″ハネビト″になった少女の田舎でのびのびスローライフ!!『ちぃのはねぐらし』第1巻 1月17日発売！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ちぃのはねぐらし』（著：あきときたいき）を2026年1月17日（土）に発売いたします。
『ちぃのはねぐらし』第1巻 書影
【連載ページ】
https://takecomic.jp/series/8b4dc130aec22
【あらすじ】
数万人に一人の確率で羽が生えてくる"ハネビト"が活躍する世界。田舎に引っ越してきた変わり者の女の子・ちぃは幼馴染のせんちゃんの案内のもと山道を歩いていると、ある事件が起き、ちぃの背中から突如小さな羽が生えてきたのだった…!?
【見どころ】
人見知りな女の子ちどりがハイスペックな"ハネビト"になったけど、
いつもとあまり変わらない、ゆる～い田舎の物語！和みます！
Xにて1巻発売記念リポストキャンペーンを実施！
抽選で77名様に『ちぃの水着クリアファイル』をプレゼント!!
【書店特典】
■メロンブックス
描き下ろしイラストカード
■ゲーマーズ
描き下ろしブロマイド
【電子特典】
描き下ろしイラスト付き
【書誌情報】
『ちぃのはねぐらし』1巻 書影
ちぃのはねぐらし1
著：あきときたいき
発売日：2026年1月17日
判型・ページ数：B6・144ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10152227.html
【作家情報】
▼あきときたいき
宇宙・恐竜・科学と犬が好きです。
主な著書：『食戟のソーマ L’etoile―エトワール―』(集英社)等
■作者X(旧Twitter)： https://x.com/TaikiAkitoki
■Pixiv： https://www.pixiv.net/users/396227
■「竹コミ！」について
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
【試し読み】
続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/