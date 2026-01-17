【2025年ジュエリー修理年間ランキング発表】『買う』から『受け継ぐ』時代へ。2025年ジュエリー修理動向から見るサステナブルな新習慣。｜札幌のジュエリー修理・リフォーム店 RITZ GLANDE

株式会社 一宝

北海道札幌市のジュエリー修理・リフォーム専門店のRITZ GLANDEは、2025年にご依頼いただいた内容を集計いたしましたので上位5位までをランキング別にご紹介します。

【調査概要】

調査対象：RITZ GLANDEをご利用のお客様

調査期間：2025年1月4日～2025年12月29日

調査方法：依頼件数の集計

ご依頼件数TOP５

集計結果：

職人新品仕上げ：329件

指輪のサイズ直し：298件

接着（ロー付）：250件

変形直し：52件

メッキ加工：43件

1位｜職人新品仕上げ

2025年、最も多くのご依頼をいただいたのは「職人新品仕上げ」でした。小傷やくすみを取り除き、新品同様の輝きを取り戻すこのメニューは、自分へのご褒美や、冠婚葬祭などの大切なイベント前にご依頼いただくケースが増えています。「親から譲り受けたジュエリーを綺麗にして身に着けたい」といった、サステナブルな視点でのご依頼も多く、ジュエリーを長く愛用する文化が定着しています。

2位｜指輪のサイズ直し

上半期・下半期ともに安定して高い依頼数を維持したのが「サイズ直し」です。指のサイズの変化による調整はもちろん、近年はオンラインショップやフリマアプリで購入した指輪の調整、また「祖母の形見の指輪を自分の指に合わせたい」といった、世代を超えて受け継ぐためのメンテナンスとしてのご依頼が目立ちました。

3位｜接着（ロー付）

ネックレスのチェーン切れや、パーツの外れを溶接して直す「ロー付（接着）」が3位となりました。特に上半期に依頼が集中したのが特徴です。薄着になる季節に向けてネックレスの着用機会が増える時期や、冬場の厚手の衣類に引っ掛けてしまったことによる破損の持ち込みが多く、RITZ GLANDEの熟練職人による「修理箇所のわからない精密な溶接」が支持されました。

4位｜変形直し

4位の「変形直し」は、日常的に身に着けている指輪が、重い荷物を持った際の負荷などで楕円形に歪んでしまうケースが多く見られました。放置すると石取れ（宝石が外れる）の原因にもなるため、早めのメンテナンスを推奨しています。真円に戻すだけでなく、あわせて石の留め直し（チェック）を行うことで、安心して使い続けられるようサポートいたしました。

5位｜メッキ加工

ホワイトゴールドのロジウムコーティング剥がれや、シルバー製品の色変えなどに対応する「メッキ加工」が5位にランクインしました。特に上半期に多くのご依頼をいただき、お気に入りのアクセサリーを再びフレッシュな印象へ戻したいという、美意識の高いお客様からのご相談が中心となりました。

◼︎2025年 ジュエリー修理・メンテナンス総括

2025年のジュエリー修理実績を振り返ると、年間を通じて「職人新品仕上げ」と「指輪のサイズ直し」が圧倒的な割合を占めました。この結果は、単に壊れたものを直すという「修繕」の枠を超え、「大切に使い続けたい」「次世代に引き継ぎたい」というお客様の強い想いを反映しています。

特に2025年は、以下の3つの傾向が顕著に見られました。

- 「受け継ぐジュエリー」の増加 遺品整理や生前整理をきっかけに、お母様やご祖母様から譲り受けたジュエリーを、現代のライフスタイルに合わせて調整（サイズ直し・磨き直し）するご依頼が過去最高水準となりました。- サステナビリティへの意識の高まり 「新しいものを買う」のではなく、「今ある良いものを最高に近い状態で維持する」という価値観が定着しました。1位の新品仕上げは、まさにこの「循環型」の楽しみ方を象徴するメニューとなりました。- セルフケアとしてのメンテナンス 日常のストレスから離れ、お気に入りのジュエリーを美しく整えることで、日々の生活の質（QOL）を上げようとするお客様が増えたことも、安定した依頼数に繋がっています。

RITZ GLANDEでは、2026年も熟練の職人技術を活かし、お客様一人ひとりの大切な記憶が詰まったジュエリーに、再び輝きを灯すお手伝いをしてまいります。

RITZ GLANDEについて

札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、壊れたジュエリーの修理や、眠ったままのジュエリーのリフォームを中心に取り扱うジュエリー工房です。経験豊富な職人が在籍し、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、最適な修理・デザインをご提案しています。

店舗名：

RITZ GLANDE（リッツグランデ）

住所 ：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２番１ 京王プラザホテル札幌 B１F

電話 ：

011-211-8166

営業時間：

10:00～19:00（火曜定休）

公式サイト：

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/ritz.glande/

TikTok：

https://www.tiktok.com/@ritzglande

YouTube：

https://youtube.com/@ritzglande

GoogleMap

https://share.google/bTQKhI72X4J6gdIVy

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト：

https://ippoo-japan.com/

