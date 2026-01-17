【衝撃価格】税込110円！？ニンニクマシマシ×特製味噌の最強タッグ。鮮度抜群ホルモン専門店「ほるたん屋」から、価格崩壊の新名物『バグホル』が店舗限定にて販売開始！

写真拡大 (全2枚)

株式会社あみやき亭


～ まるで価格設定バグ？「ビール泥棒」な一杯が、あなたのお財布と胃袋を鷲掴みにします ～


鮮度と品質にこだわるホルモン・焼肉専門店「ほるたん屋」は、新名物メニュー『バグホル』を、八幡本通店・中村長筬店・南下原店・津島店にて販売開始いたしました。


※南下原店・津島店については【にんにくマシマシホルモン】という名称で販売します。



昨今の物価高に逆行するかのような「1皿100円（税込110円）」という驚愕の価格設定と、一度食べたら箸が止まらない中毒性のある味わいをご提供します。



■ 開発背景：価格設定がバグってる！？『バグホル』とは


「美味しいホルモンをお腹いっぱい、気兼ねなく食べてほしい」という想いから誕生したこのメニュー。あまりの安さに、お客様から「これ、値段合ってますか？（機械の）バグですか？」と驚かれることから『バグホル』と命名されました。しかし、安いだけではありません。



■ 商品の特長：最強の「ビール泥棒」＆「ご飯泥棒」


あみやき亭グループの「ほるたん屋」だからこそできる、鮮度抜群のホルモンを使用。そこに合わせるのは、特製味噌ダレとマシマシのニンニクです。


ガツンとくるニンニク: 疲れた体に染み渡る「ニンニクマシマシ」仕様。


濃厚・特製味噌ダレ: 噛むほどに旨味が溢れるホルモンと絡み合い、濃厚なコクを生み出します。


圧倒的コスパ: 1皿100円（税込110円）。3皿頼んでも330円。お財布を気にせず「追いホルモン」が可能です。


香ばしく焼き上げた味噌とニンニクの香りは、まさに「ビール泥棒」。冷えたビールとの相性は抜群です。もちろん、白ごはんの上に乗せて「バウンドライス」を楽しむのもおすすめです。



■ 販売店舗情報


本メニューは、以下の４店舗にて先行販売を開始しております。




ほるたん屋 八幡本通店


ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001227278/yoyaku/hpds)


ほるたん屋 中村長筬店


ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001209559/yoyaku/hpds)


ほるたん屋 南下原店


ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001203708/yoyaku/hpds)


ほるたん屋 津島店


ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001215839/yoyaku/hpds)


※仕入れ状況により売り切れとなる場合がございます。