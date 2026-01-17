½Õ¤Î°ËÆ¦¤Ç¤¤¤Á¤´¼í¤ê¢ö Âç¿Í½÷»Ò¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤ÎµÙÆü¡£¤È¤Ó¤¤ê²Ú¤ä¤°¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¥êー ¡õ ¤È¤¤á¤¤ÎÆÃÀ½¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
Åì°ËÆ¦¤ÎÀÅ¤«¤ÊËÌÀî²¹Àô¡¢¤½¤Î¹âÂæ¤«¤é³¤¤Ë¾º¤ëÄ«Æü¤ä¥àー¥ó¥íー¥É¤òË¾¤à¡ÖµÈ¾Í£Ã£Á£Ò£Å£Î¡×¡ÊÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä® Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÃæÅÄ¾°¹¨¡Ë¤Ï¡¢1·î15Æü～4·î24Æü¤Î´ü´Ö¡¢Å¦¤ß¤¿¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤¬30Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¡×Æþ±à·ôÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.kissho-caren.com/
¼ý³Ï¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÏ¸µÀÅ²¬¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤È¡Ö¾ÏÉ±¡×
¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¤Ï¡¢³¤¤ò¸«À²¤é¤¹¹âÂæ¤Ë¤¢¤ê¡¢±ó¤¯¤Ë¤Ï°ËÆ¦ÂçÅç¤â¡£¼ý³Ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µÀÅ²¬¸©¤ÎÅÐÏ¿ÉÊ¼ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡£´ÅÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÀÌ£¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤È¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ö¾ÏÉ±¡×¡£
¹âÀßºÏÇÝ¤Ê¤Î¤Ç¹ø¤ò¶þ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤È30Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤Ë¤ÏÉ÷¼Ù¤ÎÍ½ËÉ¤ä¡¢ÈþÈ©¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6～7Î³¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤È±¾¤ï¤ì¡¢´¥Áç¤¬Â³¤¯¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¥êー ¡õ ÆÃÀ½¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¥êー¡×¥¤¥áー¥¸
¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×¥¤¥áー¥¸
¤´Í¼¿©»þ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¥êー¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Ç¥£¥Êー¤Ë¤ÏÆÃÀ½¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¶âÌÜÂä¤ä°ËÀª³¤Ï·¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á²ûÀÐ¥Ç¥£¥Êー¤Ç¶Ë¾å¤ÎµÙÆü¤ò¡£²ÈÂ²¤äÊìÌ¼¡¢Í§¿Í¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡¢½Õ¤Î°ËÆ¦¤Ç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¼¿©°ìÎã¡ÖÁêÌÏÏÑ¤ÎÎ¹¡×
¡ÚVery Berry Stay¡ÛÅ¦¤ß¤¿¤Æçõ¤Èçõ¿Ô¤¯¤·¤ÎµÙÆü
¡ã´ü´Ö¡ä2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ãÎÁ¶â¡ä¤´°ìÇñÍ¼¡¦Ä«¿©ÉÕ¤¡¢°ìÌ¾¤µ¤Þ¡ÊÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢ÆþÅòÀÇ300±ßÊÌ¡Ë
42,500±ß～¡Ê1Ì¾1¼¼¡Ë
32,500±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼¡Ë
30,500±ß～¡Ê3Ì¾1¼¼¡Ë
29,500±ß～¡Ê4Ì¾1¼¼¡Ë
¢¨ÍËÆü¡¦¥·ー¥º¥ó¡¦µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤êUPÎÁ¶â¤¢¤ê
¡ãÍ¼¿©¡ä¥Õ¥ì¥ó¥Á²ûÀÐ¡ÖÁêÌÏÏÑ¤ÎÎ¹¡×¡öµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ãÁª¤Ù¤ëÄ«¿©¡ä¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¡×ÏÂ¿©Á· ¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÀÄÃÝ¡×Å´ÈÄ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È
¡ãÆÃÅµ¡ä
¡¦¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¡×30Ê¬¿©¤ÙÊüÂê¤Ø¤´¾·ÂÔ¡ÊµÙ±àÆü¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ò¤´ÍÑ°Õ¡Ë
