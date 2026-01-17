【静岡県沼津市】「食べるエステ」で冬の肌荒れ・疲れを撃退！ホルモン専門店が贈る、女性のための最強美容メニュー「チュサム」＆「レバー」

株式会社あした葉

株式会社あした葉（本社：静岡県沼津市高島町、代表取締役：望月 大樹）が運営する、沼津駅南口のホルモン専門店「ホルモンももこ」は、寒さと乾燥が厳しくなるこの冬、女性の美容と健康を内側からサポートする特別キャンペーンメニューとして、「チュサム（イイダコ×豚バラ）」と「新鮮レバー」の提供をさらに強化いたします。

冬特有の「冷え」「乾燥」「年末年始の疲れ」に悩む女性に向け、「食べるエステ」「食べる高級美容液」をコンセプトに、美味しく食べてキレイになれる食体験をご提案します。

■ 開発の背景：女性店長「ももこ」が女性を応援

「ホルモンももこ」の店長ももこさん（中央）

「ホルモンももこ」は、女性店長「ももこ」が切り盛りする、女性一人でも入りやすいアットホームなホルモン専門店です。 「忙しい現代女性の肌荒れや疲れを、外側からのケアだけでなく、食事（内側）からサポートしたい」という店長の思いから、栄養価が高く美容効果に優れた2つのメニューを「冬のイチオシ」として選定しました。

■ 冬のイチオシメニュー詳細

1. 食べるエステ「チュサム」（イイダコ × 豚バラ）

韓国で人気の「チュクミ（イイダコ）」と「サムギョプサル（豚肉）」を合わせた、スタミナ満点の料理です。

【イイダコ】 タウリンが豊富で、むくみ解消や疲労回復を促進。

【豚肉】 ビタミンB1の含有量はトップクラス。糖質をエネルギーに変え、疲れを取り除くのに有効です。

【カプサイシン】 辛味成分が代謝をアップさせ、ストレスを発散。心も体もデトックスへ導きます。

「豚肉とイイダコの『チュサム』は、女性の疲れた肌を内側から優しくケア。美味しく食べて、明日の自分がもっと輝く一皿を。」

2. 食べる高級美容液「新鮮レバー」

鉄分不足や貧血に悩む女性にこそ食べていただきたい、当店の自信作です。

【ヘム鉄・フェリチン】 吸収率に優れた鉄分が、貧血によるくすみや冷えを解消し、血色の良い肌を作ります。

【ビタミンA・B2】 肌細胞の再生を促し、乾燥トラブルを修復します。

【天然のサプリ】 サプリメントや高いコスメに頼る前に、週に一度の「美味しい鉄分チャージ」をご提案します。

「新鮮なレバーに含まれる『フェリチン（貯蔵鉄）』は、冬の女性のマストアイテム！独特のクセを抑え、旨味を引き出した『食べる美容液』です。」

■ 店舗・企業情報

【店舗名】 ホルモンももこ

沼津駅南口から徒歩3分。

スタッフ自らが焼くスタイルで、新鮮なホルモンを黒タレ・塩タレの2種で提供。全25席のアットホームな空間です。

所在地：〒410-0801 静岡県沼津市大手町3-6-25

営業時間： 月・水～土＝16:00～23:00、日＝15:00～22:00

定休日： 火曜日

【運営会社】 株式会社あした葉

1994（平成6）年創業。静岡県内で現在、9店舗の飲食店を運営。 創業以来の「鉄板焼き」文化を大切にしながら、近年は海外店舗の展開や、外国籍スタッフの積極採用など、多様性のある働きやすい環境づくりに注力しています。従業員のアイデアを積極的にメニューや経営に取り入れる風通しの良さが特徴です。

本社所在地：静岡県沼津市高島町

代表取締役：望月 大樹