冬の掛け布団、約8割が「暖かさ優先」でも約7割が“重さの悩み”を経験

ムーンムーン株式会社

寒さが厳しくなる冬は、掛け布団に「暖かさ」を求める人が多い一方で、「重さ」が睡眠の質に影響している可能性も指摘されています。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、全国の掛け布団を使用している一般男女300名を対象に、「冬の掛け布団の重さと寝心地」に関する調査を実施しました。調査の結果、約8割が冬の掛け布団選びで「暖かさ」を優先している一方、約7割が掛け布団の重さによる何らかの困りごとを経験していることが明らかになりました。暖かさを求めるほどに生じやすい“重さの影響”という、冬の睡眠環境に潜む課題が浮き彫りとなっています。

調査背景

冬は冷え対策として暖房や寝具への依存度が高まり、掛け布団も厚手・重めになりがちです。しかし、重さが増すことで「寝返りがしづらい」「圧迫感を感じる」といった違和感が生じ、かえって睡眠の質を下げてしまうケースも少なくありません。本調査では、冬の掛け布団に対する重さの印象や素材、重さが原因で感じた困りごと、さらに「暖かさ」と「軽さ」の優先度を明らかにすることで、冬の寝心地を見直すヒントを提供することを目的としました。

調査サマリー

- 現在使用している掛け布団の素材は「羽毛（ダウン）」が最多（34.7％）- 掛け布団の重さについて「ちょうどよい」と感じている人は45.0％- 一方で約7割が、重さによる何らかの困りごとを経験- 冬は約8割が「暖かさ」を優先して掛け布団を選択- 理想の掛け布団像は「暖かさ」に加え、「軽さ」「動かしやすさ」も重視されている

※本調査結果を引用する場合は、「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」（https://intiinti.com/goodsleep/）のURLを記載してください。

詳細データ

Q1. 現在使っている冬の掛け布団の「主な素材」を教えてください- 羽毛（ダウン）：34.7％- 化繊（ポリエステル）：21.0％- 綿（コットン）：17.0％- 羽根（フェザー）：13.0％- わからない：11.7％- その他：2.6％

→ 羽毛系が最も多い一方、化繊や綿など手入れのしやすさや扱いやすさを重視した素材も一定数を占めています。

Q2. 現在使っている冬の掛け布団の「重さの印象」を教えてください- ちょうどよい：45.0％- やや重い：24.7％- やや軽い：22.0％- とても軽い：5.7％- とても重い：2.0％- わからない：0.6％

→ 約半数が「ちょうどよい」と感じる一方、重さや軽さに違和感を覚える人も少なくありません。

Q3. 冬の掛け布団の「重さ」が原因で感じたことのある困りごとを教えてください- 特にない：29.7％- 圧迫感がある：18.0％- 布団を動かしにくい：14.4％- 寝返りしづらい：13.3％- 布団が重くて疲れる：11.2％- その他：13.4％

→ 約7割が何らかの不快感を経験しており、重さによる「動きにくさ」や「圧迫感」が睡眠の妨げになっている可能性がうかがえます。

Q4. 冬は「暖かさを取るか、軽さを取るか」どちらを優先していますか？- どちらかと言えば暖かさ：46.3％- 暖かさを優先している：32.7％- どちらかと言えば軽さ：11.0％- 特に意識していない：6.3％- 軽さを優先している：3.7％

→ 約8割が「暖かさ」を優先。寒さ対策が最優先である一方、軽さ重視派も一定数存在しています。

Q5. 理想的な「冬の掛け布団」に求めるものを教えてください- すぐに身体が温まる：17.8％- 朝まで暖かさが続く：17.7％- 適度に重みがあり暖かい：14.8％- 軽くて寝返りしやすい：12.0％- 手入れしやすい：10.6％- その他：27.1％（蒸れにくい：9.0%、動かしやすい：8.8%、体にフィットしやすい：7.9% など）

→ 「暖かさ」は前提条件でありつつ、「軽さ」「寝返りのしやすさ」とのバランスが求められていることが分かります。

調査結果のまとめ

今回の調査から、冬の掛け布団選びでは多くの人が「暖かさ」を最優先にしている一方で、その結果として生じる「重さ」が睡眠の快適さを損なっている実態が明らかになりました。特に、圧迫感や寝返りのしづらさといった声は、重さが身体への負担となっている可能性を示唆しています。暖かさと軽さは相反する要素と捉えられがちですが、理想の掛け布団像からは「暖かく、かつ動かしやすい」バランスが求められていることが読み取れます。冬の睡眠環境を整えるうえで、重さにも目を向けた寝具選びが重要といえるでしょう。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

冬はどうしても「暖かさ」を基準に掛け布団を選びがちですが、今回の調査から、重さが睡眠の質に影響している人が多いことが分かりました。寝返りが打ちにくい状態が続くと、身体の緊張が抜けにくく、翌朝の疲労感につながることもあります。理想は、暖かさを確保しながらも身体の動きを妨げないこと。素材や構造によって体感の重さは大きく変わるため、「なんとなく重い」と感じている場合は、一度寝具を見直してみるのも一つの方法です。快眠ランドでは今後も、冬の睡眠環境を整えるための分かりやすい情報発信を続けてまいります。

調査概要

快眠ランドに関する記事

- 調査期間：2026年1月11日～1月13日- 調査対象：全国の20代～60代の男女300名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)

快眠ランドでは、快眠グッズに関する情報を多数発信しています。快眠グッズに興味がある方は、ぜひ参考にされてください。

- 快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)- おすすめのマットレスはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)- おすすめのリカバリーウェアはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)- おすすめの枕はこちら(https://intiinti.com/goodsleep/best-pillow/)- おすすめの快眠グッズはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/sleep-aids/)