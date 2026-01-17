『美ST』3月号 本誌・特別版の表紙は松下奈緒さん！ そして、増刊Special EditionはSixTONES松村北斗さん！ たっぷり試せる豪華付録にも注目！

株式会社光文社

株式会社光文社（本社：東京都文京区、代表取締役社長・巴一寿）発行の女性月刊誌『美ST』2026年3月号は、本誌・特別版・増刊Special Editionの3パターンで発売。本誌・特別版は松下奈緒さん、増刊Special Editionは松村北斗さんが表紙を飾ります。

・ヘルシーな笑顔と飾らない人柄で、抜群の好感度を誇る松下奈緒さんの魅力に迫る！

本誌は白のロゴとブラウンの衣装の松下さん、特別版は黒の衣装で可憐な表情を浮かべる松下さんとピンクのロゴが目印です。カバーストーリーは松下さんの「“好き”にまっすぐだから見えてきた、心地よい生き方。」をテーマにお届け。40代を迎え、出演作が途切れず多忙な日々の裏側には、食や旅、洋裁などの趣味を大切に、毎日を楽しみ尽くす姿が。たくさんの“好き”に囲まれながらも、「やっぱり、仕事をしているときが一番幸せ」と語る松下さんのポジティブなマインドの秘密に迫りました。

【松下奈緒さんプロフィール】

1985年兵庫県出身。3歳からピアノを始める。2004年に俳優デビュー。以降、ドラマ、映画に多数出演し、NHK朝ドラ『ゲゲゲの女房』で大きな注目を集める。ピアニストとしても活躍するほか、生放送番組「朝だ！生です旅サラダ」ではMCを務めている。

・真摯に紡がれる言葉から溢れる、グループ、そしてファンへの惜しみない愛。松村北斗さんの見据える“世界“とは？

増刊Special Editionは黒背景に白のシャツを身に纏い、クールな視線をこちらに向ける松村さんが目印です。カバーストーリーは「繊細さと、ひたむきさと、愛情深さと。“松村北斗という世界”を覗いて」をテーマにお届け。俳優としても数々の話題作に出演し、確固たる評価を確立している松村北斗さん。30歳となり、自身としてもアイドルとしても節目を迎えた今。真摯に紡がれる言葉から溢れる、グループ、そしてファンへの愛。松村さんの見据える世界に迫りました。

【松村北斗さんプロフィール】

1995年静岡県出身。2020年にSixTONESとしてCDデビュー。俳優としても活躍し多数の作品に出演、高い評価を集めている。最近の主な出演作は映画『秒速5センチメートル』『ファーストキス １ST KISS』など。Netflixシリーズ『九条の大罪』が今春、配信予定。

本誌・特別版・増刊Special Editionでラインナップが異なる現品含む豪華付録にも注目です！

【共通貼りこみ付録】

自分史上最高の美肌を毎日更新！ドモホルンリンクル 【基本4点】

硬くなりがちな大人の肌に「必要な成分を必要な場所に届ける」ことにこだわり抜いた独自設計。うるおい・シミ予防・シワ改善・保護の4ステップで多角的に悩みをケア。新発見！でパワーアップしたドモホルンリンクルをラインでお試しできます。

保湿液 1.00mリットル×1回分、美活肌エキス【医薬部外品】 0.25㎖×1回分 、クリーム20【医薬部外品】 0.25g×1回分、 保護乳液 0.71㎖×1回分

※本誌・特別版・増刊Special Editionの共通付録です。

【本誌付録】

毛穴つるつる！estの「角栓崩壊ジェル洗顔」

くすみの原因まで洗い流し、澄んだ明るい素肌へ洗い上げるジェル洗顔料。ぷるんと厚みのあるジェルが肌になめらかに密着。毛穴に詰まった角栓を分解して落とし、酸化タンパク質を含む古い角質や皮脂までしっかり洗い流します。

クラリファイイング ジェル ウォッシュ 2.5g×パウチ2包

megood beautyの「韓国陶器肌シートマスク」

CICA SOOTHING MASKは、アミノ酸コンプレックスを配合し、みずみずしくうるおいのある肌へと導きます。SPI FACE LINE MASKはスパイダーシルク（クモが作るタンパク質の繊維）や自然由来成分を配合。疲れた肌にアプローチして、なめらかなハリのある肌に整えます。

CICA SOOTHING MASKもしくはSPI FACE LINE MASK、ランダムでどちらか1枚

※本誌のみの付録です。特別版・増刊Special Editionにはつきませんのでご注意ください。

【特別版付録】

p/dの「ご褒美スクラブ＆導入美容液セット」

国産米ぬかをベースに、プラセンタを贅沢に配合した1回使い切りのスクラブパウダーは、天然由来の細やかな粒子が、汚れや古い角質によるくすみをやさしく取り除き、その後に使うスキンケアの浸透もサポート。美容液はp/dビギナーや、早く効果を実感したい方におすすめのスター商品。

p/d スクラブパウダー 3g パウチ1包、p/d 美容液 1.3㎖×パウチ2包

シーボンの「サロン級肌磨き豪華6点セット」

60周年を迎えるシーボンといえばサロン級のお手入れが適うスキンケアが魅力。ブランドを代表するクレンジング＆マッサージクリームの「マセ」をはじめとしたフェイシャリストシリーズをフルラインナップでお試しください。

フェイシャリスト トリートメントマセa〈クレンジング＆マッサージクリーム〉10g ミニサイズ、クリアクレイウォッシュ〈洗顔料〉13g ミニサイズ、ファーメントパウダーa〈酵素洗顔料〉0.3g×2ピース、トリートメントドロップ〈化粧液〉1.5㎖×パウチ2包、リペアミルク〈美容乳液〉1.5㎖×パウチ2包、チャージクリーム〈クリーム〉0.2g×パウチ2包

※特別版のみの付録です。本誌・増刊Special Editionにはつきませんのでご注意ください。

・大特集は「『幸せそう』も手に入る 大人の瞬間小顔ケア」

初対面で好印象を残すハッピー感の決め手は、ズバリ「小顔」！ 年末年始を経て体重増加、ダルっとした輪郭になってしまっていても大丈夫。スキンケア・メーク・エクササイズで、理想のフェイスラインを取り戻す方法をたっぷりご紹介します。

・第2特集は「明日が楽しみになる肌とこころのゆらぎケア」

なかなか絶好調な日が続かない『美ST』世代。ゆらぎのタイプを知り、自分に合う対策をすれば、不調をコントロールできるんです。肌もこころも整う、明日が楽しくなるヒントが満載です。

そのほか「キレイにも幸せにもなれる開運ビューティ2026」「All About美STモデルズ 私を愛する“ポジティブ”更新宣言！」「2026 最新・美白＆ブライトニング速報！」など、旬の情報盛り沢山でお届けします。大きな反響が見込まれますので、お早めのお買い求めをお願いいたします。

●掲載誌：『美ST』2026年3月号

●特集名：「『幸せそう』も手に入る 大人の瞬間小顔ケア」

●発売日：1月17日（土）

●価格：本誌1000円（税込） 特別版1200円（税込） 増刊Special Edition 980円（税込）

●出版社：株式会社光文社

『美ST ONLINE』https://be-story.jp/