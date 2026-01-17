舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』伝説的舞台のラストイヤーに10人の英雄が集結！歴代キャストに加え、ハリー役声優・小野賢章がついに舞台に参戦！

株式会社ホリプロ

ついに2026年12月27日(日)をもって千秋楽を迎え、4年半のロングラン公演に幕を下ろすことが決定している舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。この度、伝説的舞台のラストイヤーに10人のハリー・ポッターが集結。これまでの4年でハリー役を務めた歴代キャストから、1stシーズンより藤原竜也・石丸幹二・向井 理、2ndシーズンより藤木直人・大貫勇輔、3rdシーズンより吉沢 悠、4thシーズンより稲垣吾郎・平岡祐太が揃った。そして、カバーキャストとして彼らを支え続けた上野聖太が本役としてデビュー、さらに映画「ハリー・ポッター」シリーズでハリー役の吹き替え声優を務め、ハリーと共に成長してきた小野賢章が、満を持して本舞台への出演が決定！豪華キャストが舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』東京公演の最後の1年に駆け付け、華々しい魔法で舞台を飾る。

さらに劇場では、本情報が掲載された号外新聞の配布が1月17日(土)より開始！（※なくなり次第終了）2026年5月～7月のチケットは、2026年1月25日(日)10時より先着先行販売、2月1日(日)10時より一般販売が開始。

出演期間（予定）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CPxfdst-tq0 ]

藤原竜也：2026年12月

石丸幹二：2026年9月～10月

向井 理：2026年7月

藤木直人：2026年10月～11月

大貫勇輔：2026年5月～9月、11月

吉沢 悠：2026年2月～5月

稲垣吾郎：2026年11月～12月

平岡祐太：出演中～2026年6月、9月～11月

上野聖太：出演中～2026年12月

小野賢章：2026年8月～9月

※出演月は予定となります。やむを得ない事情により、出演者並びにスケジュールが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

10人のハリー・ポッターからのコメント

■藤原竜也■

4年にわたりロングランを続けてきた本作が、いよいよ閉幕を迎えるそのラストイヤーに、再びこの舞台へ戻ってこられることを、心から嬉しく、そして光栄に思います。「ハリー・ポッター」という作品をきっかけに、これまで舞台を観たことのなかった方々が劇場に足を運んでくださったことも、この作品の大きな魅力のひとつでした。これを機に舞台の楽しさを知り、今後も劇場へ足を運んでくださる方が増えたなら、これほど嬉しいことはありません。最高峰の舞台の締めくくりとなる記念すべき一年に、オリジナルキャストとして恥ずかしくないパフォーマンスをお届けしたいと思います。最後の“魔法”を体感しにいらして下さい。

■石丸幹二■

ハリーを演じていたのが、遥か昔のような気がしています。それもそのはず、赤坂駅の周辺がハリー・ポッター色に染まってから、もう4年が経つんですね。今も時々観に行ってるんですよ、『ハリー・ポッターと呪いの子』。僕にとっては故郷みたいな存在。今年、役者としてちょっと戻ります。新しい仲間たちとどんな物語を紡げるのか。その日が来るのを楽しみにしています。

ぜひ劇場で、石丸ハリーの姿を観てください！

■向井 理■

2023年以来、3年ぶりにハリー・ポッターを演じさせていただくことになりました向井 理です。

2022年の初演から174公演、１つとして同じ公演は無く刺激的に過ごしていた日々が懐かしくもあります。

私にとって『ハリー・ポッターと呪いの子』という演劇は、一番長く演じた演目でもありますし、今でも当時のキャストとの繋がりもある大切な作品です。

ですからこうしてまたカムバックできることを幸せに思います。

そして、再演する以上は前回を超えるエネルギーと繊細さをもって演じさせていただく所存です。

ご観劇の皆様と共に魔法の世界を創り上げられたらと思います。

是非、劇場で魔法の力を目の当たりにして下さい！

■藤木直人■

また再びハリーになれるなんて！あの大作に向き合うのは勇気が要りますが、それよりあの素敵な魔法の世界に戻れる嬉しさが勝りました。親子の葛藤を乗り越え、ハーマイオニーとロン、ドラコたちと共にヴォルデモーと戦い、僕がご褒美だと思っている舞台最後の素晴らしいラストシーンに辿り着けたら。魔法の世界でお待ちしています！

