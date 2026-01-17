【衝撃価格】税込110円！？ニンニクマシマシ×特製味噌の最強タッグ。鮮度抜群ホルモン専門店「ほるたん屋」から、価格崩壊の新名物『バグホル』が店舗限定にて販売開始！

株式会社あみやき亭

～ まるで価格設定バグ？「ビール泥棒」な一杯が、あなたのお財布と胃袋を鷲掴みにします ～

鮮度と品質にこだわるホルモン・焼肉専門店「ほるたん屋」は、新名物メニュー『バグホル』を、八幡本通店・中村長筬店・南下原店・津島店にて販売開始いたしました。

※南下原店・津島店については【にんにくマシマシホルモン】という名称で販売します。

昨今の物価高に逆行するかのような「1皿100円（税込110円）」という驚愕の価格設定と、一度食べたら箸が止まらない中毒性のある味わいをご提供します。

■ 開発背景：価格設定がバグってる！？『バグホル』とは

「美味しいホルモンをお腹いっぱい、気兼ねなく食べてほしい」という想いから誕生したこのメニュー。あまりの安さに、お客様から「これ、値段合ってますか？（機械の）バグですか？」と驚かれることから『バグホル』と命名されました。しかし、安いだけではありません。

■ 商品の特長：最強の「ビール泥棒」＆「ご飯泥棒」

あみやき亭グループの「ほるたん屋」だからこそできる、鮮度抜群のホルモンを使用。そこに合わせるのは、特製味噌ダレとマシマシのニンニクです。

ガツンとくるニンニク: 疲れた体に染み渡る「ニンニクマシマシ」仕様。

濃厚・特製味噌ダレ: 噛むほどに旨味が溢れるホルモンと絡み合い、濃厚なコクを生み出します。

圧倒的コスパ: 1皿100円（税込110円）。3皿頼んでも330円。お財布を気にせず「追いホルモン」が可能です。

香ばしく焼き上げた味噌とニンニクの香りは、まさに「ビール泥棒」。冷えたビールとの相性は抜群です。もちろん、白ごはんの上に乗せて「バウンドライス」を楽しむのもおすすめです。

■ 販売店舗情報

本メニューは、以下の４店舗にて先行販売を開始しております。

ほるたん屋 八幡本通店

ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001227278/yoyaku/hpds)

ほるたん屋 中村長筬店

ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001209559/yoyaku/hpds)

ほるたん屋 南下原店

ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001203708/yoyaku/hpds)

ほるたん屋 津島店

ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001215839/yoyaku/hpds)

※仕入れ状況により売り切れとなる場合がございます。