【横浜エクセレンス】#10 永野威旺が「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI(B2 SELECTED)」に出場しました！
いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。
この度、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」が開催され、横浜エクセレンスからは「#10 永野威旺」が「B2 SELECTED」にて出場(https://www.instagram.com/reel/DTkn02NE9te/?igsh=MWtoN25heWcwbWpkbw==)しましたのでお知らせいたします。
そして「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の舞台での試合を終え、まもなく再開となる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」後半戦での活躍にもぜひご期待ください！
りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIB.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026「B2 SELECTED」
【日程】
2026年1月16日(金)
【会場】
HAPPINESS ARENA(長崎スタジアムシティ)
〒852-8104 長崎県長崎市幸町7-1
【試合結果】
SEMIFINAL
B2 SELECTED 20-10 KYUSHU UNITED
FINAL
B2 SELECTED 29-30 ASIA ALL-STARS
上記の結果、「#10 永野威旺」が両試合スターティング5にて出場した「B2 SELECTED」は「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」にて準優勝という結果となりました！
温かい応援、ありがとうございました！
選手コメント
#10 永野威旺
今回、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」へ投票いただきありがとうございました！
本当に地元開催だったこともあって、楽しい思い出になりました！
これからまたチームに戻って残り半分のシーズン全力で戦います！
ぜひ応援よろしくお願いします！！
次回ホーム戦情報
そして次回ホーム戦は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」、横浜武道館での福島ファイヤーボンズ戦！
Pick＆Rollの生誕祭も行われる東地区1位とのホームでの大一番へのご来場をお待ちしております！！
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第17節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260124_20260125/)
【日程】
2026年1月24日(土)18:05
2026年1月25日(日)14:05
【対戦相手】
福島ファイヤーボンズ
【アリーナ】
横浜武道館
〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10
JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分
横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分
試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！
https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)
※外部リンクとなります。
株式会社横浜エクセレンス
横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。
かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。
クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。
すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。