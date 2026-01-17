【1月25日は美容記念日】BEAUTY CELLAR 六本木ヒルズ店が1日KEITAMARUYAMA SPECIAL DAY!　丸山敬太さんが店長でお出迎え！トークショーや限定コラボ商品も登場。

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が直営するビューティセレクトショップ、『BEAUTY CELLAR六本木ヒルズ店』では、2026年1月25日（日）美容記念日に、ファッションデザイナーの丸山敬太さんを1日店長にお迎えします。

1月25日 KEITAMARUYAMA Special DAY

丸山敬太さんがBEAUTY CELLAR六本木ヒルズ店の1日店長で来店いたします。1月25日美容記念日はハリウッドの発展を率いた美容家メイ・ウシヤマの生誕日。彼女が大好きだったバラの花を象徴として、健康で美しい元気な人を増やすために、美と健康を考えるきっかけの日になることを願って制定されました。1月25日にハリウッドから新発売される健康食品『SOY PROTEIN beauty ＋』では、創業100周年も記念し、バラの花をあしらったKEITAMARUYAMAコラボ商品が登場します。当日はファシリテーターに杉谷恵美さんを迎え、丸山敬太さんご本人に、KEITAMARUYAMAから創られる「美しさ」やその世界観を語っていただきます。

開催概要

■月日 2026年１月25日 日曜日

■場所 BEAUTY CELLAR 六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-4-1 六本木ヒルズ ハリウッドビューティプラザビル３F

■丸山敬太さん在店時間 14:00-16:00

■丸山敬太さん×杉谷恵美さんトークショー 14:00-14:30

定員40名様。事前申込制（Googleフォーム）

〆切 2026年1月22日AM11:59まで

1月25日美容記念日 KEITA MARUYAMA SPECIAL DAY！ご参加申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclDlf_ke1QlaEt3_3IC6QcocU5O_8G_Cy2D9u4-VOy4OZuDA/viewform)

＊厳正に抽選したのち、当選された方にはメールにて詳細をご案内いたします。

トークショーの他、フォトブースやソイプロビューティ プラスの試飲、特別セットの販売など、美と健康にうれしい商品を用意して皆様のご来店をお待ちしております。

トークショー登壇ゲスト

丸山敬太さん

ファッションデザイナー。 1965 年東京・原宿生まれ。 1994-95A/W東京コレクションにて、「KEITAMARUYAMA TOKYO PARIS」としてデビュー。1997年にはパリコレクションでレディースコレクションを発表するなど、国内外で多岐にわたる創作活動を展開。 2012年、日本航空（JALグループ）客室乗務員・地上接客部門の制服デザインを手掛け、2024年にブランドデビュー30周年を迎えた。 近年は、自身のブランド活動だけに留まらず、ファストファッションから制服やブランドプロデュースに加え、ファッションの枠を超えて、“食”や“住”への活動の場を積極的に広げている。

杉谷 恵美さん

sincere garden 代表

IT ALL NATURALブランドディレクター

女性誌ライターとして美容ページ、ファッションページ編集に4年間携わる。24歳で、子宮内膜症と成人性アトピーと診断され、その後植物療法を学ぶ。自身の病を克服した自然療法を啓蒙するため、オーガニックアロマスパ「シンシア・ガーデン」をオープン。その後「ママバター」「リンレン」「ネロリラ ボタニカ」等、数多くのオーガニック＆ナチュラル製品を開発。ABBEYと共同開発した「IT ALL NATURAL」も話題に。現在はヘッドスパ＆ヘアサロンの経営や、商品プロデュースも手掛ける。

MC/酒向 杏奈

愛知県出身。宝塚歌劇団で「花帆杏奈」として14年間娘役を務め、退団後はメンタルトレーナーとして活動。ハリウッド株式会社ではパーパスコミュニケーションを担い、外見と内面、両方からの美しさを育むことを伝えている。

KEITAMARUYAMA × SOY PROTEIN beauty +

BEAUTY CELLAR 六本木ヒルズ店やBEAUTY CELLAR ONLINEなどで購入できるSOY PROTEIN beauty +（ソイプロビューティ プラス）とのコラボ商品がお目見えいたします。

詳しくはコチラ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000683.000025648.html)

（手前右）ソイプロビューティ キューブスナック きなこ＆ピスタチオ70g 1,998円（税込）植物由来プロテイン＜ソイプロビューティ＞入りのひと口サイズのプロテインスナック。ピスタチオのザクザクとした触感と、きなこのやさしい風味が楽しめます。手土産にも嬉しい華やかなクッキー缶です。（手前左）ハリウッド デイリータンブラー容量140mL 1,980円（税込）持ち運びに便利な、シェイカー替わりにもなる扱いやすいミニタンブラー。（奥）ソイプロビューティ ＋ トライアルキット（KEITAMARUYAMA 限定パッケージ）・ソイプロビューティ プラス KINAKO トライアル 20g・ソイプロビューティ プラス CHAIトライアル 20g・ソイプロビューティ プラス SAKEトライアル 20g 1,998円（税込）

BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-4-1 ハリウッドビューティプラザ3F

電話 03-3408-1613

HP https://beautycellar-hw.com/store/1274/

営業時間 9:00~18:00



＜アクセス＞

六本木ヒルズ・ハリウッドビューティプラザビル3F

営団地下鉄日比谷線「六本木駅」1C出口 コンコースから直結

駐車場は六本木ヒルズP12をご利用いただくとビル直結でご来店いただけます