サロン級の美容を、あなたの手に。家庭用光美容器「DORA Scroll」日本上陸 ― 21.6Jの高出力×サファイヤ冷却で、速く、やさしく、美しく。2026年1月17日発売。
株式会社オーラムテック（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大平啓介、以下「オーラムテック」）は、グローバル美容テックブランド「JOVS（ジョブズ）」の最新家庭用光美容器「Dora Scroll（ドラ スクロール）」を2026年1月17日（金）より日本国内の公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon、Yahooショッピング、Qoo10で発売いたします。
オーラムテックは、JOVSブランドの日本国内における光美容機器の総販売代理店として、製品の調達から販売、物流、アフターサポートまでを一気通貫で担い、JOVSのブランド体験を日本のユーザーへお届けします。
「JOVSブランド」
JOVSは、光美容技術を軸に世界35か国以上で展開するグローバル美容ブランドです。
最先端テクノロジーと美容を融合し、家庭でも安全かつ簡単に使えるスマート美容機器を提供しています。
高出力HIPL技術とデザイン性を融合させた製品は、世界中で高く評価され、年間販売総額は約300億円規模（GMV換算）にのぼります。
「Dora Scroll」
海外35か国以上で展開されるJOVS Dora シリーズの最新機種として、最大21.6Jのハイパワー照射と、肌を守るサファイヤ冷却を組み合わせた最新設計。
肌への刺激を抑えながら、全身21箇所のムダ毛ケアをスピーディーに実現します。
わずか0.25秒間隔で連続照射が可能な高速設計により、全身ケアもスピーディーに完了。
サロン級の仕上がりを自宅で叶える、次世代のスマート光美容機器です。
【特徴】
01｜サロン級の高出力21.6J×サファイヤ冷却で、やさしく確実にケア
JOVS史上最高クラスとなる最大21.6ジュールの照射パワーを実現。
照射面に搭載したサファイヤクリスタル冷却により、照射と同時に肌表面を瞬時に冷却し、熱ダメージや痛みを大幅に軽減します。
冷やす手間を省きながら、顔・腕・脚・VIOを含む全身に安心して使用できます。
02｜最短0.25秒間隔の連続照射。忙しい毎日でも快適な全身ケア
独自の照射制御技術により、最短0.25秒ごとのスピード照射を実現。連続照射機能を活用することで、滑らせるように使用でき、広範囲を効率的にケアできます。毎日のセルフケアを、よりスマートで簡単に毎日のセルフケアを行えます。
03｜6段階レベル調整で、肌質・部位に合わせた最適ケア
出力レベルはLV1～6の6段階に調整可能。
肌の状態や部位に合わせた細やかな設定ができるため、初心者から経験者まで安心して使用できます。
04｜ムダ毛ケア＋美肌ケアを1台で。光波長560～1200nmの広帯域設計
光の波長は560～1200nmと幅広く、ムダ毛ケアと同時に肌のキメやハリを整える美肌効果もサポート。
毛穴の目立ちにくさや肌の透明感を引き出し、“ムダ毛ケアと美肌ケアの両立”を叶える1台です。
05｜時間のお手入れも苦にならない軽量設計
本体重量はわずか約295g。毎日のお手入れはもちろん、全身ケアや長時間使用時も手首に負担がかかりにくく、スムーズで快適なセルフケアをサポートします。
【商品概要】
- 商品名：Dora Scroll（ドラ スクロール）
- カラー：エメラルドグリーン／マンボーグリーン
- 連続照射機能：あり
- レベル調整：LV1～6
- 冷却機能：あり（サファイヤ冷却）
- 照射間隔（最短）：0.25秒
- パワー（最大）：21.6J
- 照射回数：50万発
- 光の波長：560～1200nm
- 本体重量：約295g
【販売情報】
発売日：2026年1月17日（土）
オープン価格：57,800円（税込）
販売先：公式オンラインショップ、楽天、Amazon、Yahoo、Q10
販売URL：https://jovs-japan.com/lp?u=scroll_official
【会社概要】
会社名：株式会社オーラムテック
所在地：東京都目黒区上目黒二丁目1番1号 中目黒GTタワー21階
代表者：代表取締役社長 大平啓介
設立：2025年3月
事業内容：美容・健康・ライフスタイル製品の企画、開発、販売
主な取扱ブランド：JOVS（光美容機器 日本総販売代理）
URL：https://aurumtech.co.jp