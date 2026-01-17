【映画館でバレエを】ロイヤル・バレエ『リーズの結婚』名匠フレデリック・アシュトンによる大人気プロダクション／9年ぶりとなる待望のリバイバル上演！笑いと愛情に満ちたラブコメディ #RBOリーズの結婚

東宝東和株式会社

リーズをはじめ、多彩なキャラクターたちがのどかな農村で大活躍！

名匠フレデリック・アシュトンによる大人気プロダクション『リーズの結婚』がシネマシーズンに登場！

舞踊評論家・森菜穂美氏の解説とともに、長年愛される本作の魅力に迫る！

英国バレエを代表する名匠フレデリック・アシュトンが1960年に初演して以来、長年にわたり愛され続けているバレエの人気作品『リーズの結婚』。ロイヤル・バレエでは9年ぶりの上演となり、現地では多くの観客が待ち望んでいた名作のリバイバルとなった。

本作は、のどかな農村を舞台に、村娘リーズと恋人コーラスの恋をめぐる騒動を描いた、笑いと愛情に満ちたラブコメディ。着ぐるみのニワトリたちの踊りで幕を開けるユーモラスな演出や、木靴を履いて踊る「木靴の踊り」、リボンを使った独創的なパ・ド・ドゥなど、観る者を楽しませる工夫が随所に散りばめられている。

演出・振付の見どころについて、森氏は、アシュトンならではの特徴として、素早いピルエット、高いリフト、細かく軽快な足捌き、上半身に角度をつけて立体的に見せるエポールマンといった高度なテクニックを挙げる。一見すると牧歌的でのんびりとした作品でありながら、実は非常に難度の高い振付が詰め込まれている点も、本作の大きな魅力だ。さらに森氏は、「アシュトンは画家ジョン・コンスタブルが描く英国の田園風景にインスピレーションを得て、田園に太陽が降り注ぐ様子を描こうと考え、メイポールを囲んでの賑やかな群舞などフォークダンス的な要素も取り入れられている」と解説。1幕終盤のクライマックスでは、舞台と客席が一体となるような高揚感に包まれる。

キャスト陣も本作の大きな見どころだ。リーズを演じるのは、アシュトン作品を得意とするフランチェスカ・ヘイワード。映画『キャッツ』や『ロミオとジュリエット』で見せた卓越した演技力と安定したテクニックを本作でも存分に発揮し、森氏は「生き生きとした村娘を、時にユーモラスに、時にロマンティックに演じている」と評している。恋人コーラス役はマルセリーノ・サンベ。『赤い薔薇ソースの伝説』でもヘイワードとの相性の良さを見せており、「柔らかく高さのある跳躍と鮮やかな足捌きで、理想的なパートナーシップを築いている」と森氏は賞賛を送る。また、リーズの母シモーヌ役を男性ダンサーが女装して演じるのも、本作ならではの伝統的な見せ場の一つ。ファースト・ソリストのジェームズ・ヘイは、確かなテクニックと豊かな表現力で、厳しくも愛情深い母親像をコミカルに描き出す。近年は『くるみ割り人形』のドロッセルマイヤーや『シンデレラ』の義理の姉妹など、キャラクターロールで新境地を開いており、本作でも存在感を放っている。

さらに、木靴の踊りで活躍する佐々木万璃子、前田紗江、桂千理の日本出身ダンサーたちや、コーラスの友人役を務める五十嵐大地など、群舞に至るまでロイヤル・バレエのダンサーたちの生き生きとした演技を楽しむことができる。

笑いと温もり、そして高度なテクニックが見事に融合した『リーズの結婚』。英国バレエの魅力が凝縮されたこの名作を、ロイヤル・バレエならではの充実したキャストとともに、ぜひ劇場の大スクリーンで堪能してほしい。

森菜穂美（舞踊評論家）『リーズの結婚』解説全文はコチラ(https://tohotowa.co.jp/roh/news/2026/01/16/kaisetsu_la_fille_mal_gardee2025/)

＜ロイヤル・バレエ『リーズの結婚』作品情報＞

【STORY】

村娘のリーズは、恋人の農夫コーラスとの結婚を夢見ている。しかし、母親のシモーヌは裕福な家の息子アランとの縁談を望んでいた。リーズは母親の目を盗み、密かにコーラスと想いを交わすが、シモーヌは娘を監視してアランとの結婚を進めようとする。嵐の後、リーズとコーラスは再び愛を確かめ合うものの、母親のシモーヌに気づかれて寝室に閉じ込められてしまう。シモーヌがアランとの婚約を強引に進める中、二人は彼女の前で跪き、許しと祝福を求める。やがてシモーヌも根負けし、一同に祝福されながら二人は結婚する。

《リーズの結婚》LA FILLE MAL GARDEE

振付：フレデリック・アシュトン

音楽：フェルディナン・エロール

編曲：ジョン・ランチベリー

台本：ジャン・ドーベルヴァル

美術：オズバート・ランカスター

照明デザイン：ジョン・B・リード

ステージング：クリストファー・カー

主演指導：アレクサンダー・アグジャノフ、スチュアート・キャシディ、ジャン・クリストフ・ルサージュ、イザベル・マクミーカン

シニア・レペティトゥール：サマンサ・レイン

レペティトゥール：シアン・マーフィ

指揮：ジョナサン・ロー

首席ゲストコンサートマスター：ヴァスコ・ヴァシレフ

管弦楽：ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団

〈キャスト〉

シモーヌ（金持ちの未亡人）：ジェームズ・ヘイ

リーズ（シモーヌの娘）：フランチェスカ・ヘイワード

コーラス（リーズに恋する若い農夫）：マルセリーノ・サンベ

トーマス（裕福なブドウ畑のオーナー）：クリストファー・サウンダーズ

アラン（トーマスの息子）：ジョシュア・ジュンカー

雄鶏：リアム・ボズウェル

鶏：マディソン・ベイリー、キム・ボミン、レティシア・ストック、マリアンナ・ツェンベンホイ

リーズの友人たち：ミーシャ・ブラッドベリ、アネット・ブヴォリ、レティシア・ディアス、ハンナ・グレンネル、

桂千理、前田紗江、佐々木万璃子、シャーロット・トンキンソン

村の公証人：アイデン・オブライエン

村の公証人の事務官：リアム・ボズウェル

ポニーのオスカー

2025年11月5日上演作品／上映時間：2時間41分

#RBOリーズの結婚

1/16(金)～1/22(木) TOHOシネマズ 日本橋 ほか1週間限定公開！

■公式サイト：http://tohotowa.co.jp/roh/

■公式X：https://x.com/rbocinema

■配給:東宝東和

『リーズの結婚』予告

「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」シーズン予告