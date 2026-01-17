今、阿蘇は「いちご」がアツい！　休暇村南阿蘇で“宿泊当日に農園が選べる”いちご狩り付き宿泊プランを1月13日より販売　～カルデラが育む、旬の恵みをお楽しみください～

一般財団法人休暇村協会

熊本県阿蘇の南部・南阿蘇の奥座敷といわれる高森町に位置する自然にときめくリゾート「休暇村南阿蘇」（所在地：熊本県阿蘇郡高森町高森、総支配人：瀬井 英生）では、阿蘇の自然が育む“いちご”を満喫できる「【選べるいちご農園】いちご狩り割引チケット＆お土産付きプラン」を1月13日（火）より販売します。

カルデラ地形と豊富な伏流水が育てた阿蘇のいちごを、お好みの農園を選びながらお楽しみいただける、今冬注目の宿泊プランです。

太古の火山活動が生んだカルデラ地形は、いちご栽培に適した環境。昼夜の寒暖差と、雄大な阿蘇カルデラの大地が、甘みたっぷりのいちごを育てます。自然の恵みがぎゅっと詰まった、阿蘇ならではの味わいです。◆今、阿蘇は「いちご」がアツい！阿蘇の地形と気候が生み出す、恵みのいちご畑

熊本県・阿蘇地域は、火山土壌が生む豊富な伏流水と湧水、カルデラ特有の寒暖差に恵まれ、甘くジューシーなフルーツの栽培に適した土地です。

なかでも「いちご」はその環境の恩恵を強く受け、熊本生まれのブランド品種「ゆうべに」をはじめ、多彩な品種が育てられています。

高森町に隣接する南阿蘇村では、村内8つのいちご農園が連携し「南阿蘇名水ICHIGOネットワーク協議会」を設立。阿蘇のいちごの魅力を広く発信する取り組みを進めています。

熊本発の品種「ゆうべに」は大玉で綺麗な円錐型で食べ応え抜群。

◆【1日10組限定・選べるいちご農園】いちご狩り割引チケット＆お土産付きプラン」

休暇村南阿蘇では、「南阿蘇名水ICHIGOネットワーク協議会」に加入している8つの農園のうち、休暇村からアクセスしやすい3つのいちご農園と連携し、お好みの農園を選んで楽しめる宿泊プランをご用意しました。本プランには、いちご狩りを200円お得にお楽しみいただける割引チケットとお土産が含まれており、割引チケットは、対象のいずれの農園でもご利用いただけます。

【販売期間】2026年1月17日（土）～4月24日（金）

【料 金】3/31まで：1泊2食付き 15,500円～

4/1から：1泊2食付き 16,500円～

※平日2名1室阿蘇山側客室利用時の1名様料金（税込・入湯税別）

南阿蘇村にある3つのいちご農園の中から、その日の状況に合わせて農園を選べる宿泊プラン。

◆ 「その日、いちごが一番良い農園を選べる」

農園を選ぶ基準は人それぞれ。

食べたい品種や農園ごとの特色をはじめ、キッズスペースの有無や併設スイーツ店など、目的に合わせてお好みの農園を選ぶことができます。

本プランでは、チェックイン時に各農園の状況を確認したうえでご案内するため、その日の状態に合わせて農園を選択可能。観光農園ならではの来園状況や時期による変化にも柔軟に対応でき、より満足度の高いいちご狩りを楽しめます。

全てのいちご農園で高さのあるいちご畑もあり、かがむ必要がないため、全年齢の方がお楽しみいただけます。

◆ タッグを組んだ3つのいちご農園をご紹介

＜南阿蘇ふれあい農園＞

阿蘇山の登山道入り口にあるいちご農園。敷地内には、収穫したいちごを使用したスイーツ店「苺凛香（ばいりんか）」を併設。

【主な品種】ゆうべに・かおり野・恋みのり・ひのしずく

【住 所】熊本県南阿蘇村河陽2038

【TEL】090-4484-9889

【URL】https://fureainoen.net/

農園のいちごをふんだんに使ったケーキや、お菓子が大人気のスイーツ店が併設。

＜やっとみつけた！とっておきのイチゴ畑？＞

名前の印象そのままに、隠れ家のような雰囲気を大切にしたいちご農園。自家製のお土産も多数そろっています。

【主な品種】ゆうべに・かおり野・恋みのり・ひのしずく・おいCベリー・べにほっぺ

【住 所】熊本県南阿蘇村両併281

【TEL】090-8397-9038

【URL】http://www.onyx.dti.ne.jp/~totteoki/PC/200ichigo/200ichigokari.html

数あるお土産の中でも、農園のいちごを使った「ストロベリーリップ」が好評

＜南阿蘇岩下さんちのいちご園＞

南阿蘇エリアでも10種類と特に多くの品種を栽培するいちご農園。キッズコーナーを備えており、お子様連れでも利用しやすい農園です。

【主な品種】ゆうべに・かおり野・恋みのり・ひのしずく・おいCベリー・紅ほっぺ・よつぼし・

星の煌めき

【住 所】熊本県南阿蘇村両併2174

【TEL】080-6444-2708

【URL】http://ii15.sakura.ne.jp/

今年から初チャレンジの品種もあり、10種類と様々なブランドのいちご食べ比べが楽しめます。

◆夕食ビュッフェでも楽しむ、いちご尽くしのひとときいちごの食べ比べは全6種類。休暇村南阿蘇でもいちご狩り気分が味わえます。

夕食ビュッフェでは、熊本産を中心とした全6種類のブランドいちごを食べ比べで楽しめます。また、いちごスイーツのテイクアウトも用意しており、レストランでも客室でも、旬のいちごを味わえます。

いちごやデザートはテイクアウトでお部屋でも♪ブランドいちごを贅沢に使った、いちご尽くしのデザートと食べ比べメニュー

◆休暇村南阿蘇

世界最大級のカルデラ、阿蘇山麓に位置するリゾートホテル。

ホテル目の前からは阿蘇五岳のなかでも、日本百名山の一つ「根子岳」が望めます。深緑の春や紅葉の秋などのシーズンは、登山口までも車で約10分と近く、ハイキングや登山の拠点としても便利です。

所在地：所在地：〒869-1602阿蘇郡高森町高森3219

総支配人：瀬井 英生

ＵＲＬ: https://www.qkamura.or.jp/aso/

◆自然にときめくリゾート休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。