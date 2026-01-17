ベストオブミス発・次世代ヴォーカルプロジェクト「音色兼備」　ニューシングル 『シャイニングプラネット ～日本語ver～／Shining Planet ～English ver～』

テレビ番組、ラジオ番組その他多数の出演依頼お待ちしています。

一般社団法人ベストオブミス音色兼備公式>>https://miss-japan.net/oskb

https://miss-japan.net/oskb/shining-planet-～english-ver～(https://miss-japan.net/oskb/shining-planet-%E3%80%9Cenglish-ver%E3%80%9C)

Shining Planet ～English ver～(歌詞、動画)

https://miss-japan.net/oskb/shining-planet-japan-ver

シャイニングプラネット～日本語VER～(歌詞、動画)

https://www.youtube.com/watch?v=-823Yhcxh7A (YOUTUBE)

左（赤 鶴田香耶）右（青 青柳汐音）

ミスプラネットジャパン2025でオープニングテーマとして披露 後に日本中のコンテスタントがSNS投稿でShining Planet を使用

“美しさ”と“音楽性”は、ここまで共存できるのか--。

BEST OF MISS（ベストオブミス）が手がけるサウンド＆ビジュアルクリエイティブチーム

「音色兼備（おんしょくけんび） by BEST OF MISS」が、

ニューシングル

『シャイニングプラネット ～日本語ver～』

『Shining Planet ～English ver～』

を2026年1月18日（日）, 各種音楽配信アプリにて同時リリースすることが決定した。

本作は、日本語と英語、2つの言語で“同一世界観”を描く意欲作。

クラシック、ミュージカル、オペラの確かな技術をベースに、

ポップス／シネマティックサウンドへと昇華させた

「世界照準型ヴォーカルプロジェクト」の第一章となる。

左（赤 鶴田香耶）右（青 青柳汐音）

■ 音色兼備とは

音色兼備は、日本のサウンド＆ビジュアルクリエイティブチームとして、

エンターテインメントを軸に多角的な表現を行うプロジェクト。

2025年6月より、

BEST OF MISS出身の2人の実力派ヴォーカリスト

鶴田香耶

青柳汐音

を中心としたヴォーカルチームを正式に始動。

ジャンルの垣根を超え、

「音楽 × 美 × 物語性」を融合させた新たな表現を国内外へ発信していく。

プロデューサーは、

BEST OF MISS創業者／プロデューサー 内田洋貴。

■ 新曲『シャイニングプラネット』について

『シャイニングプラネット』は、

**“自分の光を信じ、世界へ踏み出すすべての人へ”**向けた楽曲。

日本語ver：繊細な感情表現と叙情性

English ver：グローバルを意識したスケール感と普遍性

2つの言語で描かれる同一テーマは、

音色兼備の掲げる「世界とつながる音楽」を象徴する一作となっている。

クラシックボーカルの技術を軸にしながらも、

ポップスとしてのキャッチーさ、

映像を想起させるドラマティックな構成が特徴だ。

■ メンバープロフィール◆ 鶴田香耶（つるだ かや）

東京音楽大学大学院オペラ科修了

ミュージカル／オペラ歌手／女優／モデル

1996年東京都生まれ。12歳より声楽を始める。

高校生から声楽家として活動し、

第29回江戸川区新人演奏会 最年少出演、

第27回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 声楽部門 審査員賞を受賞。

主な出演作に

ミュージカル「プロパガンダ・コクピット」マル役

「ブロードウェイ殺人事件」フェイフェイ役

「ハートスートラ」

また、

MISS UNIVERSE JAPAN 2024 神奈川代表としても注目を集める。

“都市伝説好き”という一面も持つ、多面的アーティスト。

鶴田香耶よりコメント

音色兼備、記念すべき初リリース曲です！

皆さんにこの楽曲をお届けできること、本当に嬉しく思います。

今回、ミスプラネットの大会に向けて、私自身が作曲し制作させていただいた楽曲です。

キラキラと輝きながらステージに立つ女の子たちの、強く美しく凛とした姿を思い描きながら、想いを込めて作り、歌わせていただきました。

日本語版・英語版でメロディが少しずつ違うところも、ぜひ聴き比べてみてください。

この曲が、日常というステージでもあなたを輝かせてくれますように！