¡¦Í¼¿©»þ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¥êー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥Ç¥£¥Êー¤ËÆÃÀ½¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡äµ¨Àá¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¢Áª¤Ù¤ë¿§Íá°á¡õÂÓ¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥é¥¦¥ó¥¸àÝàê¡õ¥Æ¥£ー¡¢¹õº¬´äÉ÷Ï¤¤Ø¤ÎÅò½ä¤ê¡¢Í¼Êý¤ÎÅò¾å¤ê¥Óー¥ë¡¢¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡¢¤ªµÙ¤ßÁ°¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡¢µÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢Ï¢Çñ¥é¥ó¥ÁÆÃÅµ¤Û¤«´ò¤·¤¤ÌµÎÁ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£
https://go-hpd.reservation.jp/ja/hotels/hpd-kisshocaren/plans/10180361?checkin_date=20260115&checkout_date=20260116&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1
～¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹Îã～
¡¦ÅþÃå¸å¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¡¢µ¨Àá¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¡¦¤´Í¼¿©¡§¥Õ¥ì¥ó¥Á²ûÀÐ¥³ー¥¹¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¥êー¡õ¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
¡¦½ÐÈ¯¸å¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤Ø¡£¹È¤Û¤Ã¤Ú¡õ¾ÏÉ±¤¬30Ê¬¿©¤ÙÊüÂê
¢¨¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤è¤êÆþ±à·ô¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÍÄ»ù¤Ï¸½ÃÏÀ¶»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤Ï¡Ö°ËÆ¦Ç®Àî¡×±Ø·ÐÍ³¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¤ÎÌµÎÁÁ÷·Þ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡ÖÈõ¤Î¸ý±à¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¤é¤ó¤ÉÃæÀ¾¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½Õ¤ÎÅì°ËÆ¦¤ª½Ð¤«¤±¥¬¥¤¥É2026¡¡¡¡
¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¥¤¥áー¥¸
¡¦¡ÖÂè36²ó ²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×2·î7Æü～3·î8Æü¡¡´Õ¾Þ¥ëー¥ÈÎã¡§²ÏÄÅ±Ø¡áÀî±è¤¤ºùÊÂÌÚ¡áËÀô¶¶¡á²ÏÄÅºù¸¶ÌÚ¡á¤«¤¸¤ä¤Îºù¡ÊÌó1»þ´Ö¡Ë
¡¦¡ÖÂè29²ó ¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¤Þ¤Ä¤ê¡×1·î20Æü～3·î31Æü¡¢°ËÆ¦°ð¼è¡ÖÊ¸²½¸ø±à¿÷¤Î´Û¡×9:00～17:00¡¡
¡¦¡ÖÁÇâ·ÌÄ¡Ê¤¹¤µ¤Î¤ª¡Ë¿À¼Ò¿÷³¬ÃÊ¾þ¤ê¡×2·î14Æü～3·î8Æü¡¢°ËÆ¦°ð¼è
¿À¼Ò¤Î³¬ÃÊ118ÃÊ¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¤Ò¤Ê¿Í·Á¤È¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡£¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ò¾þ¤ëÃÊ¿ô¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÁÔ´Ñ¤Ç¤¹¡£10:00～15:00¡ö±«Å·Ãæ»ß
¡¦¡Ö°ËÆ¦¹â¸¶¤µ¤¯¤éº×¤ê¡×3·î²¼½Ü～¡§¤ª¤ª¤«¤óºù¡¢3·î²¼½Ü～4·î¾å½Ü¡§¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î
¡¦¡Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¡×5·î¾å½Üº¢¤Þ¤Ç¡¢°ËÆ¦Ç®Àî¡ÊÈõ¥Î¸ý±à¤Û¤«¡Ë¡£¤ß¤«¤ó¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¼í¤ê～6·îº¢¤Þ¤Ç¡£
¢£¥Õ¥ì¥ó¥Á²ûÀÐ¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¡×
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÆüËÜÎÁÍý¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Í¥²í¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ÁêÌÏÏÑ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢µ¤¼è¤é¤º¤ªÈ¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ë¤ÏÁëÊÕ¤Ëºé¤¸Ø¤ëºù¤ò°¦¤Ç¤Ä¤Ä¡¢¤ª²Ö¸«¥°¥ë¥á¤ËÀå¸Ý¡£¡ÊÄ«¿©7:30～9:30¡¢¥é¥ó¥Á11:30～14:00¡¢¥Ç¥£¥Êー17:30～21:30¡Ë
¢£³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¯¡¢Áª¤Ù¤ëÄ«¿©
¡ÖÏÂ¿©Á·¡×¥¤¥áー¥¸
¡ÖÅ´ÈÄ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¥¤¥áー¥¸
¡¦Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿°³¤Ê¤É¤Î°ËÆ¦¤Î´³Êª¡¢°³¤Î¤Ê¤á¤í¤¦¡¢½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¤Ê¤É¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò³Ú¤·¤à¡¢¥«¥é¥À¤ËÍ¥¤·¤¤¡ÖÏÂ¿©Á·¡×
