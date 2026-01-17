龍(from REAL AKIBA BOYZ) “10代最後”を収めた1st写真集タイトルが『TOY BOX』に決定！待望の表紙ビジュアルも初解禁。

ISARIBI株式会社写真掲載の際は下記クレジットをお願い致します。(C)安藤マミコ

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属アニソンダンスパフォーマー・龍（REAL AKIBA BOYZ）のファースト写真集について、タイトルおよび表紙ビジュアルを公開いたしました。 2026年2月18日（水）に集英社より発売される本作のタイトルは、『TOY BOX』 に決定いたしました。

本作は、龍の“10代最後の瞬間”をテーマに、彼の多彩な魅力を詰め込んだ一冊。

タイトル『TOY BOX』が示す通り、ページをめくるたびに新しい世界が飛び出す、ワクワク感に満ちたエンターテインメントな一冊に仕上がりました。 表紙で見せたヤンチャな少年らしさとアンニュイな大人の表情。そんな10代ならではの無邪気さから少し背伸びをした大人びた一面まで、写真家・安藤マミコ氏が多角的なアプローチで撮影。今の龍にしか出せない多彩な表情を余すことなく収録しています。



さらに、発売記念イベントの詳細が決定しました。2月21日（土）に書泉ブックタワー（東京）にて開催される本イベントでは、お渡し会や2ショット撮影などの特典をご用意。イベント参加チケット付き写真集は、1月17日（土） 12:00より先着販売開始となります。

翌日2月22日（日）には、オンラインサイン会の開催も決定。詳細は後日発表となります。

＜基本情報＞

■タイトル：龍（REAL AKIBA BOYZ ファースト写真集『TOY BOX』

■発売日：2026年２月18日(水)

■発売元：集英社

■判型：B5 判／112 ページ

■撮影：安藤マミコ

■価格：3,850円（税込）



<イベント概要＞

発売記念イベント開催！

■開催日： 2026年2月21日（土）

■会場： 書泉ブックタワー（東京）

■内容： 写真集お渡し会 / 2ショット撮影 ほか特典あり

■イベント参加チケット付き写真集： 1月17日（土） 12:00より先着販売開始

【イベント参加チケット付き写真集購入ページ】

https://t.livepocket.jp/e/vbjbk

発売記念オンラインサイン会開催！

■開催日： 2026年2月22日（日）

サイン会の様子はどなたでもお楽しみいただけます。

※詳細は後日発表いたします。



その他 写真集のご予約はこちらから>>

■Amazon https://x.gd/WEe7m

■TOWER RECORDS https://tower.jp/item/7927484

■楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18465014/

■HMV https://x.gd/VW40U



■ セブンネット

【セブンネット限定カバー 1枚付き】 https://7net.omni7.jp/detail/1107668826

通常表紙に加えて、限定カバーが1枚付属します。



写真集に関する情報＆オフショットなどは龍写真集公式X：https://x.com/ryu_rabbook

＜龍 プロフィール＞

3歳でバレエとジャズダンスを始め、6歳でストリートダンスに出会う。バトルを中心に活動している「龍と勇太」や、A-POP CREW「サンセットレーベンズ」としても好成績を残し続けている。キッズダンス界隈を賑わせているメンバーで構成された「DESCARADOS」のリーダーとしても活動中。2022年、高校1年生にしてREAL AKIBA BOYZに加入。

マイナビDANCEALIVE 2023 CHARISMAX I HIPHOP部門にて優勝、Redbull Dance Your Style 2023 Japan Finalにて優勝し日本代表に選出、「龍と勇太」で出場したFreestyle Session World Finals 2025 2on2で世界ベスト4を獲得するなど確かなダンススキルを持ち、ジャンルに捉われない唯一無二のスタイルを貫く。

2024年10月にはREAL AKIBA BOYZとして初の日本武道館公演「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」を、2025年7月には初のダンスソロワンマンライブ「龍 LIVE『絶闘』」を満員の観客と共に成功させた。

さらに同年10月、東京体育館で開催されたREAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～でも、その表現力とパフォーマンスで存在感を示した。

＜バトル実績＞

・ALL JAPAN SUPER KIDS SOLO BATTLE 2017 関東 U-12 優勝

・Soulm8 SOLO DANCE BATTLE 2017 FINAL U-12 優勝

・COLOSSEUM CLOUD vol.3 1on1 freestylebattle 優勝

・あきばっか～のVol.22七周年SP 優勝(龍と勇太)

・マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 KIDS TOHOKU CLIMAX 準優勝

・マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 KIDS FINAL BEST4

・マイナビDANCE ALIVE 2023 CHARISMAX I HIPHOP部門 優勝

・マイナビDANCE ALIVE 2023 HIPHOP部門 BEST8

・Red Bull Dance Your Style Japan 優勝

・FREESTYLE SPACE 天下布舞 23-24 優勝(Cyber Choral)

・あきばっか～のvol.31十一周年SP 優勝(龍と勇太)

・WDC2024 HIGHSCHOOL side 優勝(Blenovatex)

・FREESTYLE SPACE 2024 暁月-AKATSUKI- 優勝(Xii After Choral)

・あきばっか～のvol.32十一周年SP 優勝(龍と勇太)

＜コンテスト＞

・ICE CREAM JAPAN DANCE CONTEST U-12 ソロ部門 優勝

・JUMP HIGH CONTEST U-12 ソロ部門 優勝

・Soulm8 DANCE CONTEST 関東 U-12 ソロ部門 優勝

＜SNS＞

X：

https://twitter.com/RAB_RYU(https://twitter.com/RAB_RYU)

https://x.com/rab_ryu_info(https://x.com/rab_ryu_info)

Instagram：

https://www.instagram.com/rab_ryu/(https://www.instagram.com/rab_ryu/)

TikTok：

https://www.tiktok.com/@rab_ryu(https://www.tiktok.com/@rab_ryu)





【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)