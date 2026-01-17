VOCE３月号の表紙を飾るのは、櫻坂46の田村保乃！森田ひかるとの巻頭メイク企画や、“推し美容”を紹介。ほか畑芽育、吉川愛、福本莉子らが春リップを塗り比べ！松村沙友理は大人のためのチーク企画など！

VOCE３月号表紙を飾るのは、櫻坂46の田村保乃さん。セルフメイク＆朝晩ルーティンなど最新美容事情も披露

株式会社講談社

櫻坂46のメンバーでVOCEレギュラーモデルとしても活躍する田村保乃さんが、VOCE３月号の表紙に登場！通常版・Special Edition増刊と２パターンのルックを披露してくれました。

撮影は、まずSpecial Edition増刊からスタート。VOCEでは珍しい上下デニムの衣装を纏った田村さんは、いつもの女の子らしいイメージとは変わり、少しマニッシュな雰囲気。さんさんと降り注ぐ太陽の光に、時々「まぶしい～！」と目を細めながらも、クールな表情を次々と決めてくれました。

通常版の表紙で纏ったのは、真っ白のドレス。スカートの裾をひらひらさせながら微笑む田村さんは、まるで女神のよう！どんなに忙しくても穏やかで、優しい田村さんの人柄が伝わるような、美しいカットが撮れました。

中ページでは「All About 田村保乃ビューティ」と題して、“美オタ”として知られる田村さんの最新美容事情を深掘り。Q&A、最新愛用コスメを使ったセルフメイク、朝晩の美容ルーティンなど盛りだくさんな内容でお届けします。「VOCEの撮影でいろいろ勉強しています」と言う田村さんが、いろいろ試して見つけた“推し美容”を余すことなくご紹介しているので、ぜひVOCE３月号でチェックしてください！

櫻坂46田村保乃さん×森田ひかるさん、一足先に、春を満喫？VOCE3月号で美しすぎる春顔を披露！

VOCE3月号の巻頭メイク企画に、櫻坂46の田村保乃さんと森田ひかるさんがお二人そろって登場します。

寒空の下、早朝にも関わらず「おはようございます！」と笑顔でスタジオ入りされた保乃さんとひかるさん。ヘアメイクを終え、撮影場所を見ると、「わぁ！」とかわいらしい歓声が。スタジオに敷き詰めた桜の花びらに気づき、「春だ～！」「桜だ～～！」と、くしゃっとした笑顔を見せてくれました。

今回お二人に披露していただいたのは、花びらニュアンスのカラーで作る、春待ちメイク。美しくかわいらしいビジュアルを盛り上げるべく、スタジオに桜の花びらを散らし、一足先に春を感じていただきました。

頬杖をついて向かい合ったり、頬と頬を寄せたりと、始終息がぴったりなお二人。メイクテーマに合わせて自然に二人でポーズを変えていく様子に、スタッフからも「さすが！」と感嘆の声が上がりました。

終始笑顔が絶えず、その空気感につられて現場も明るく楽しい雰囲気に。春色に染まった透明感たっぷりで大人かわいいお二人の表情を、ぜひVOCE3月号でお楽しみください！

畑芽育さん、吉川愛さん、福本莉子さんら豪華俳優が集結し、春リップを塗り比べ！

数多くのリップがお目見えする今春。多くの作品で活躍中の俳優・畑芽育さん、吉川愛さん、福本莉子さんに、ヘアメイクさん厳選のリップをそれぞれ３本ずつ塗り比べをしていただきました。

畑さんにお試しいただいたのは、誰もが似合う血色コーラルの３本。「３本ともそれぞれ違う可愛さがあって楽しかったです！ 普段はぷるぷる系のリップを愛用しているので、マットリップをオーバーリップに塗る可愛さも新鮮で勉強になりました。今すぐ欲しい！となったジバンシイのリップは色番をメモ済みです(ハート)」と血色コーラルの塗り比べを堪能してくれました。

吉川さんには、こなれ感が出る最強カラーのツヤブラウンの３本をお試しいただきました。「ブラウンリップはプライベートで塗ることが多いので、ヘアメイクさんが選んでくださったオススメの３本を塗り比べできて嬉しかったです。赤みや黄みの絶妙な違いで、異なる洒落感をまとうことができるし、いい感じに立体感を出してくれるブラウンにますますハマりそう！」と、楽しみながら撮影に取り組んでくれました。

福本さんに塗り比べをしていただいたのは、肌の透明感が出る青みピンクの３本。「華やかさや春らしさがあり、カジュアルダウンもドレスアップもできる青みピンクとの出会いに感謝。どれも同じトーンでありながらも、別人のように変身できてワクワクしながら撮影していました。さっそく、SUQQUのベルベット質感のリップを日常的に使いこなしたい！と意気込んでいます」と、青みピンクの魅力を発見してくれた福本さんでした。

