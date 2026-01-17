佐賀県内3つの離島で育んだ「プラスチック資源循環」と「サステナブル教育」の軌跡

特定非営利活動法人唐津Farm&Food馬渡島プロジェクト展示が佐賀県民ホールにて開催 ― 子どもたちと考える海洋プラスチック問題

NPO法人 唐津Farm&Food（佐賀県唐津市）は、佐賀県内の離島で継続してきたプラスチック資源循環の取り組みを総括する展示を佐賀県民ホールで開催しました。本展示は、島の子どもたちとともに歩んだ学びと実践を紹介し、「資源循環」や「海洋プラスチック問題」を社会全体で再考する機会として好評を博しました。

展示のポイント：島・教育・循環の“接点”をパネルと作品で表現

馬渡島プロジェクトのパネル展示馬渡島サステナブルコースター

今回の展示では、以下のような取り組みと成果をパネル展示および作品で紹介しました：

- 佐賀バルーナーズのアップサイクルコースター展示 ― 地域スポーツチームと連携したプラスチック再利用の実例https://karatsu-f-f.com/ballooners_coaster.html- 小川島のクジラキーホルダー ― 島の自然とつながるデザインhttps://karatsu-f-f.com/key.html- 加唐島の“島の形”キーホルダー ― 地域の象徴を素材循環で表現https://karatsu-f-f.com/art.html#art5- 唐津南高校との共同制作：サステナブルサングラス ― 若者とつくる環境デザインhttps://karatsu-f-f.com/re-c.html- 馬渡島サステナブルコースター― 今回の馬渡島プロジェクトで制作したコースターhttps://karatsu-f-f.com/madara.html

これらの作品は、離島で収集されたプラスチック資源がどのように「新たな価値」に生まれ変わるかを象徴しています。

離島の子どもたちと考えた、海洋プラスチックとの向き合い方

サステナブルサングラス ― 若者とつくる環境デザイン小川島のクジラキーホルダー ― 島の自然とつながるデザイン

展示は単なる作品紹介にとどまりません。小川島・加唐島・馬渡島と、佐賀県内3つの離島で、島の子どもたちとともにプラスチックごみの現状と向き合ってきたプロセスを「実践として伝える場」として構成しました。

特に、佐賀県循環型社会推進課との連携を通じて、子どもたちが主体的にごみ回収からアップサイクル制作まで関わる体験は、単なる教育ではなく「行動につながる学び」として注目されています。

地域×教育×環境：離島だから見える未来の循環モデル

離島という特殊な地域環境は、物流やリサイクルの制約が多い一方で、資源循環の「はじまり」として重要なインサイトを与えてくれます。本展示は、そうした制約の中で培われた地域の“知恵”と“創造性”を地域内外へ広く発信する機会となりました。

唐津Farm&Foodでは、この取り組みを通じて得られた知見を基に、全国の離島や沿岸地域での資源循環モデルとして普及・横展開を目指しています。

馬渡島でのビーチクリーン

団体名：NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic 唐津）

所在地：佐賀県唐津市

活動領域：

生物多様性保全と環境教育（ESD）

プラスチックの収集・再利用・アップサイクル事業

地域と連携した循環社会の構築

公式サイト：https://karatsu-f-f.com

Instagram：https://www.instagram.com/preciousplastic_karatsu/

YouTube：https://www.youtube.com/@farmfood1128