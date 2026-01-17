サロン級の美容を、あなたの手に。家庭用光美容器「DORA Scroll」日本上陸 ― 21.6Jの高出力×サファイヤ冷却で、速く、やさしく、美しく。2026年1月17日発売。

株式会社オーラムテック

株式会社オーラムテック（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大平啓介、以下「オーラムテック」）は、グローバル美容テックブランド「JOVS（ジョブズ）」の最新家庭用光美容器「Dora Scroll（ドラ スクロール）」を2026年1月17日（金）より日本国内の公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon、Yahooショッピング、Qoo10で発売いたします。

オーラムテックは、JOVSブランドの日本国内における光美容機器の総販売代理店として、製品の調達から販売、物流、アフターサポートまでを一気通貫で担い、JOVSのブランド体験を日本のユーザーへお届けします。

「JOVSブランド」

JOVSは、光美容技術を軸に世界35か国以上で展開するグローバル美容ブランドです。

最先端テクノロジーと美容を融合し、家庭でも安全かつ簡単に使えるスマート美容機器を提供しています。

高出力HIPL技術とデザイン性を融合させた製品は、世界中で高く評価され、年間販売総額は約300億円規模（GMV換算）にのぼります。

「Dora Scroll」

海外35か国以上で展開されるJOVS Dora シリーズの最新機種として、最大21.6Jのハイパワー照射と、肌を守るサファイヤ冷却を組み合わせた最新設計。

肌への刺激を抑えながら、全身21箇所のムダ毛ケアをスピーディーに実現します。

わずか0.25秒間隔で連続照射が可能な高速設計により、全身ケアもスピーディーに完了。

サロン級の仕上がりを自宅で叶える、次世代のスマート光美容機器です。

【特徴】

01｜サロン級の高出力21.6J×サファイヤ冷却で、やさしく確実にケア

JOVS史上最高クラスとなる最大21.6ジュールの照射パワーを実現。

照射面に搭載したサファイヤクリスタル冷却により、照射と同時に肌表面を瞬時に冷却し、熱ダメージや痛みを大幅に軽減します。

冷やす手間を省きながら、顔・腕・脚・VIOを含む全身に安心して使用できます。

02｜最短0.25秒間隔の連続照射。忙しい毎日でも快適な全身ケア

独自の照射制御技術により、最短0.25秒ごとのスピード照射を実現。連続照射機能を活用することで、滑らせるように使用でき、広範囲を効率的にケアできます。毎日のセルフケアを、よりスマートで簡単に毎日のセルフケアを行えます。

03｜6段階レベル調整で、肌質・部位に合わせた最適ケア

出力レベルはLV1～6の6段階に調整可能。

肌の状態や部位に合わせた細やかな設定ができるため、初心者から経験者まで安心して使用できます。

04｜ムダ毛ケア＋美肌ケアを1台で。光波長560～1200nmの広帯域設計

光の波長は560～1200nmと幅広く、ムダ毛ケアと同時に肌のキメやハリを整える美肌効果もサポート。

毛穴の目立ちにくさや肌の透明感を引き出し、“ムダ毛ケアと美肌ケアの両立”を叶える1台です。

05｜時間のお手入れも苦にならない軽量設計

本体重量はわずか約295g。毎日のお手入れはもちろん、全身ケアや長時間使用時も手首に負担がかかりにくく、スムーズで快適なセルフケアをサポートします。

【商品概要】

【販売情報】

- 商品名：Dora Scroll（ドラ スクロール）- カラー：エメラルドグリーン／マンボーグリーン- 連続照射機能：あり- レベル調整：LV1～6- 冷却機能：あり（サファイヤ冷却）- 照射間隔（最短）：0.25秒- パワー（最大）：21.6J- 照射回数：50万発- 光の波長：560～1200nm- 本体重量：約295g

発売日：2026年1月17日（土）

オープン価格：57,800円（税込）

販売先：公式オンラインショップ、楽天、Amazon、Yahoo、Q10

販売URL：https://jovs-japan.com/lp?u=scroll_official

【会社概要】

会社名：株式会社オーラムテック

所在地：東京都目黒区上目黒二丁目1番1号 中目黒GTタワー21階

代表者：代表取締役社長 大平啓介

設立：2025年3月

事業内容：美容・健康・ライフスタイル製品の企画、開発、販売

主な取扱ブランド：JOVS（光美容機器 日本総販売代理）

URL：https://aurumtech.co.jp