◆ 青柳汐音（あおやぎ しおん）

東京音楽大学大学院 在学中

Lady Universe 2024 世界大会 グランプリ

沖縄生まれ、静岡県出身。3歳よりミュージカルを始める。

日本テレビ「スッキリ」アニー2013オーディション密着企画で注目を浴びる。

「ベルカントシンデレラコンテスト」グランプリ

シンフォニックメタルバンド KAMUKAZE ボーカリスト

インドネシア「縁日祭＠ジャカルタ」出演

奥志賀高原「森の音楽堂」にてソロリサイタル開催

2023年、

Lady Universe Japan グランプリを獲得し日本代表に。

2024年、ブルガリアで開催された世界大会にて

Lady Universe 2024 世界優勝を果たす。

ミュージカル「The Star～悪魔と契約した男」では

男役トップスター・柊役を務めるなど、

圧倒的な表現力と存在感を誇る。

青柳汐音よりコメント

音色兼備」として、記念すべき初リリースを迎えられたこと、本当に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。

こうして形として皆さまにお届けできることをとても幸せに思います。

「Shining Planet」は、星のように輝く一人ひとりの想いや夢を感じられるとてもキラキラとした楽曲で、歌っている私自身も自然と心が華やかになり、前向きなエネルギーをもらえる一曲です。毎回歌わせていただくたびに、自分自身も背中を押されるような気持ちになります。

この曲を聴いてくださる皆さまが、それぞれが持つ輝きに気付き、前向きな一歩を踏み出すきっかけになってくれたら嬉しいです。

沢山の想いが詰まったこの楽曲が皆さまの心に届き、そっと背中を押せる存在になることを願っています。

左（赤 鶴田香耶）右（青 青柳汐音）

■ プロデューサー内田洋貴

BEST OF MISS 創業者／プロデューサー

ミスコンテストとエンターテインメントを融合させ、

次世代の才能を世に送り出し続けている。

■ リリース情報

アーティスト名：音色兼備（Onshoku Kenbi）by BEST OF MISS

タイトル：

『シャイニングプラネット ～日本語ver～』

『Shining Planet ～English ver～』

配信日：2026年1月18日（日）

配信先：Spotify／Apple Music／LINE MUSIC／Amazon Music ほか

形態：デジタルシングル（同時配信）

■ 取材・掲載に関するお問い合わせ

BEST OF MISS／音色兼備 PR事務局

（取材、インタビュー、写真素材のご提供が可能です）

編集部向け注目ポイント

ミスコン世界王者 × オペラ修了者による本格ヴォーカルユニット

日本語＆英語“同時リリース”のグローバル設計

音楽 × ビジュアル × 物語性を融合した新プロジェクト

https://miss-japan.net/

https://miss-japan.net/news/shiningplanet-pr

ベストオブミス（BEST OF MISS）は、

日本最大級・最高峰クラスの合同ミスコンテストプラットフォームです。

単体のミスコンではなく、世界三大ミスコンを含む複数の全国大会日本代表を選出する登竜門として位置づけられています。

ベストオブミスとは？

「ベストオブミス」は、

女性の美しさ・知性・社会性・発信力・人間力を総合的に評価し、

世界に通用する日本代表を選出するための公式選考大会です。

最大の特徴は、

1つの大会で複数のミスコン日本代表が決まる点にあります。

ベストオブミスから選出される主なミスコン

ベストオブミスでは、以下のような全国大会グランプリ（日本代表）が誕生します。

ミス・ユニバース・ジャパン

ミス・プラネット・ジャパン

ミス・ユニバーシティ・ジャパン

（年度により他タイトルが加わる場合あり）

いずれも

・ 世界大会へつながる

・ 芸能・モデル・キャリア形成に直結

・ 国内外での活動実績が評価される

非常に価値の高いタイトルです。

出場者はどんな人？

学生・社会人・モデル・会社員など幅広い層

「美」を競うだけでなく

将来のビジョン・社会貢献・自己表現力が重視される

ウォーキング・スピーチ・セルフブランディング研修あり

そのためベストオブミスは

**「人生が変わるミスコン」**とも呼ばれています。

ベストオブミスの特徴まとめ

日本最高水準のミスコン選考システム

世界大会につながる公式ルート

外見だけでなく「中身・発信力」を重視

芸能・モデル・インフルエンサー・起業など将来に直結

振袖・和装との関わり

全国大会・公式行事・PR活動では

振袖・和装での公式出演も多く、

成人式・日本文化を世界へ発信する象徴的存在としても注目されています。