シャッターを切り始めると、すぐさまスイッチが入り、３本のリップに合わせた女性像を繊細に演じて分けてくれた御三方。どのリップも塗りたくなること間違いなし！の魅力的な９カットをぜひ本誌でご覧ください！

松村沙友理さんがイガリチークでたるみ＆ほうれい線の悩みを克服！

ご結婚＆ご懐妊のハッピーなニュースで話題のさゆりんごさんこと松村沙友理さんが、VOCE３月号に登場！ ヘア＆メイクアップアーティストのイガリシノブさんと初タッグを組み、大人のためのチーク企画に取り組んでくれました。

シミも毛穴もトラブルも一切ない松村さんの美肌をキャンバスにして、イガリさんが伝授してくれたのは「たるみに気づかせないチーク術」と「ほうれい線に気づかせないチーク術」。イガリさんならではの唯一無二の発想に、松村さんもスタッフも衝撃を受けた最新のイガリチークとは……!?

「まず、その位置にそんな色を塗るの!?という驚きがあり、さらに、目に見えて顔が変わった自分を見てびっくり！ たるみとか、ほうれい線とか、いろいろ気になってきているので、大人の悩みに対応した最新のチークの入れ方を知ることができ、とても勉強になりました。さっそくマネしてみたいです」と、松村さんも興味津々の様子でした。

「20代の頃、流行に流行りまくっていたイガリさんのメイクを参考にしていた私は、まさに“イガリ世代”。今日はイガリさんと初めてご一緒できて、とってもワクワクな一日でした。アラサー女子にとって得しかない最新のイガリチークを、ぜひVOCEでチェックしてみてください！」

書籍情報

VOCE 2026年３月号

〈通常版〉

表紙：田村保乃さん（櫻坂46）/ \950/【Amazon】https://amzn.to/4pBvxqE

〈Special Edition〉

表紙：SixTONES/\950/【Amazon】https://amzn.to/4pGRkgO

〈Special Edition増刊〉

表紙：田村保乃さん（櫻坂46/\1060/【Amazon】https://amzn.to/4qS8N6P

発売日：2026年1月22日（木） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

付録情報

▼VOCE 通常版 特別付録

＼KANEBO ジェル粉ファンデが生む肌づくりの新時代！／

【KANEBO】

・カネボウ メルティフィール ウェアII 230 Vanilla（0.3g） ミニスポンジ付き

・カネボウ イルミネイティング プライマー ミニチューブ 1本（5g・約10回分）

＼ピュアローズと死海のミネラルで、うるおい＆フレッシュツヤを即チャージ！／

【SABON】

・ローズウォーターインオイル ミニボトル 1本（10ml）

＼くすみ、毛穴目立ち、ゴワつき、乾燥に！／

【DUO】

・デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト〈バーム美容液〉洗い流し用 1回分（3.5g）

▼貼り込み付録

＼濃密に肌に溶け込み、究極の輝きを叶える美白美容液／

【コスメデコルテ】

・ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト 1.8X〈医薬部外品〉1包

＼カバー力がありながら、想像を超えるエアリー感の美肌ポテンシャルファンデ／

【エレガンス】

・エアリー リクイッド ファンデーション 1包（0.3ml）

▼VOCE Special Edition 特別付録

＼人気３ブランドの最新アイテムを一気に試せる！／

『くすみケア強化BOX』

【シュウ ウエムラ】

・ブライト クレンジング オイル ミニボトル1本（15ml・約4回分）

・アンリミテッド ブロック：ブースター アドバンスト

エナジーフラッシュ・ルミブルー 各1包

【トランシーノ】

・トランシーノ薬用 ブライトニング フェイシャルマスク 1枚

【メディヒール】

・マデカッソシド ブレミッシュパッド 1包（2枚入り）

▼VOCE Special Edition 増刊 特別付録

＼発売から約１ヵ月で8.5万本突破した大人気ティントが、VOCE限定色で登場！／

【CipiCipi】

・シピシピ デューイ フィルムティント R 201 ラズベリーチュチュ 1本（VOCE限定色）

＼完璧に美しい目元を叶えるブランド「ヒロインメイク」発／

【ヒロインメイク】

・ヒロインメイク ラッシュハイプ 01 ブラック ミニサイズ 1本

＼発酵シートマスクで叶えるあなただけの美肌リズム／

【OF】

・リズムリセットマスク 1枚

