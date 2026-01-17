ピース又吉が語る太宰治の人柄…名作『人間失格』は「100回以上読んでいます」『東野山里のインプット』＃56

吉本興業株式会社

東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』（レギュラー放送は、毎月第3第4日曜23:00スタート ※5週ある場合は第4第5日曜）の「#56」を、1月18日（日）に放送します。

東野の“山里漫談”でスタッフ爆笑

『東野山里のインプット』は、多数のレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する売れっ子の山里が、若手から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。

今回、山里が体調不良で欠席に。そんな事情にもかかわらず、東野は「実は山ちゃんが（インプットを）『やってられない』と。地上波のどでかい番組をたくさんしていて、（収録する）年末のスケジュールを出してくれなくて……。俺はBSよしもとが大好きで、命かけてますんで『やります』ということで揉めまして。山ちゃんのほうは、ほぼ退所するんじゃないかと“俺は”思っています」と独白。山里不在をいいことに、根も葉もない作り話で笑いを誘います。

山里に代わってMCを務めるのは、鰻和弘（銀シャリ）。オープニングトークは山里をさかなにして大盛り上がりとなります。

太宰治『人間失格』を100回以上読んだ又吉

今回のプレゼンターを務めるのは、又吉直樹（ピース）です。又吉が愛してやまない「太宰治」を「太宰治という人間」「太宰の意外な短編」「『人間失格』について」の3つの切り口から深く掘り下げます。

太宰の人柄について、又吉は「小柄でひょろっとしているイメージがあると思うんですけど、実はあの時代で173～175センチくらいあって、骨太なんです」と解説。さらに「歯が悪かったんです。途中で入れ歯にするんですけど、それまでは黒い虫歯になっていて。そういうのって太宰の印象やと隠しそうじゃないですか。酔っ払うと、（手で口を広げつつ）その歯を見せて『般若』ってやるギャグを持っていたんです」という意外な素顔を紹介すると、東野は「ほぼ(オードリー)春日や」と驚きます。

このほか、現代エッセイにも通ずる短編『服装に就いて』の紹介や、超貴重な『人間失格』の初版本を見せるなど、たっぷりとトーク。「『人間失格』を100回以上読んでいます」と語る又吉が、読むたびに発見があるという本作の魅力を熱弁します。しかし、又吉があるエピソードを明かした瞬間、東野と鰻が「怖かった」、「いま俺が知らん又吉が出てきた」と震え上がる一幕も。果たして、2人を驚愕させた又吉のエピソードとは？

『東野山里のインプット』は、毎週日曜23:00より放送中（再放送含む）です。BSよしもとアーカイブページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。

【番組情報】東野山里のインプット

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：1月18日(日) よる23:00-23:30

出演者:：東野幸治、山里亮太（南海キャンディーズ）

＃56 プレゼンター：又吉直樹（ピース）

視聴放送：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/(https://video.bsy.co.jp/) （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018963(https://bsy.co.jp/programs/by0000018963)