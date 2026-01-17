【フジテレビ】ミラノ・コルティナ五輪代表の日本勢も参戦する世界トップスケーターが集う氷上の国際決戦を生中継でお届け『四大陸フィギュアスケート選手権2026』

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/8511 （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて１月22日（木）～25日（日）に開催される『四大陸フィギュアスケート選手権2026』の全カテゴリ・全演技を、LIVE配信することが決定しました。

『四大陸フィギュアスケート選手権』は、国際スケート連盟（ISU）が主催するISUチャンピオンシップの一つで、1999年に第１回大会が開催されました。2026年大会は、中国・北京で開催されます。

２月開幕のミラノ・コルティナオリンピック代表選手の参戦も決定しました。男子シングルの三浦佳生、女子シングルの千葉百音、中井亜美、ペアの長岡柚奈/森口澄士、アイスダンスの吉田唄菜/森田真沙也が、４年に一度の大舞台を前に世界の強豪たちに挑みます。

海外勢も、2025年世界選手権男子シングル銀メダルのシャイドロフ、３大会連続オリンピック韓国代表に決まったチャ・ジュンファン、世界ジュニア選手権女子シングル４年連続銀メダルのシン・ジアなど豪華なメンバーがエントリー。ハイレベルな氷上の戦いにご注目ください。

五輪イヤーならではの緊張感と、世界トップレベルの技術がぶつかり合う『四大陸フィギュアスケート選手権2026』。FODプレミアムでは、そのすべての演技を余すところなくLIVE配信でお届けします。

◇ 配信概要

■配 信：１月22日（木）

13時45分～16時53分 女子 ショートプログラム

17時30分～19時42分 アイスダンス リズムダンス

20時15分～ オープニングセレモニー

21時～22時45分 ペア ショートプログラム

１月23日（金）

13時15分～15時49分 アイスダンス フリーダンス ※表彰式あり

19時～22時44分 女子 フリースケーティング ※表彰式あり

１月24日（土）

13時10分～16時55分 男子 ショートプログラム

20時45分～22時48分 ペア フリースケーティング ※表彰式あり

１月25日（日）

13時～16時52分 男子 フリースケーティング ※表彰式あり

19時～21時 エキシビション

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください

■出場選手：＜四大陸選手権 日本代表＞

三浦佳生、友野一希、山本草太、千葉百音、中井亜美、青木祐奈

長岡柚奈/森口澄士、吉田唄菜/森田真沙也

※出場予定選手は予告なく変更になる可能性があります。

◇ フジテレビスケート「フジスケ」 概要

■U R L：https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/figure/index.html （オフィシャルページ）

https://www.instagram.com/online_on_ice/ （公式Instagram）

https://x.com/online_on_ice （公式X）

https://lin.ee/gmE4xYI （公式LINE）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■URL：https://fod.fujitv.co.jp/