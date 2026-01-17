KEYTALKの寺中、syudouら豪華クリエイター陣を“無駄遣い”!? マヂラブ野田の狂気溢れるセクシーカウントダウンライブが1月31日まで再配信決定!

吉本興業株式会社

2025年12月31日（水）「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催されたマヂカルラブリー・野田クリスタルの無観客オンラインライブ、『野田クリスタル初セクシーカウントダウン in TOYOTA ARENA TOKYO』。この度、大きな反響を受けて1月17日（土）10:00より1月31日（土）23:59まで再配信が決定しました。

前回の3,000人規模を大幅に上回るスケールで開催された今回、テーマに掲げたのは「セクシー」。約1万人を収容可能な「TOYOTA ARENA TOKYO」に観客は相方・村上ただ一人という空間で、前回の配信トラブルやアドリブパフォーマンスを超えるカオスなステージを展開しました。

また、KEYTALKの寺中友将や『うっせぇわ』で知られるsyudouら豪華クリエイター陣の楽曲提供によりSNSで大きな話題を呼び、村上からは「KEYTALKを巻き込むな！」「syudouさんに謝れ！」とツッコミが炸裂。

誰も見たことがない「無観客セクシー」の全貌を、再配信が決定したこの機会にぜひご覧ください。

マヂカルラブリー コメント

＜野田クリスタル＞

洗練された楽曲、圧巻のパフォーマンス。そしていき過ぎたセクシー。全てが最高峰です。

これを観ないという選択肢は無い。ぜひ。

＜村上＞

心と時間に余裕のある方は観てもいい可能性が少しだけあるかないかです。

『野田クリスタル初セクシーカウントダウン in TOYOTA ARENA TOKYO』は、1月31日（土）までオンラインで配信中です。

公演概要

公演：『野田クリスタル初セクシーカウントダウン in TOYOTA ARENA TOKYO』

日時：2025年12月31日（水）23:15 開場

（配信開始）／23:30 開演／24:30 終演

※オンライン配信

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

出演：野田クリスタル（マヂカルラブリー）

配信チケット：2,800円（税込）

販売期間：1月17日（土）10:00～1月31日（土）12:00

視聴期間：1月17日（土）10:00～1月31日（土）23:59

FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/sexy-countdown-20251231