唐津南高校生が「全国農業関係高等学校エッセイコンテスト」最優秀賞を受賞

特定非営利活動法人唐津Farm&Food佐賀県立唐津南高等学校3年生の奈切さん

特定非営利活動法人 唐津Farm&Food（佐賀県唐津市）が管理・運営に携わる自然共生サイト（OECM）「相知町横枕自然共生区域」を舞台に行われている環境教育・地域連携の取り組みの中から、次世代の学びの成果が全国的な評価を受けました。

唐津ミツバチプロジェクトのメンバーである 佐賀県立唐津南高等学校3年生の奈切さんが、

全国農業関係高等学校エッセイコンテストにおいて、

「横枕の美しい未来を描くために」と題した作品で最優秀賞を受賞しました。

里山での体験が、一人の言葉として結実

唐津ミツバチプロジェクト

奈切さんは、佐賀県唐津市相知町横枕に広がる自然共生サイトにおいて、

地域住民やNPOとともに行われている「唐津ミツバチプロジェクト」に参加。

ニホンミツバチの養蜂活動や採蜜作業、里山の保全活動を通じて、

自然と人との関係、地域に息づく知恵や営みを体験してきました。

エッセイでは、

田んぼ・水路・森がつながる横枕の里山の風景、

地域の方々との対話、

そして「この場所を未来へどう引き継いでいくか」という問いが、

高校生自身の視点と言葉で丁寧に描かれています。

今回の受賞は、

知識として学ぶ環境教育ではなく、

体験を通して考え、感じ、言葉にする学びが、

全国レベルで評価された結果といえます。

自然共生サイト（OECM）を舞台にした「体験から生まれる学び」

唐津ミツバチプロジェクトの舞台である相知町横枕 夏の蜜源のために植えたひまわり

唐津ミツバチプロジェクトの舞台である相知町横枕は、

環境省により「自然共生サイト（OECM）」として認定された、

生物多様性と人の暮らしが共存する里山です。

この地域では、

ニホンミツバチの養蜂、

田んぼや水路の維持管理、

環境教育や世代間交流など、

自然を守ることと人を育てることが重なり合う取り組みが行われています。

今回の受賞は、

自然共生サイトが「守る場所」であると同時に、

次世代が未来を描く学びの場として機能していることを示す象徴的な出来事です。

取り組みを支える団体について

唐津ミツバチプロジェクト 採蜜したニホンミツバチの蜂蜜を特定非営利活動法人 唐津Farm&Food

佐賀県唐津市を拠点に、里山・海・まちをつなぐ環境保全と学びの場づくりに取り組むNPO法人。

自然共生サイト（OECM）「相知町横枕自然共生区域」において、

耕作放棄地の再生、里山の保全、学校と連携した環境教育、

地域資源を循環させる取り組みを進めています。

唐津ミツバチプロジェクトでは、

地域住民や高校生とともに、日本在来のニホンミツバチを守り育てながら、

生物多様性と地域の未来を次世代へつなぐ活動を行っています。

