【千葉県佐倉市】食堂事業に伴うサウンディング型市場調査を実施します(事業者向け)

佐倉市

市役所庁舎内で運営されている食堂は、現在の事業者との契約が2027年3月末で終了します。そこで、市では2027年4月からの新たな食堂運営事業者を決定するため、第一歩として「サウンディング型市場調査」を実施します。

この調査は、事業者の皆さまから率直なご意見やアイデアを伺い、利用者にとって魅力ある食堂づくりにつなげる重要な機会です。

食堂運営に関心のある事業者の皆さま、ぜひこの調査にご参加ください。未来の市役所食堂を一緒に考えていきましょう！

■概要

調査名：佐倉市役所食堂事業に係るサウンディング型市場調査

目的：2027年4月以降の食堂運営事業者決定に向けた意向把握

対象：市役所食堂事業の実施主体となる意向を有する法人または法人で構成するグループ

実施方法：事前調査票提出、現地確認、対話

参加申込期限：2026年2月10日(火)まで

会場：佐倉市役所（千葉県佐倉市海隣寺町97番地）

詳細：https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jinjika/sakurashiyakusyosyokudou/21277.html

■お問い合わせ

佐倉市役所 総務部 人事課

住所：千葉県佐倉市海隣寺町97番地

TEL：043-484-6104