ダンスミュージック業界衝撃！令和の現役高校生の９割 音楽のジャンル「EDM」を知らない！

株式会社ワカモノリサーチ

「SUMMER SONIC」や「FUJIROCK FESTIVAL」など日本の人気アーティストだけでなく、

海外の有名アーティストなども参加をして盛り上がる「音楽フェス」は国内にはいくつも存在します。

そんな「音楽フェス」にはダンスミュージック系のフェスもあり、

２０１４年から日本でスタートした「ULTRA JAPAN」は、

毎年数万人規模のオーディエンスで埋め尽くされる程の大人気。

今月１７日と１８日、幕張メッセにて開催される「GMO SONIC」も

“新年初騒ぎ”とばかりにダンスミュージックやクラブミュージックが

好きな人が集うことが予想されています。

そして現在の、ダンスミュージックやクラブミュージックで、

メインのジャンルと言われるのが「EDM」。

「Electronic Dance Music」（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）の略称で、

シンセサイザーなどの電子楽器を使用して作られる、

踊ることを目的としたダンスミュージックの総称として使われている言葉なのですが、

ダンスやクラブに関心がないと、ピンとこないジャンルともいえます。

そのため「EDM」という音楽・ジャンルが大人だけでなく、

令和の高校生にどの程度認知されているのか気になるところです。

そこで、１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役高校生（男女）に「あなたは、音楽のジャンル『EDM』の意味がわかりますか？」という

アンケート調査を実施。その結果の一部をご紹介します。

【「EDM」の意味が分からない９割の高校生「聞いたことがない」が多数】

今回の調査の結果、EDMの意味を「わからない」と回答した高校生が89.3%、

「わかる」と回答した高校生が10.7%となり、

ほとんどの現役高校生が「EDM」という音楽ジャンルを知らないことがわかりました。

「EDMがわからない」と回答した高校生の声を見ていくと、

「知らない」

「聞いたことがない」

「わからない」

の回答がほとんど、

「EDMがわからない」と回答した高校生の中の約８割程度が、

EDMを「知らない」「聞いたことがない」「わからない」ということになりました。

また、「知らない」「聞いたことがない」「わからない」と回答した高校生は

EDMが音楽のジャンルと認識もしておらず

音楽業界で働く人にとっては目を疑う結果となったようです。

EDMの認知度が極めて低いせいか、

「（この言葉を）初めて聞きました」

「EDMっていうワードを今初めて聞いたから」

「このアンケートで初めて見た文字」

といった高校生からの声も。

言葉だけでも耳にしたり、目にしていればEDMに触れ合うきっかけが作れそうなものですが、

その以前の高校生多いため,

令和の現役高校生に「EDM」を伝えるのは相当高いハードルになりそうです。

そんな知らない言葉からか、

「（家電量販店の）エディオンのこと？」

「なにかのエンディングを想像する」

「エンジョイ・ドリーム・ミュージック」

など、まったく的を得ていない高校生からの回答もあったようです。

また、ごく一部ではありますが「EDM」という言葉を聞いたことがある高校生からは、

「聞いたことあるけど正確な意味は知らないです」

「名前は聞いたことあるけどどうゆうジャンルかは分からない」

「聴いたことはあるがどういうものか具体的には分からない」

「なんとなくどんな系統かは分かるけど、説明できないです」

「ぽっぷなかんじかな？ってイメージしか知らない」

「なんとなくこういう感じの曲っていうのはわかるけど説明しろって言われるとできない」

といった声が寄せられました。

“名前は知っているけど、意味が割らない”と回答した高校生は今回の調査ではごくわずか。

仮に、この回答の高校生が「EDM」の意味を理解したとしても、

大半が知らないことには変わらなそうです。

【１割のEDMの意味がわかる高校生「好きなアーティストが使ってる」】

一方、10.7%の「EDMの意味がわかる」と回答した高校生からは、

「推しの曲のジャンルが結構EDM」

「三代目 J SOUL BROTHERSが使ってるから」

「セイキンの動画で見た」

「バーバパパさんの動画で知りました」

など、好きなアーティストの曲やお気に入りのユーチューバーの動画で知ったという意見が

目立ちました。

やはり、高校生の推しやお気に入りが「EDM」に触れていることが、

認知させる一番の近道なのかもしれません。

また、

「TikTokで聞いたことある単語」

「一時期TikTokで流行ったから」

「YouTubeでみたことがある」

など、SNS上で流れてきた「EDM」の曲や情報で意味を理解した高校生もいたそうです。

他には、

「なんかノリノリのやつ」

「カッケー曲」

など、EDMのテイストが好きだという高校生や、

「音楽が好きだから」

「いろんな音楽のジャンルを聞くから」

「特にジャンルに拘らず聴くのでその中にEDMもあった」

といった、音楽の関心度が高い高校生から

「EDMの意味はわかる」といった声が上がっていたようです。

今回の調査の結果、想像以上に高校生に名前も意味も知られていないことが露呈した「EDM」。

ダンス系フェスの関係者やクラブ関係者は令和の現役高校生が、

そのような場所に来られる年齢になったとき、

「ジャンルはEDMだよ！」と言っても「？？？」となることでしょう。

関心がある・ない以前に「知らない」ことを伝えても相手には何も響かないことになります。

今後は「君の好きな＠＠ってアーティストが歌ってる▲▲って曲みたいな音楽がかかっている

イベントだよ」といった誘い文句が必要になってくるかもしれません。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/high-school-edm-awareness/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、

既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない

“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。

企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。

以下HP/お電話でお気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。

https://wakamono-research.co.jp/

調査期間 2025.10.25～2025.11.15

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生（男女）

有効回答数 300名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 ワカモノリサーチ

MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

――――――――――――――――――――――――――――――――――