■大貫勇輔■

もう一度魔法の世界に戻って来られることが本当に嬉しいです。

『ハリー・ポッターと呪いの子』が終わってしまうことは寂しいですが、この素晴らしい舞台のラストに関われることに、感謝と興奮しかありません！まだご覧になっていない方も、すでに観たことのある方も、もう二度と観ることのできないこの感動を是非、劇場で体感しに来てください！お待ちしています。

■吉沢 悠■

2026年で『ハリー・ポッターと呪いの子』が日本公演ラストイヤーという事で、この一年を盛り上げるために、2月14日・バレンタインデーからハリー・ポッター役でカムバックします吉沢 悠です。

今年は歴代のハリーたちが劇場にカムバックする、またとない機会です。

私は、これまで組み合わせのなかったキャストの皆さんと共演できるので、新鮮な人間模様を演じられることが楽しみです。

私にとっても人生最後のハリー・ポッターを演じられる時間。

気持ちを引き締めて向き合っていきます。

この作品に携わった全てのキャスト・スタッフの想いがこもった「魔法の世界」を是非ご覧下さい。

■稲垣吾郎■

昨年の出演で、多くの出会いや発見があり、改めて「ハリー・ポッター」という作品の持つチカラの大きさを感じました。

再びこの世界でハリーを演じることが出来て、とても嬉しいです。

前回とはまた違う時間が流れていく中で、ハリーとして生きる日々を大切に、カンパニーのみんなと走り抜きたいと思います。

劇場で皆さんとその瞬間を分かち合えることを楽しみにしています。

■平岡祐太■

ロングラン公演という、人生で二度とないかもしれない貴重な経験を今、させていただいています。

チーム一丸となって作品を作る大変さ、学び、喜びを日々感じています。

“ラストイヤー”、これほど魔法の世界に魅了された舞台は今までありませんでした。

終わるのは寂しいですが、だからこそ、来てくださる方々の記憶に残り続けるようなステージにしたい。仲間と支え合いながら、最後まで感動を届けていきたいです。

■上野聖太■

この度、新たにハリー・ポッター役になりました上野聖太です！開幕からずっとカバーとしてすべてのハリーを支えてきましたが、これからは本役として舞台に立ちます。だからといって舞台の上でやることは何ひとつ変わらない。

全身全霊で魂を削ってハリー・ポッターとして存在するだけです。ラストイヤーにこれまで卒業した仲間に再会できるのも嬉しいですし、18年前に共演した(小野)賢章と同じハリーとして出会えるなんてどんな巡り合わせでしょうか！

これまでこの舞台を応援して下さった皆さんへの恩返しとして、そしていつ何時も諦めずに公演を繋いできたカンパニーのみんなのバッテリーとなれるように僕のすべてを捧げて最後までやり遂げます！

■小野賢章■

この度、新たにハリー・ポッターを演じさせて頂くことになりました、小野賢章です。

日本公演ラストイヤーのタイミングでご縁を頂けたこと、本当に光栄に思います。

2022年から公演を繋げてこられたキャスト・スタッフの皆さんへのリスペクトを持って、しっかりと最後まで繋げられるよう精一杯頑張りたいと思います。『ハリー・ポッターと呪いの子』を劇場で初めて観劇した時のドキドキやワクワクは今でも覚えています。

