【衝撃価格】税込110円！？ニンニクマシマシ×特製味噌の最強タッグ。鮮度抜群ホルモン専門店「ほるたん屋」から、価格崩壊の新名物『バグホル』が店舗限定にて販売開始！
～ まるで価格設定バグ？「ビール泥棒」な一杯が、あなたのお財布と胃袋を鷲掴みにします ～
鮮度と品質にこだわるホルモン・焼肉専門店「ほるたん屋」は、新名物メニュー『バグホル』を、八幡本通店・中村長筬店・南下原店・津島店にて販売開始いたしました。
※南下原店・津島店については【にんにくマシマシホルモン】という名称で販売します。
昨今の物価高に逆行するかのような「1皿100円（税込110円）」という驚愕の価格設定と、一度食べたら箸が止まらない中毒性のある味わいをご提供します。
■ 開発背景：価格設定がバグってる！？『バグホル』とは
「美味しいホルモンをお腹いっぱい、気兼ねなく食べてほしい」という想いから誕生したこのメニュー。あまりの安さに、お客様から「これ、値段合ってますか？（機械の）バグですか？」と驚かれることから『バグホル』と命名されました。しかし、安いだけではありません。
■ 商品の特長：最強の「ビール泥棒」＆「ご飯泥棒」
あみやき亭グループの「ほるたん屋」だからこそできる、鮮度抜群のホルモンを使用。そこに合わせるのは、特製味噌ダレとマシマシのニンニクです。
ガツンとくるニンニク: 疲れた体に染み渡る「ニンニクマシマシ」仕様。
濃厚・特製味噌ダレ: 噛むほどに旨味が溢れるホルモンと絡み合い、濃厚なコクを生み出します。
圧倒的コスパ: 1皿100円（税込110円）。3皿頼んでも330円。お財布を気にせず「追いホルモン」が可能です。
香ばしく焼き上げた味噌とニンニクの香りは、まさに「ビール泥棒」。冷えたビールとの相性は抜群です。もちろん、白ごはんの上に乗せて「バウンドライス」を楽しむのもおすすめです。
■ 販売店舗情報
本メニューは、以下の４店舗にて先行販売を開始しております。
ほるたん屋 八幡本通店
ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001227278/yoyaku/hpds)
ほるたん屋 中村長筬店
ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001209559/yoyaku/hpds)
ほるたん屋 南下原店
ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001203708/yoyaku/hpds)
ほるたん屋 津島店
ご予約はこちら(https://www.hotpepper.jp/strJ001215839/yoyaku/hpds)
※仕入れ状況により売り切れとなる場合がございます。