根性論不要で毎日が整う生活革命──疲弊した日本社会に贈る最強のタイムマネジメント『最初の「10分」がすべて 人生を制する冒頭戦略』1/21新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『最初の「10分」がすべて 人生を制する冒頭戦略』（井上 皓史・著）を2026年1月21日（水）より順次発売します。

本書は、毎日仕事に追われて「やりたいこと」を諦めているビジネスパーソンが「最初の10分」を整えるだけで、根性に頼らず一日の主導権を奪還し、理想の生活を自動的に回せるようになる「幸福度を犠牲にしない人生の攻略法」を提示する一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=866803623

■「時間をどう使うか」よりも「最初に何をするか」が重要！

仕事に追われ、気づけば1日が終わり、やりたいことはまた明日へ。

そんな毎日を送っている人は少なくないはずです。

本書が扱うのは、「もっと効率よく動こう」とか「気合で朝活しよう」といった話ではありません。

むしろ逆で、頑張らなくても自然に回る1日のつくり方を具体的にお示ししています。

キーワードは「最初の10分」。

何かを大きく変えようとするのではなく、行動の入り口だけを整えることができればOK。

朝起きてからの10分、

仕事に取りかかる前の10分、

帰宅後の10分、

寝る前の10分を意識すると、

その後の行動が驚くほどスムーズに回り始めます。

■ 7つのブロックで人生の主導権を奪還し、流される毎日を脱出！

さらに本書では、1日を24時間として考えるのではなく、7つの時間ブロックに分けて捉える考え方が紹介されます。

ブロック１ 就寝前１時間30分の「ＤＯＷＮ ＴＩＭＥ」

ブロック２ 就寝７時間30分の「ＳＬＥＥＰ ＴＩＭＥ」

ブロック３ 起床後１時間の「ＷＡＫＥ ＴＩＭＥ」

ブロック４ 仕事前１時間30分の「ＦＯＣＵＳ ＴＩＭＥ」

ブロック５ 仕事９時間の「ＷＯＲＫ ＴＩＭＥ」

ブロック６ 帰宅１時間の「ＧＲＡＤＡＴＩＯＮ ＴＩＭＥ」

ブロック７ 帰宅後２時間30分の「ＦＲＥＥ ＴＩＭＥ」

それぞれのブロックごとに役割を決めておくことで、「なんとなく流される時間」が減っていきます。



「10分」という短い時間だからこそ、今日から試せることばかりです。

時間を管理するというより、時間の主導権を少しずつ自分に戻していくようなイメージ。

本書は、そんな感覚を取り戻したい人に向けた一冊です。

読み終えた後、明日の朝の10分は、きっと今までと少し違って見えるはずです。

■本書の構成

第１章 人生がうまくいかないのは「生きるリズム」を失っているから

第２章 「DOWN TIME」「SLEEP TIME」「WAKE TIME」

10分でスマホを手放して明日のリズムを手に入れる

第３章 「FOCUS TIME」「WORK TIME」

仕事の質は「最初の10分」で決まる

第４章 「GRADATION TIME」「FREE TIME」

自分で意思決定できる時間を確保する

第５章 「最初の10分」を自動化する仕組み作り

■著者プロフィール

井上 皓史

株式会社5AM 代表取締役／朝活コミュニティ「5AM CLUB」代表

1992年、東京都生まれ。22時就寝、5時起床。

勤務時間は6時～15時。2児の父で、夕方からは主夫業。幼少期より22時に寝て朝5時に起きる生活を続けていたが、社会人となって夜型の生活を送るビジネスパーソンの多さに驚愕。

2016年に朝活コミュニティ「朝渋」を東京・渋谷で立ち上げ、読書やランニングなどの部活動、

累計3万人以上動員の著者を招いた朝読書会といったさまざまな朝活を行なう。

2018年、勤務先の企業を退職し、ライフワークだった「朝渋」に本格コミット。

2025年4月、株式会社５AMを創業。新しく朝活コミュニティ「5AM CLUB」をスタートさせる。

「5時こーじ」の名で早起きのメソッドをSNSやメディアにて発信するほか、「早起き」を日本のスタンダードにすることを目指し、その魅力と継続のコツを執筆。著書に『昨日も22時に寝たので僕の人生は無敵です』(小学館)、『がんばらない早起き』(かんき出版)などある。

■担当編集の一言コメント

忙しい人ほど、「時間をどう使うか」よりも「最初に何をするか」を意識したほうが1日の質が大きく変わります。

本書は、努力や根性に頼らず、行動の“始まり”を整えることで、人生がうまく回り始める仕組みをまとめました。皆さんそれぞれの生活に無理なくはめ込める、実用性の高い一冊に仕上がりました。

■書籍概要

書籍名 ： 最初の「10分」がすべて 人生を制する冒頭戦略

著者 ： 井上 皓史

ページ数： 200ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年1月21日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-362-3

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=866803623

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803622/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp