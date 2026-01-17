『三國志 真戦』新シナリオ「定軍山の戦い」まもなく開幕！三国志研究の第一人者・渡邉義浩さんとのコラボ再開！

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Entertainment Limitedは、株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを採用し、同社監修のもとで開発されたスマートフォン向けアプリ『三國志 真戦』にて、2026年1月31日（土）より新年特別シナリオ「定軍山の戦い」の開催をお知らせいたします。また、新武将法正の特別PVを公開、そして「龍争虎闘」赤壁イベントの最新情報についてもご紹介いたします。

建安二十四年、法正の謀略により、

劉備軍は沔水を渡河。定軍山に有利な高地を占拠した。

夏侯淵はこれに対抗して砦を築き、劉備軍と定軍山で対峙する。

大規模な激戦が、いま始まろうとしていた……

決戦、定軍山！蜀、命運の一戦！

PKシーズン「定軍山の戦い」開幕！

本シーズンでは、起伏に富んだ地形が戦局に大きく影響する 「高地マップ」 が導入され、立地の優劣や進軍ルートの選択が勝敗を分ける要素となります。さらに、部隊の戦術能力を大幅に強化できる戦略構築システム 「旗陣システム」 を実装。君主の皆様は状況に応じて陣形と軍事施設を組み合わせることで、戦場での優位性を確立することができます。また、蜀の智将法正と老将黄忠の2名のSP武将が新たに登場し、より深い戦略を体現できます。

新武将‐SP法正PV公開

『三國志 真戦』では、アニメーション短編「囚われた鳥の翼」を公開。

定軍山での運命の決断、そして劉備との出会いを軸に、法正の知られざる一面を描きます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pcJ-y4wCsyU ]「龍争虎闘」イベント開催中

赤壁、烈火の如く再燃す。

「龍争虎闘」では、赤壁の戦場を全面的に再構築し、沙盤戦略、水上戦、拠点制圧が複雑に絡み合う、より濃密な戦略体験を提供します。燃え上がる艦隊戦、火攻が戦局を左右する水上拠点の争奪戦、英雄が戦場を駆け巡るイベント戦法や名将出陣の追加など、赤壁の激闘をリアルに表現。

戦略と判断の全てが勝敗に直結する、かつてない規模の合戦体験となっています。

新年特別キャンペーン開催！豪華賞品が当たるチャンス

三国志研究の第一人者、早稲田大学文学学術院教授・渡邉義浩さんより頂いた、新年の特別メッセージを公開。公式Xで投稿をシェアすると、豪華賞品が抽選で当たります。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8FsLsgpSLDc ]

2026年も『三國志 真戦』は、戦略と歴史を愛する全てのプレイヤーの皆様と共に歩み続けます。アップデート情報やイベント詳細は、公式サイトおよび公式Xをご確認ください。

＜『三國志 真戦』について＞

『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。

本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインは一切ありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ！

百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突！無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦！“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。

シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください！

＜「真戦」シリーズについて＞

「真戦」は歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランドです。シリーズ共通のスローガンの「知略を尽くし、命を燃やせ」をテーマとして、より高度な策略を展開し、没入感のあるゲーム体験を持続的に提供できるよう努めております。



＜Qookka Entertainment Limitedについて＞

■会社名：Qookka Entertainment Limited https://www.qookkagames.jp/(https://www.qookkagames.jp/)

■所在地：東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン27F

■設立日：2012年2月

■事業概要：ゲームの開発 ・ 運営