¡¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤ª¹¥¤ß¤ÎÍñÎÁÍý¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»³°ª¤ÈÌÀÆüÍÕ¥½ー¥»ー¥¸¤Ê¤É¡¢ÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¦¡ÖÅ´ÈÄ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×
¢£µÈ¾Í£Ã£Á£Ò£Å£Î¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¡¡ö¤´½ÉÇñ¼Ô¤ÏÌµÎÁ
¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¥¤¥áー¥¸
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×¥¤¥áー¥¸
¡¦µ¨Àá¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ê14:00～15:30¡Ë
¡¦¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¡Ê7:00～23:00¡Ë
¡¡àÝàê¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡¢¥«¥×¥Áー¥Î¡¢ËõÃã¥é¥Æ¡¢¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤Ê¤É
¡¦¥Æ¥é¥¹¤Ç¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¿¥¤¥à¡Ê15:00～17:00¡Ë¡öµ¨Àá¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤ä¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹
¡¡¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡¢¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¡¢çõ¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦¤ªµÙ¤ßÁ°¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê20:30～22:30¡Ë
¡ã¥¹¥¤ー¥Ä¡ä
¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ê4·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¢ºÇÃæ
¡ã¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
¡¡¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢ËõÃã¥é¥Æ¡¢¥«¥×¥Áー¥Î¡¢»³Åí¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É
¡ã¥¢¥ë¥³ー¥ë¡ä
¡¡°ËÆ¦¾ÆÃñ¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¡¢¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ó
¡¦¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥Ç¥¶ー¥È¡§Ëþ·îÆü¤È¤½¤ÎÁ°¸å¡¢¥àー¥ó¥íー¥É¤¬¸½¤ì¤ëÌë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Êー¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É
¡¦Áª¤Ù¤ë¿§Íá°á¡õÂÓ
¡¦Í¼Êý¤ÎÅò¾å¤ê¥Óー¥ë¤Èµ¨Àá¤Î¥¸¥åー¥¹¡Ê16:00～17:20¡Ë
¡¦Ä«¤ÈÍ¼¤ÎÅò¾å¤ê¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡Ê7:00～10:30¡¢16:00～18:00¡Ë
¡¦Åò¾å¤ê¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¡Ê24»þ´Ö¡Ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¥Ý¥Ã¥È¡õ¥ª¥¤¥ë
¡¦¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡¢Áª¤Ù¤ë¥Ô¥íー
¡¦¸ø¶¦ÏªÅ·¡Ö¹õº¬´äÉ÷Ï¤¡×¤Ø¤ÎÅò½ä¤ê
¡¦·ëº§µÇ°¤äÃÂÀ¸Æü¤´Ä¹¼÷½Ë¤¤¡¢Ï¢ÇñÆÃÅµ¤Ê¤É´ò¤·¤¤ÌµÎÁ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
https://www.kissho-caren.com/hospitality/
¢£µÈ¾Í£Ã£Á£Ò£Å£Î¡Ê¤¤Ã¤·¤ç¤¦¤«¤ì¤ó¡Ë¡¡Á´30¼¼
ÀÅ¤«¤Ê³¤±è¤¤¤ÎËÌÀî¡Ê¤Û¤Ã¤«¤ï¡Ë²¹Àô¤Î¹âÂæ¤«¤é¡¢³¤¤Ë¾º¤ëÄ«Æü¤È¡¢Ëþ·î¤¬ÉÁ¤¯¸÷¤ÎÆ»¡Ö¥àー¥ó¥íー¥É¡×¤òË¾¤à¡¢Á´¼¼¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤ÎÂç¿Í¤Î±£¤ì²È¥ê¥¾ー¥È¡£
µÒ¼¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¡¢¶õ¤È³¤¤ÎÀÄ¤¬ÍÏ¤±¤¢¤¦¤è¤¦¤ÊÀä·Ê¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á²ûÀÐ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ´ÈÄ¾Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢³¤¤Î·Ã¤ß¤È°ËÆ¦ÂçÅçÄØ¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖµÈ¾Í¥¹¥Ñ¡×¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÎ¹¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¡¢µÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢Ï¢Çñ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥ÁÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢ÌµÎÁ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¢¨°ËÆ¦µÞ¹Ô¡Ö°ËÆ¦Ç®Àî±Ø¡×¤«¤é¡¢ÌµÎÁ¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÇÌó10Ê¬¡£
