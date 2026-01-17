″ハネビト″になった少女の田舎でのびのびスローライフ!!『ちぃのはねぐらし』第1巻 1月17日発売！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ちぃのはねぐらし』（著：あきときたいき）を2026年1月17日（土）に発売いたします。

『ちぃのはねぐらし』第1巻 書影

【連載ページ】

https://takecomic.jp/series/8b4dc130aec22

【あらすじ】

数万人に一人の確率で羽が生えてくる"ハネビト"が活躍する世界。田舎に引っ越してきた変わり者の女の子・ちぃは幼馴染のせんちゃんの案内のもと山道を歩いていると、ある事件が起き、ちぃの背中から突如小さな羽が生えてきたのだった…!?

【見どころ】

人見知りな女の子ちどりがハイスペックな"ハネビト"になったけど、

いつもとあまり変わらない、ゆる～い田舎の物語！和みます！

【書店特典】

■メロンブックス

描き下ろしイラストカード

■ゲーマーズ

描き下ろしブロマイド

【電子特典】

描き下ろしイラスト付き

【書誌情報】

『ちぃのはねぐらし』1巻 書影ちぃのはねぐらし1

著：あきときたいき

発売日：2026年1月17日

判型・ページ数：B6・144ページ

定価：880円（税込）

竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10152227.html

【作家情報】

▼あきときたいき

宇宙・恐竜・科学と犬が好きです。

主な著書：『食戟のソーマ L’etoile―エトワール―』(集英社)等

■作者X(旧Twitter)： https://x.com/TaikiAkitoki

■Pixiv： https://www.pixiv.net/users/396227

■「竹コミ！」について

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

【試し読み】

