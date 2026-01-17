【冬限定】とろける和スイーツ「生チョコわらびもち」が登場

株式会社 K&S

冬にぴったりのご褒美スイーツが登場。「甘味処 鎌倉」から、和と洋の美味しさをかけ合わせた限定商品「生チョコわらびもち」の予約販売を開始しました。口どけなめらかな生チョコと、もちとろ食感のわらびもちが織りなす、冬だけの特別な甘味です。

● 冬だけの、特別なとろける出会い「生チョコ×わらびもち」

「甘味処 鎌倉」こだわりのわらびもちに、濃厚でなめらかな生チョコレートを贅沢に合わせた「生チョコわらびもち」は、この冬だけの限定スイーツ。

ひとくちで広がる生チョコのコクと、もちとろ食感のわらびもち。さらにあとからふわりと感じる和の余韻が、まさに“和と洋のいいとこどり”を体現しています。

寒い季節にぴったりの、心もとろけるような一品です。

● こんなシーンにおすすめです

1日の終わりに、自分へのご褒美として

冬のお茶時間に、ちょっと贅沢な甘味として

バレンタインの贈り物に。甘すぎず、大人にも喜ばれる味わい

● ご予約・販売スケジュール

【ネット予約受付】

▶ 2026年1月16日（金）～スタート

【店頭予約受付】

▶ 2026年1月17日（土）～

【店頭販売・ご予約分お渡し開始】

▶ 2026年1月30日（金）以降より順次

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

● 商品情報- 商品名：生チョコわらびもち- 価格：1,780円（税込）● ご予約方法

ご予約は以下の専用サイトから簡単に行えます。

ご希望の店舗を選んで事前決済すれば、当日は並ばずスムーズにお受け取りが可能です。

ご予約はこちらから(https://onlineshop.warabimochi-kamakura.com/s/72e68c)

※お受け取りは、お近くの「甘味処 鎌倉」各店舗にて承ります。

