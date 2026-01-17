英語学習アプリ「1000時間ヒアリングマラソン」、続けやすさを追求して大幅リニューアル！

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明）が提供する、リスニング学習アプリ「1000時間ヒアリングマラソン」は、このたび、日々の学習体験の向上を目指して、アプリ画面の大規模な改修を行いました。

本アプリは、1000時間の学習を通して、ネイティブスピーカーが手加減なく話す英語を理解することを目指したサービスです。実践的な学習メソッドと多彩な教材が特長で、「使うための英語力」を本気で磨きたいというすべての学習者に、おすすめのリスニングアプリです。

学習の達成度を可視化

1000時間という長期の学習を楽しんで続けられるよう、身近な目標を意識しやすい作りにしました。

アプリのトップページでは、以下の項目について表示方法を見直しており、日々の達成感をより得やすくなっています。

・連続学習日数

連続して学習した日数を、ヘッダー部分でいつでも確認できるようになりました。

・累計学習

現在の学習時間をもとに、次に目指すべき身近な目標時間を表示しています。

小さな目標を１つずつ達成して、1000時間を目指すことができます。

・直近７日間の順位

７日間単位で順位がリセットされるので、毎日の進捗がより反映されやすくなりました。

順位に応じて、「HIGH / MED / LOW」の３段階でランクも付与されるので、モチベーション

を維持しながら学習を続けられます。

新機能「マイ教材」で、学習にもっと集中

「マイ教材」という新機能が登場。14種類のシリーズ（提出型のコーナーを除く）から、お気に入りのコーナーを最大３つまで設定できるようになりました。

選んだシリーズはトップページに表示されるため、毎日迷わず学習を始めることができ、学習に集中しやすくなりました。

※「マイ教材」に登録していないシリーズでも学習することは可能です。

進化した絞り込み機能で、学習をパーソナライズ化

これまで、教材の検索はレベルでのみ絞り込むことができましたが、新たにジャンルでも絞り込むことができるようになりました。

日常会話やビジネス英語、フリートーク、ドラマ英会話、時事英語など、目的に合ったジャンルで学習することで、効率的に学習を進められ、効果を実感しやすくなります。

絞り込み機能で、ぜひご自身にぴったりのシリーズを見つけてみてください。

「1000時間ヒアリングマラソン」では、初回限定で７日間の無料体験を提供中です。パワーアップしたアプリを、この機会にぜひお試しください。

■アプリ情報

アプリ名：1000時間ヒアリングマラソン

開発・提供：株式会社アルク

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中

公式サイト：https://www.hearingmarathon.com

■提供プラン紹介

３カ月プラン：19,800円（月あたり6,600円）

12カ月プラン：49,800円（月あたり4,150円）

▼アプリのダウンロードはこちら（App Store / Google Play 共通リンク）

https://hearingmarathon.go.link/k1pYF

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

■アルクについて

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身に付ける教材の開発を進めてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。 https://www.alc.co.jp/