高級チョコレート専門通販サイト「CHOCLIE(ショコリエ)」公開

株式会社Lifcre

“自分のために選ぶ一粒”をコンセプトに、ブランドストーリーから味わうチョコレート体験を提案

高級チョコレート専門の通販サイト「CHOCLIE(ショコリエ)」（https://www.choclie.jp/）は、2026年1月5日（月）にサイトを正式公開いたしました。

ショコリエは、世界各国のチョコレートブランドの中から、品質や味わいはもちろん、背景や哲学、ものづくりへの姿勢に共感できるブランドのみを厳選して紹介する、セレクト型のオンライン通販サイトです。

近年、チョコレートは「贈り物」だけでなく、日常の中で自分自身の時間を豊かにする“嗜好品”として楽しまれる存在へと変化しています。ショコリエは、そうした価値観に寄り添い、「どんな想いで作られているのか」「どんな背景を持つブランドなのか」を知った上でチョコレートを選ぶ、新しい体験を味わうことができます。



■ 「売る」よりも「伝える」を大切にしたチョコレート専門通販

ショコリエは、作り手の想いや背景を楽しんでいただけるチョコレートの専門サイトです。世界観・品質・ストーリーが調和するブランドのみをセレクト。セレクトショップのように、「ここに並ぶこと自体が一つの価値になる」ラインナップを目指しています。



■ ブランドストーリーから味わう体験設計

サイト内では、各チョコレートブランドごとにブランドストーリーや背景を紹介しています。カカオへの向き合い方、製法へのこだわりなどを発信し、チョコレートそのものの味わいをより深く感じていただくことができます。



■ 「自分で楽しむ」ことを軸にしたチョコレートの選び方

「自分のためにチョコレートを選びたい」人。

一日の終わりにゆっくり味わう一粒や、気分を切り替えたいときのご褒美など、用途や気分に合わせた選び方ができる点も特徴です。

ギフト需要にも対応しつつ、自分の時間を豊かにするチョコレート。選ぶ時間そのものも楽しめる体験設計を大切にしています。

今後は、掲載ブランドやブランドストーリーの拡充に加え、チョコレートをより深く楽しむためのコンテンツも順次追加予定です。

チョコレートを大切に作るブランドと、丁寧に味わう人をつなぐ場所として、

長く愛されるサイトを目指してまいります。





■ 大切な人や家族への贈り物としての、バレンタインデーに

バレンタインデーが近づくこの季節、今年は大切な人や家族へ、想いが伝わるチョコレートを選んでみませんか。ショコリエでは、見た目や価格だけでなく、「どんな背景で生まれたチョコレートなのか」「どんな想いを大切に作られているブランドなのか」を知ったうえで選べることを大切にしています。

恋人やパートナーへ、日頃の感謝を伝えたい家族へ、言葉では伝えきれない気持ちをそっと添える一粒として。想いを込めて贈るバレンタインにふさわしいチョコレートをお届けします。

■ サイト概要

サイト名：choclie（ショコリエ）

公開日：2026年1月5日（月）

URL：https://www.choclie.jp/

内容：高級チョコレート専門通販サイト