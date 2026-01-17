OSCALの最新AIフラッグシッププロジェクター『PV800 Pro』発表

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

スマートデバイス分野で急成長を遂げているOSCALは、家庭向けAIフラッグシッププロジェクター「PV800 Pro」の販売を開始しました。ヨーロッパおよび北米ですでに発売されていますが、日本での販売は現時点では未定となっています。

「PV800 Pro」は、家庭での映画鑑賞、ゲーム、オフィス利用、アウトドア上映など、さまざまなシーンでの映像体験を大幅に向上させる高性能プロジェクターです。業界高水準の1400ANSIルーメンにより日中でも明るく鮮明な映像を実現し、次世代4K対応とネイティブ1080P解像度、HDR10+対応による高画質表示が可能です。さらに、200インチまで対応するシネマクラスの大画面投影と静音設計（35dB以下）で、迫力ある映像体験を提供します。

1. 1400 ANSIルーメン & 4K対応 & ネイティブ1080P

PV800 Proは、日中でも鮮明な映像を楽しめるよう設計されています。リビングルーム、庭、屋外の集まりなど、どこでもクリアで鮮やかな映像体験が可能です。1400 ANSIルーメンの明るさにより、従来の500 ANSIルーメンプロジェクターに比べ180％明るくシャープな映像を提供します。HDR10+により色の再現性を向上させ、ネイティブ1080P解像度と4Kサポートで、より立体的でリアルな映像を楽しめます。4000:1の高コントラスト比により、標準的なプロジェクターの約4倍の映像表現が可能です。さらに高度な冷却システムにより、動作音は35dB以下で図書館よりも静かに動作し、途切れない没入感を実現します。映画、ゲーム、映像作品、すべての体験をより明るく、鮮明に、没入感のあるものにします。

2. 最大200インチ大画面 & ステレオスピーカー

小さい画面や音に不満を感じることはもうありません。PV800 Proは最大200インチのシネマ級大画面投影を実現し、オートフォーカスと自動台形補正により、電源を入れるだけで数秒で最適なスクリーンを表示可能です。75mmドライバー搭載のシアタースタイルスピーカー、100dB出力、360°サラウンドサウンドにより、最大5m幅の空間を音で包み込みます。家庭の映画鑑賞から屋外パーティーまで、どこでも臨場感のある体験を提供します。

3. True Google TV内蔵 & Netflix対応

家庭向けに設計されたPV800 Proは、より快適で簡単な操作体験を提供します。True Google TVを内蔵し、Netflix、YouTube、Disney+、Prime Videoなどを直接視聴できるほか、10,000以上のアプリをダウンロード可能です。AI音声操作に対応しており、天気の確認、Netflix起動、チャンネル切り替えなどをリモコンなしで行え、操作が直感的でスムーズになります。映画鑑賞や日常のサポートなど、すべての時間をより便利で楽しいものにします。

4. フラッグシップクアッドコア Hi3751 V352プロセッサ & 過熱・感電保護

PV800 Proは、クアッドコア Hi3751 V352プロセッサとMali-450 MP2 GPUを搭載し、スムーズなマルチタスク処理と鮮明な映像を実現します。過熱保護・感電保護機能により、異常温度を検知すると自動でシャットダウンし、安全基準を満たします。強力なパフォーマンスと安心の保護機能で、家庭、仕事、学習、エンターテインメントすべての場面で信頼できるパートナーとなります。

5. 最大99％互換 & WiFi 6対応

PV800 Proは、家庭用シアター、ゲーム、オフィスプレゼンテーションなどあらゆるシーンに対応。USB、HDMI、3.5mmオーディオ、AC電源の4つのポートを備え、PCやゲーム機、スピーカーなど99％以上のデバイスに対応します。Chromecast内蔵で、iPhone、Android、PCからのワイヤレスミラーリングも可能です。設置はデスク、ブラケット、天井取り付けなど柔軟に対応。WiFi 6（2.4G+5G）とBluetooth 5.0により、安定した高速通信を実現します。

6. 業界高水準150,000時間長寿命LED & 3年保証

LED光源は最大150,000時間の長寿命で、従来のプロジェクター（30,000時間）よりも約120,000時間長く使用可能です。頻繁なバルブ交換の必要がなく、映画やゲーム、仕事を長期間安心して楽しめます。さらに3年保証も付帯しており、長期にわたり安心して使用できます。

OSCAL PV800 Proは、欧米市場で高い評価を受けている高輝度・高画質・大画面プロジェクターです。

詳細については、以下のリンクより公式サイトをご確認ください。

OSCAL PV800 Pro:https://geni.us/bdXp

日本市場への展開については現在準備を進めており、今後の情報にご注目ください。

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

