【冬限定】とろける和スイーツ「生チョコわらびもち」が登場
冬にぴったりのご褒美スイーツが登場。「甘味処 鎌倉」から、和と洋の美味しさをかけ合わせた限定商品「生チョコわらびもち」の予約販売を開始しました。口どけなめらかな生チョコと、もちとろ食感のわらびもちが織りなす、冬だけの特別な甘味です。
● 冬だけの、特別なとろける出会い「生チョコ×わらびもち」
「甘味処 鎌倉」こだわりのわらびもちに、濃厚でなめらかな生チョコレートを贅沢に合わせた「生チョコわらびもち」は、この冬だけの限定スイーツ。
ひとくちで広がる生チョコのコクと、もちとろ食感のわらびもち。さらにあとからふわりと感じる和の余韻が、まさに“和と洋のいいとこどり”を体現しています。
寒い季節にぴったりの、心もとろけるような一品です。
● こんなシーンにおすすめです
1日の終わりに、自分へのご褒美として
冬のお茶時間に、ちょっと贅沢な甘味として
バレンタインの贈り物に。甘すぎず、大人にも喜ばれる味わい
● ご予約・販売スケジュール
【ネット予約受付】
▶ 2026年1月16日（金）～スタート
【店頭予約受付】
▶ 2026年1月17日（土）～
【店頭販売・ご予約分お渡し開始】
▶ 2026年1月30日（金）以降より順次
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。
● 商品情報
- 商品名：生チョコわらびもち
- 価格：1,780円（税込）
● ご予約方法
ご予約は以下の専用サイトから簡単に行えます。
ご希望の店舗を選んで事前決済すれば、当日は並ばずスムーズにお受け取りが可能です。
ご予約はこちらから(https://onlineshop.warabimochi-kamakura.com/s/72e68c)
※お受け取りは、お近くの「甘味処 鎌倉」各店舗にて承ります。