その感覚は「ハリー・ポッターと賢者の石」を映画館で観た時と同じでした。

初めてハリーを吹替えで演じたのが12歳。あの頃の感覚はすっかり忘れていますが…（笑）。

ハリーとの付き合いは長いので、彼をまた演じることが出来る喜びを噛み締めつつ、舞台上で幸せな時間を過ごしたいと思います。

ルーモス！！



歴代 ハリー・ポッター役キャスト

＜1stシーズン＞

藤原竜也：2022年6月※～9月／2023年6月～9月／2024年5月～6月

石丸幹二：2022年8月～2023年7月／2024年1月～4月

向井 理：2022年8月～2023年5月

※2022年6月はプレビュー公演

＜2ndシーズン＞

藤木直人：2023年7月～12月

大貫勇輔：2023年8月～2024年6月／2025年7月～

＜3rdシーズン＞

平方元基：2024年7月～2025年6月

吉沢 悠：2024年7月～2025年6月／2026年2月～

＜4thシーズン＞

稲垣吾郎：2025年7月～10月

平岡祐太：2025年8月～

＜カバーキャスト＞

上野聖太：2024年4月～

※2026年1月18日(日)公演より本役として出演

チケット情報

［2026年4月公演分まで］

TBSチケット、ホリプロステージ、各プレイガイドにてチケット好評販売中

［2026年5月～7月公演］

〈先着先行販売〉

1月25日(日)10時～

〈一般販売〉

2月1日(日)10時～

［販売場所］

・TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/

会員登録はこちら https://auth.id.tbs.co.jp/user/regist/now

・ホリプロステージ https://horipro-stage.jp/stage/harrypotter/

会員登録はこちら https://horipro-stage.jp/member/

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

■あらすじ■

ハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法界を救ってから19年後、

かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていた。

魔法省で働くハリー・ポッターはいまや三人の子の父親。

今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男のアルバスは、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取る。幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいた。

そんな中、アルバスは魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会う。

彼は、父ハリーと犬猿の仲であるドラコ・マルフォイの息子、スコーピウスだった！

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していく・・・。

■キャスト■

★2026年に出演

ハリー・ポッター：藤原竜也、石丸幹二、向井 理、藤木直人、大貫勇輔、吉沢 悠、稲垣吾郎、平岡祐太、上野聖太、小野賢章

★2026年4月公演までの出演

ハーマイオニー・グレンジャー：酒井美紀／松井玲奈／奥村佳恵

ロン・ウィーズリー：ひょっこりはん／上山竜治／関町知弘

ドラコ・マルフォイ：内田朝陽／姜 暢雄／渡辺邦斗

ジニー・ポッター：白羽ゆり／安藤 聖／吉井 怜

アルバス・ポッター：福山康平／佐藤知恩／原嶋元久

スコーピウス・マルフォイ：浅見和哉／久保和支／大久保 樹

嘆きのマートル：出口稚子

ローズ・グレンジャー・ウィーズリー：倉澤雅美

デルフィー：乃村美絵／高山璃子／野邑光希

組分け帽子：尾尻征大

エイモス・ディゴリー／アルバス・ダンブルドア／セブルス・スネイプ：間宮啓行／市村正親

マクゴナガル校長：岡 まゆみ／白木美貴子

秋山和慶／浅野郁哉／チョウヨンホ／古沢朋恵／半澤友美／隼海 惺／肥田野好美／久道成光／星 郁也／石原健太郎／加茂享士／肥塚綾子／小結湊仁／黒田 陸／馬屋原涼子／森田万貴／小川 希／岡 直樹／織詠／大竹 尚／坂入美早／篠原正志／鈴木翔吾／田口 遼／高橋英希／手打隆盛／薬丸夏子／横山千穂

ルード・バグマンの声：吉田鋼太郎

※各キャストの出演時期の詳細については公式サイトをご確認ください。



■公演概要■

［日程］上演中～2026年12月27日(日)

［会場］TBS赤坂ACTシアター

［上演時間］3時間40分 ※休憩あり

【主催】TBS ホリプロ ATG Entertainment

【特別協賛】東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト】

