行責任者）：山田健介、以下「当社」)は、熊本県錦町（町長：森本完一、以下「錦町」）より『令和７年度オープンイノベーションによる開発商品等PR事業』を受託し、錦町の特産品の認知拡大と販路開拓を目的としたPR施策を展開しています。

今回は昨年度、錦町で生産された緑茶や米などを使用して開発した加工品を首都圏のみなさまにアピールするため、1月22日（木）～25日（日）の4日間、JR新宿駅の「LUMINE AGRI MARCHE（ルミネアグリマルシェ）」に出店し販売を行います。

本イベントを通じて、一人でも多くの方に錦町を知ってもらい、錦町の産品の美味しさを味わっていただければと企画しました。

イベント名：LUMINE AGRI MARCHE

店舗名：錦町みらいマルシェ

開催日時：2026年1月22日(木)～1月25日(日)

※22日（木）～24日（土） 13：00～20：00

※25日（日） 11：00～18：00

会場：JR新宿駅ミライナタワー改札外 （NEWoMan新宿2F エントランス前）

（東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55）

昨年度は錦町の新しい地場産品開発に取り組みました。

当社は昨年度、錦町と『令和6年度オープンイノベーションによる新商品開発事業』における専門家としての契約を締結し、地域の事業者とともに約半年間に渡り、錦町の新しい名産品の開発に取り組みました。本事業では錦町産の緑茶やお米を中心にスイーツやパンなど当初開発を予定していた5アイテムを大幅に超える18アイテムを開発しました。昨年2月に行った福岡でのテスト販売では多くの方に錦町の新しい商品を販売し、食を通じて錦町について知ってもらうことができ、錦町に興味を持っていただくことができました。

今年度は、開発した商品を中心に錦町の特産品を全国にアピール。町や生産者の想いを直接伝え、一人でも多くの錦町ファンを育成するため各地でイベントに出店。

当社は、錦町より『令和7年度オープンイノベーションによる開発商品等 PR 事業』を受託し、町の特産品の認知拡大と販路開拓を目的としたPR施策を展開しています。

これまでオンライン産直プラットフォーム「産直アウル」にて先行してPR販売を行い、全国の食に関心の高い層へ錦町の魅力を届けてきました。この度、オンラインでの反響を背景とした「次なる一手」として、都市圏でのリアルな接点を創出するオフライン施策を開始いたします。

今回はその第1弾として、JR新宿駅直結の「LUMINE AGRI MARCHE」*にて、1月22日（木）～25日（日）の4日間、地方独自の食文化への関心が高く、生産者の想いに共鳴する首都圏の生活者層を対象に、販売を通じたPRイベントを展開いたします。 新宿駅直結という立地を活かし、日常のなかで錦町の魅力に直接触れていただく機会を創出します。お出かけや通勤・通学の際にぜひ足をお運びいただき、錦町の新たな魅力を発見してください。

※写真はテスト販売時の様子

■ 背景：オンラインからオフラインへ、深化する地域PR

当社は昨年度より、錦町の特産品やオープンイノベーションによって生まれた新商品の魅力を全国へ発信してきました。

◆オンラインでの展開（産直アウル）： 生産者のこだわりや地域のストーリーを丁寧に伝え、全国に錦町の「味」と「想い」を届けてきました。

特集ページURL：https://owl-food.com/features/nishikimachi

◆オフラインでの展開（マルシェへの出店）： オンラインで高まった期待感を背景に、今度は都市圏の生活者が「直接見て、触れて、味わう」機会を創出。デジタルだけでは伝えきれない質感や現地の空気感を五感で体験していただくことで、さらなるファン（関係人口）の獲得を目指します。

