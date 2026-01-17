ご好評のソイプロテインが、食感も栄養も進化してリニューアル！つぶつぶ食感が楽しい「つぶつぶアーモンド入りソイプロテイン」再登場

Naturecan株式会社

英国発のグローバルウェルネスブランドNaturecan Fitnessは、これまで多くの支持を集めてきたソイプロテインを、このたび「つぶつぶアーモンド入りソイプロテイン（アーモンドミルク風味）」としてリニューアル発売いたしました。

本製品は、「おいしさ」「続けやすさ」「栄養設計」をさらに見直し、毎日のたんぱく質補給をアップデートしたソイプロテインです。

リニューアルのポイント

ご購入はこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/products/soy-protein?_pos=1&_sid=32eb34236&_ss=r

今回のリニューアルでは、従来のソイプロテインの特長はそのままに、“食感”“栄養設計”“続けやすさ”を総合的にアップデートしました。

ローストしたアーモンドを細かくカットし、つぶつぶとした食感をプラスすることで、飲むたびに自然な噛みごたえと香ばしさを楽しめる設計へと進化しています。

また、配合するアーモンドには、アーモンド加工時に生じる「皮付きアーモンドの残渣」を活用したアップサイクル原料を採用。食品ロス削減にも配慮した、Naturecan Fitnessならではのサステナブルな原料設計です。

さらに、ビタミンB1・B2・B6・ナイアシン・ビタミンD・ビタミンCを新たに配合し、日々の栄養バランスに配慮した設計へと進化。たんぱく質補給に加え、毎日のコンディションづくりを多角的にサポートします。

甘味には人工甘味料を使用せず、ステビアのみを採用。素材の風味を活かしたやさしい甘さに仕上げることで、毎日でも無理なく続けられる味わいを実現しました。

毎日の生活に取り入れやすい設計

アーモンドミルク風味のやさしい味わいと食感により、朝食代わり、運動後、間食の置き換えなど、さまざまなシーンで活躍。

国内製造の大豆たん白を使用し、健康志向の方や、食生活のバランスを意識したい方にもおすすめです！

■商品特徴

- リニューアルして再登場：つぶつぶ食感が楽しいアーモンド入りソイプロテイン- 高たんぱく設計：1食あたり約21gの植物性たんぱく質- 香ばしい味わい：ローストアーモンド由来の自然なコクと風味- アップサイクル原料使用：SDGsに配慮したアーモンドを採用- 国内製造の大豆たん白使用：品質と安心感を重視- ビタミン強化設計：ビタミンB群・C・Dをプラス- 人工甘味料不使用：ステビアのみ使用したやさしい甘さ- GMP認定工場製造

■商品概要

商品名：つぶつぶアーモンド入りソイプロテイン（アーモンドミルク風味）

販売価格：3,980円（税込）

内容量：600g（約20日分）

摂取目安：1食30g（付属スプーン1杯）

公式サイトでは発売記念キャンペーン&プロテインセールを開催中！

Naturecan Fitness公式サイトでは、発売記念キャンペーン&プロテインセールを開催しております。

■概要

つぶつぶアーモンド入りソイプロテイン発売記念キャンペーン

- 期間限定でつぶつぶアーモンド入りソイプロテインが5％OFF！※本商品は発売当初は予約販売となり、2026年1月20日より順次出荷予定です。- 発売記念キャンペーン＆プロテインセールの開催期間：1月17日（土）～21日（水）- プロテインセール（最大60％OFF！）

お得にご利用いただける機会をお見逃しなく！

Naturecan Fitnessについて

公式サイトはこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/

Naturecan Fitnessは、確かな品質の商品を通じて、アクティブで健康的なライフスタイルをサポートすることを使命とするブランドです。

プロテインやアミノ酸、アシュワガンダをはじめとするフィットネスサプリメントから、健康的に美しく生きるあなたをサポートする美容/ロンジェビティサプリまで、幅広いラインナップを展開。単なる栄養補給にとどまらず、日々のパフォーマンスサポートから未来の健康まで、お客様の「なりたい自分」を叶えるパートナーを目指しています。

Naturecan Fitnessの製品は、トレーニングに励むアスリートはもちろん、健康を意識するすべての方に向けて設計されています。

忙しい毎日の中でも、手軽にバランスの取れた栄養を取り入れられるよう、品質・成分・製造過程のすべてにこだわり抜いています。

あなたの健康とパフォーマンスを最大限に引き出すために、Naturecan Fitnessが寄り添います。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

X:https://x.com/naturecanfitjp

TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial