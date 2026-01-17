teamおいも大募集！「おいもフェスSHIZUOKA2026」東静岡グランシップにて開催 運営を支えおいもと地域と人をつなぐボランティアスタッフ募集開始 【2026年2月27日（金）～3月1日（日）】

皆で創り上げるおいもフェスSHIZUOKA 支えるのはteamおいも

株式会社nonii

全国から集まる焼き芋専門店やおいもスイーツ店、生産者、地域の出店者とともに、人と人、地域と地域がつながり、心まであたたまる時間を大切にしている「おいもフェス SHIZUOKA」

来場される皆さまが安心して楽しめる空間をつくるためには、会場運営を支えてくださるボランティアスタッフさんの存在が欠かせません。

受付や案内、会場内のサポートなどを通して、イベントづくりの現場に関わりながら、多くの笑顔に出会える機会です。

人と地域がつながる三日間を、teamおいもの仲間として、ともにあたたかく創り上げてみませんか。

イベント概要・活動内容

イベント名称

おいもフェス SHIZUOKA 2026 ＆ しぞ～かEXPO

開催日

2026年2月27日（金）～3月1日（日）

開催時間

・2月27日（金）14:00～19:00

・2月28日（土）・3月1日（日）11:00～19:00

会場

グランシップ広場

（静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1）

イベント内容

全国から集まる焼き芋専門店・おいもスイーツ専門店をはじめ、

さつまいもの生産者や静岡の食文化を発信する店舗が集結する、

静岡最大級の焼き芋イベントです。

世代を超えて楽しめる食・学び・体験の場を目指します。

こんな人におすすめします

人と接することが好きな方

・明るく、前向きに物事を楽しめる方

・チームで協力しながら、一つのイベントをつくり上げたい方

・来場者の笑顔や「ありがとう」に喜びを感じられる方

・地域やイベントづくりに関わってみたい方

当日は、出店者さんや来場者、運営スタッフと力を合わせながら

みんなで一つの空間をつくり上げていきます。

その中で感じる達成感や一体感は、きっと特別な思い出になるはずです。

ボランティア活動内容

受付・来場者対応

会場内のご案内、見守り

イベント運営補助

設営・撤収のサポート

焚き火でマシュマロの体験スタッフ

※当日の状況や、ご希望・参加可能時間に応じて活動内容を調整します。

※未経験の方も安心してご参加いただけます。

活動時間

9:00～20:00の間で、可能な時間帯

（短時間での参加もご相談可能です）

対象年齢

高校生以上

ボランティア特典

当日、会場内で利用できる

2,000円分の金券チケットをお渡しします。

※金券は当日・ご本人のみ有効です。

参加申し込み方法

１. 公式LINEを追加

株式会社nonii スタッフLINE

https://line.me/ti/p/WKsF2hitLh

２. LINE追加後、下記内容を送信してください

【おいもフェスSHIZUOKAボランティアスタッフ応募】

・お名前

・電話番号

・参加希望日

2月27日（金）

2月28日（土）

3月1日（日）

代表あいさつ

おいもフェスSHIZUOKA主催の片寄裕介（いもたろう）です。

おいもには、なぜか人を笑顔にして、幸せな気持ちにしてくれる不思議な力があると感じています。

焼き芋を囲むと、自然と会話が生まれ、心までほっと温まる。

『おいもフェス SHIZUOKA』は、そんなひとときを静岡から届けたいという想いから始まりました。

2026年も、全国の出店者さんや生産者さん、ボランティアの皆さん、地域の方々とともに、

世代を超えて集い、心もお腹もあたたまるイベントをつくっていきたいと考えています。

おいもが好きな方、イベントづくりに関わってみたい方、

ぜひ『おいもフェスSHIZUOKA』の輪に加わっていただけたら嬉しいです。

会場でお会いできることを、心より楽しみにしています。