■開催概要：新宿「LUMINE AGRI MARCHE」出店

* LUMINE AGRI MARCHE：株式会社ルミネが主催する「LUMINE AGRI PROJECT(https://www.lumine.ne.jp/agri/)（ルミネアグリプロジェクト）」で毎月4日間開催される。「ルミネアグリプロジェクト」は地域の方や生産者の方とお客さまが出会えるきっかけの「場」としてのマルシェの開催など、お客さまに色々なきっかけを提供するプロジェクト。マルシェでは全国各地の産地から新鮮な野菜や果物、グロッサリーなどを販売しています。

■主な販売アイテム

緑茶香る米粉バウムクーヘン

1,150円（税込）

米粉を使った生地に粉末緑茶を練り込み、じっくりと焼き上げたバウムクーヘンは、一層ごとに重ねられたやわらかな食感と、口いっぱいに広がる緑茶の香りが特徴です。

小麦粉を使わず米粉で仕上げることで、しっとりときめ細やかな口あたりを実現しました。

緑茶香る米粉フィナンシェ（4個入）

1,000円（税込）

香ばしく焼き上げた米粉フィナンシェに、香り高い粉末緑茶を贅沢に練り込みました。

ひと口かじると、しっとりと広がる米粉のやさしい甘みと、緑茶のほろ苦さが絶妙に調和。

小麦粉を使わず米粉で仕上げているため、外はさっくり、中はしっとりとした食感が際立ちます。

米粉と緑茶のシフォンケーキ

400円（税込）

米粉ならではのやさしい甘さと、緑茶のほろ苦い香りが絶妙に調和した、ふわふわ軽やかなシフォンケーキです。

たっぷりの空気を含んだ生地は口に入れるとほろりとほどけ、米粉本来の風味をしっかり感じられます。

上品な和の香りが広がる、ひと口ごとに幸せを感じられるスイーツで

米粉の緑茶丸パン

350円（税込）

米粉のやさしい甘さに、緑茶の香りとほろ苦さが絶妙にマッチした、オーソドックスながら飽きのこない丸パンです。

ひと口かじるたびに、米粉のもっちり感と緑茶の上品な香りが広がり、甘さを引き立てる塩味のアクセントが、

シンプルながら素材の良さを存分に味わえます。

※各商品は数に限りがあり、現品がなくなり次第終了となります。

■ 今後の展開

本事業では今回の新宿でのイベントを皮切りに、首都圏の催事やイベントを通じた「リアルな接点」を順次拡大してまいります。オンラインとオフラインを融合させたハイブリッドなPR戦略により、錦町の特産品を全国ブランドへと押し上げてまいります。

地域資源を活かした商品開発で地域の活性化へ。

当社は、ふるさと納税のサポート業務に加え、地域の特性を活かした課題解決型の商品開発を行っています。現在、全国50以上の自治体と連携し、100アイテム以上の商品を開発しています。

地域資源を活かした新しい地場産品の開発だけでなく、地域のブランド化や販路開拓の支援も行い、地域の活性化に貢献しています。地元の生産者の原材料を活用した商品づくりや、地域の事業者とのコラボレーションを通じて、地域ならではの"物語"を生み出し、事業者の活動の活性化や地域ブランドの強化を支援しています。

地域のヒト・モノを巻き込んだ商品開発によって、地域を象徴する商品を生み出し、人々のやる気を引き出すことで、生産者の増加や地域の食文化の保護にも貢献できると考えています。新しい地場産品の開発を通じて、地域のにぎわいを生み出し、町を元気にするきっかけをつくることを目指し、商品開発部メンバー一同、誇りを持って取り組んでいます。

【熊本県錦町】

熊本県南部に位置する錦町は、「剣豪とフルーツの里」を掲げ、梨や桃などの果物生産が盛んな町で、剣豪・丸目蔵人佐ゆかりの地です。人口約1万人の「ほどよく田舎 ほどよく便利」な町で、高い出生率を誇り、子育て世代に優しい環境づくりが進んでいます。

・町役場：〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地

・町長：森本 完一

・URL： https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964年3月

代表者：執行役員 COO（最高執行責任者） 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原(みはら)

電話番号：0570-003155

e-mail：service-info@redhorse.co.jp