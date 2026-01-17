【期間限定】新春初売！人気商品が最大83％OFFで販売中

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する女性脱毛サロン「ストラッシュ」は、2026年1月7日（水）～1月31日（土）までの期間限定で、当社オンラインショップにて新春初売を開催いたします。

■新年のはじまりに！特別なご案内

一年の始まりは、肌の調子を整えるのにもぴったりのタイミングです。

ストラッシュの人気シリーズである「HADA TERASU（ハダテラス）」の製品には、羊膜エキスをはじめとした、保湿成分を配合しています。

冬は空気が乾燥しやすく、肌もいつも以上に敏感になりがちだからこそ、しっかり保湿をして肌をいたわりながら、気分も新たにスキンケアを見直してみませんか。

■新春初売キャンペーン概要

■ 販売期間

2026年1月7日（水）～1月31日（土）

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

対象商品

・ハダテラス フェイシャルウォッシュ（洗顔料）

・ハダテラス スキンケアフェイスローション（化粧水）

・ハダテラス スキンエッセンス（美容液）

・ハダテラス リップバーム

ハダテラス フェイシャルウォッシュ（洗顔料）

限定価格：\1,500（税込）

内容量 ：150g

特徴 ：泡立ちが良く、もっちりとした濃密な泡がお肌を優しく包みます。クレイ成分を配合しており毛穴の詰まりや古い角質を吸着し取り除きます。3種のセラミド、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Naなどの保湿成分がお肌に潤いを与え「うるもち肌」に仕上げます。洗顔後のつっぱり感もなく、クレンジング後や朝の洗顔にもおすすめです。

ハダテラス スキンケアフェイスローション（化粧水）

限定価格：\2,640（税込）

内容量 ：150ml

特徴 ：古い角質や汚れを取り除きつつ、豊富な美容成分を配合し、保湿とハリ感のある「もっちり肌」へ導きます。特に保湿成分である「ビタミンC誘導体」はお肌の潤いを保持し、みずみずしいお肌へと導いてくれます。また、とろみのある液で、しっとりするのにべたつきにくい使用感が魅力です。

ハダテラス スキンエッセンス（美容液）

限定価格：\3,960（税込）

内容量 ：30ml

特徴 ：ポンプを押すとカプセルがはじけ、新鮮な羊膜エキス（保湿成分）がでてきます。海藻由来のカプセルが高保湿でハリを与えてくれます。また、羊膜エキス（保湿成分）により角質層からお肌に潤いを与えます。ベタつきにくく高保湿なので、朝も夜も使える万能美容液です。

ハダテラス リップバーム

限定価格：\1,200（税込）

内容量 ：15g

特徴 ：保湿作用がある加水分解ウマ羊膜エキス（保湿成分）を筆頭に20種類以上の美容成分を配合しています。弾力のアップ・乾燥から守るだけではなく、お口周りのケアにも使用していただけます。縦シワ・ひび割れなどの唇の荒れにお悩みの方にはもちろん、ぷるんとハリのあるふっくらした唇に憧れている方にもおすすめのリップバームです。

詳しくはこちら :https://d2c-store.jp/shop

■HADA TERASU（ハダテラス）とは

女性脱毛サロンストラッシュがお客様の声をきっかけに独自開発したコスメブランド。

「全ての女性が内側からキレイに輝く」をコンセプトに、「HADA TERASU」シリーズ第一弾のALL in ONE FACE MASKが誕生。多くのお客様からご好評をいただき、累計出荷数は50万個*¹を突破。洗顔や化粧水・美容液など幅広いスキンケア商品を展開しています。多くの商品に「羊膜エキス（保湿成分）」を配合しており、高い保湿効果を実現しながらもべたつきにくく、1年中ご愛用いただくことができます。脱毛後のデリケートなお肌にもご使用いただけるお肌に優しいスキンケアシリーズです。



*¹ 2021年12月～2024年3月の累計出荷数（当社調べ）

■【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*²】脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では62店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに 累計314万回*³を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*³を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*⁴」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*² 調査年月：2025年10月、調査対象：女性脱毛サロン大手7社、調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*³ 2025年1月時点

*⁴「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発した脱毛機「STRIKE（ストライク）」

IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。肌を冷却しながら脱毛できるため痛みを感じにくいことが特徴です。また、毛包にアプローチするので、毛周期に関係なく通うことが可能であり、うぶ毛や日焼け肌でも施術できます。10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができるため、全身の脱毛が最短60分で完了します。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケア「エレクトロポレーション」を可能に

肌の弾力に不可欠なヒアルロン酸やコラーゲンを脱毛ジェルに配合。エレクトロポレーションを通じて、自宅のスキンケアでは難しい肌の角質層へ美容成分を届けることが可能です。

◇エレクトロポレーションの効果◇

肌のトーンアップ・小じわ改善・シミ、そばかす予防・エイジングケア*⁵・毛穴の引き締め

*⁵年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です

全身脱毛サロン ストラッシュ :https://stlassh.com/

■会社概要

株式会社クリア

本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F

代表： 代表取締役社長 勝沼 潤

設立： 2015年

TEL ： 03-6625-7935

公式HP ： https://stlassh.com/

店舗一覧： https://salons.stlassh.com/(https://salons.stlassh.com/)

Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/

Facebook ： https://www.facebook.com/stlassh/(https://www.facebook.com/stlassh/)

Twitter ： https://twitter.com/stlassh

TikTok ： https://www.tiktok.com/@stlassh00(https://www.tiktok.com/@stlassh00)