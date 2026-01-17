桃園パウイアン・パイロッツ戦の見どころ2月4日(水)@沖縄サントリーアリーナ

沖縄バスケットボール株式会社

2月4日(水)に沖縄サントリーアリーナで開催される、東アジアスーパーリーグ(EASL)グループステージホーム最終戦。対戦相手は現在4勝1敗でグループBの首位を走る桃園パウイアン・パイロッツ(チャイニーズ・タイペイ）です。

各グループ上位2チームがRound of 6(決勝ラウンド)に進出できる今シーズンのEASL。現在、2勝1敗でグループ2位のキングスと、3勝2敗で3位につけるメラルコ・ボルツ(フィリピン)は、消化試合数こそ異なるものの、この一戦の結果が順位を左右する接戦の中にいます。Round of 6進出の切符を勝ち取るためにも、今回のホームゲームはまさに正念場の一戦となります。

桃園は昨シーズンのEASL FINAL4で準優勝、そして国内のP.LEAGUE+を制した強豪チームです。桃園の最大の特徴は、どんな状況でも揺るがない圧倒的な粘り強さにあります。10月の開幕戦で24得点を叩き出したエース #69 ルー・チュンシアン選手をいかに抑え込むかです。あらゆるプレーを高いレベルで遂行するアジアトップクラスのプレイヤーに対し、キングスの持ち味である強度の高いディフェンスがどこまで通用するか。特に、#34 小野寺祥太選手の気迫溢れるディフェンスで相手のリズムを崩し、#45 ジャック・クーリー選手を中心としたリバウンドから、いかにセカンドチャンスを奪い得点へ繋げられるのか。攻守の連動こそが、勝利の鍵となります。

東アジア最高峰のクラブが集うEASLの舞台において、国内リーグとは一味違う激しいスタイルに対し、さらなる結束力を示して開幕戦のリベンジを狙います。Round of 6進出を目指す過程で迎えるこの正念場。この激戦をぜひ、沖縄サントリーアリーナで共に戦いましょう。

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/RG/20260204)

■注目選手

＜琉球ゴールデンキングス＞

#34 小野寺祥太選手[PG/SG]

#45 ジャック・クーリー選手[C]

＜桃園パウイアン・パイロッツ＞

#9 セトリック・ミルナー・ジュニア選手

#69 ルー・チュンシアン選手

■試合情報

・対戦相手：桃園パウイアン・パイロッツ(チャイニーズ・タイペイ)

・日時：2月4日(水)19:30TIP-OFF

・試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20250204/)