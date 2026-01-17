Dos Monos・荘子it×映像作家・柿沼キヨシ「映画批評トークライブ 考える猿 3.5 in Tokyo」1月18日開催

株式会社トビラ・ウネリ企画

音楽、YouTube、映像制作。それぞれの活動を通して現代を生きるDos Monosの荘子itと、柿沼キヨシ。二人が今回集って語るテーマは、「映画」と「映画批評」。

往年の名作から現代の作品までを行き来しながら、互いの感想や素朴な疑問を持ち寄って、深夜のファミレスのような感覚で語りつくします。

「名作って、いまの時代にどう影響してるんだろう？」

「これからの世代の映画批評って、どうなっていくんだろう？」

映画ファンはもちろん、これからもっと映画を知りたい・語りたい人にも開かれた、コアなカルチャートークイベントです。

トークテーマ（予定）

映画批評トークライブ 考える猿 3.5 in Tokyo- 濱口竜介、三宅唱ほか、いまを生きる現代監督の映画たち- 名作が、現代の映画表現に残す価値（例：ジャン＝リュック・ゴダール作品 ほか）- SNS時代に、映画を語るってどういうこと？二人が考える「これからの映画批評」のかたち

※内容は当日の進行により変更となる場合があります。

参照：前回の二人のイベントの様子（DJイベント「Root DJ」）

1分版：https://youtube.com/shorts/yjNAVF8QDp8?si=tB_CKCgXRDQkTnNq

7分版：https://www.youtube.com/watch?v=3hHHfkK-jgg

※1分版はダイジェスト、7分版はトークの流れが分かる切り抜きです。

開催概要

イベント名：映画批評トークライブ 考える猿 3.5 in Tokyo

日時：2026年1月18日（日）OPEN 18:00 / START・配信開始 18:30 / END 21:00予定

会場：阿佐ヶ谷Loft A

出演：柿沼キヨシ、荘子it（Dos Monos）

チケット

【会場観覧】前売 2,500円／当日 3,000円（要1drink）

会場前売（LivePocket）：

https://livepocket.jp/e/20260118_night_lofta

【配信視聴】配信 1,500円

配信（ツイキャスプレミア）：

https://premier.twitcasting.tv/asagayalofta/shopcart/412768

※注意事項は各購入ページをご確認ください。

出演者プロフィール

荘子it（トラックメーカー、ラッパー）

1993年生まれ。2015年、TaiTan、没 a.k.a NGSと共にHip HopクルーDos Monos結成。日本大学藝術学部映画学科監督コース出身。映画について文章でも発信している。映画『海辺へ行く道』で自身初の映画音楽を手掛けた。

柿沼キヨシ（映像作家）

1986年生まれ。秋元きつねの元に師事し、舞台やLIVEの映像制作を始める。ポストプロダクションのエディターを経て、現在はディレクションからエディット、モーショングラフィックスまで1人でこなす映像作家。2017年10月にカルチャートークチャンネル『おまけの夜』を開設。登録者約15万人（2026年1月時点）。

問い合わせ／取材申込／パブリシティ観覧希望

映画批評トークライブ「考える猿」制作チーム

MAIL：omake.night@gmail.com（担当：柿沼キヨシ）