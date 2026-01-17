【フジテレビ】ソン・ガン、除隊後初の日本公演！兵役を終えて２年ぶりに日本のファンのもとへ…待望の再会の時間！『2025 ソン・ガン FANMEETING＜ROUND ２＞IN JAPAN』

株式会社フジテレビジョンFODにて１月24日（土）０時より独占配信スタートFOD独占インタビューも収録！https://fod.fujitv.co.jp/title/10ex （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、韓国俳優ソン・ガンの２年ぶりの来日ファンミーティング『2025 ソン・ガン FANMEETING＜ROUND ２＞IN JAPAN』を、１月24日（土）０時より独占配信することが決定しました。

『2025 ソン・ガン FANMEETING＜ROUND ２＞IN JAPAN』（C）2025 NAMOOACTORS / Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT LLC

『わかっていても』『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能?!』『Sweet Home-俺と世界の絶望-』など数々の話題作で主演を務め、幅広いジャンルで存在感を発揮してきたソン・ガン。繊細な感情表現と圧倒的なビジュアルで国内外の視聴者を魅了し、“次世代韓流スター”と称されるほどグローバルな人気を確立しています。

今回のファンミーティングは、11月22日（土）・23日（日）に横浜BUNTAI、11月26日（水）・27日（木）にNHK大阪ホールで開催され、チケットは全日ソールドアウト！本公演は、11月８日（土）のソウル・延世大学100周年記念館コンサートホールでの公演を皮切りに、中国、そして日本へと続きました。タイトル＜ROUND ２＞は、カーレースで次のステージを意味する“ROUND”と、ソン・ガンのイニシャル「S」を反転させた“２”を重ね合わせ、「俳優ソン・ガンの第２ステージ」「新たな出発」を象徴しています。黒のレーシングスーツに身を包み、力強い眼差しを向けるソン・ガン。キービジュアルのとおり、止まっていた時間が再び動き出す感動の瞬間は必見です。

FODでは、2025年11月22日（土）、23日（日）横浜BUNTAIでの公演を独占配信します。熱烈な歓声の中、「Go Back（告白）」の歌唱とともに登場したソン・ガン。「ただいま～」の挨拶にファンが「おかえり～」と応え、和やかな雰囲気の中で始まったファンミーティング。日本語を懸命に話す姿が印象的なトークコーナーや、真剣に挑む姿がユーモアを生んだゲームコーナー、出演作の役作りを語りながら振り返るフィルモグラフィー紹介など、多彩なプログラムを通してファンとの交流を深めます。歌唱ステージでは秦基博の「ひまわりの約束」をサプライズ披露し、最後は感謝の言葉で温かく締めくくられた本イベントは、大盛況で幕を閉じました。

さらに、FOD独占インタビューも収録！ソン・ガンがファンミーティングのため、除隊後初めて来日した際に撮影したインタビュー映像では、日本のファンへの思いや、ドラマへの意欲などを熱く語ります。FODでは、2023年９月に東京・NHKホールで開催された『ソン・ガン 2023 FANMEETING IN JAPAN ～BY YOUR SIDE～』も独占配信中！

◇ 配信概要

■タイトル：『2025 ソン・ガン FANMEETING＜ROUND ２＞IN JAPAN』

■配 信：１月24日（土）０時～独占配信開始

■出 演：ソン・ガン

■主 催：NAMOOACTORS / Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT LLC.

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/10ex (配信ページ)

https://fod.fujitv.co.jp/title/1012/

（『ソン・ガン 2023 FANMEETING IN JAPAN ～BY YOUR SIDE～』）

https://song-kang.jp/ （オフィシャルページ）

https://x.com/SONGKANG_JP （日本公式X）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/