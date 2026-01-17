マギーズ東京、コラボ団体とAYA世代でがんに影響を受ける方へのイベントを開催
がんに影響を受ける方をサポートする認定NPO法人マギーズ東京（所在地：東京都江東区、共同代表理事：秋山正子・鈴木美穂、以下「マギーズ東京」）は、2026年1月24日（土）に、賛同する共同体、AYA COLLABORATIONS（マギーズ東京、NPO法人がんノート、NPO法人日本キャリア開発協会（JCDA）、若年性がん患者団体 STAND UP !!、有志）で、本気で楽しめるイベント「”踊ってみた×つながる時間”ーみんなで動いて、ちょっとリフレッシュー」を開催いたします。
本イベントは、東京マラソン財団スポーツレガシー助成事業「たまご育てプロジェクト」の助成金で運営いたします。
人と交流したり、電車に乗ってどこかに行ったり、身体を動かしたりしてみたい方のきっかけづくりにもなれることを目指します。
東京都の若者をサポートするポータルサイト「わかぽた＋」にも取り組みを掲載いただいています。
https://www.wakapota.metro.tokyo.lg.jp/topics/detail.php?id=28
[表: https://prtimes.jp/data/corp/87593/table/5_1_4459464a564b94da22f7d8e1bb4ad9ae.jpg?v=202601171151 ]
【タイトル】
"踊ってみた × つながる時間”
ーみんなで動いて、ちょっとリフレッシュー
presented by AYA COLLABORATIONS
【概要】
プロダンサーと一緒に超簡単だけどカッコよくキメる！
ポップなダンスを一緒に楽しみませんか？
初心者も大歓迎！！
～リズムにのって・つながる・ひろがる～
「たまご育てプロジェクト」連携イベント
【対象】
AYA世代（15歳～39歳）で、がんに影響を受けるすべての方
＊年齢が近い方もOK！お問い合わせください
・AYA世代がん経験者
・家族ががんを経験しているAYA世代の方
【開催日時】
日時：2026年 1月 24日（土）14：00～16：30（＋交流タイム）
終了後に、30分程度の交流のお時間を予定しています。
【会場】
WANGAN ACTION DANCE STUDIO
〒104-0054 東京都中央区勝どき4-13-4
（都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅から徒歩5分）
【参加費】 無料 (助成金を受けて実施します)
【定員】 20名 （先着順）
【こんな方におすすめです！】
- 現在、AYA世代（15歳～39歳）でがんに影響を受けるすべての方
- 同じような経験を持つ仲間と出会いたい方
- 運動が苦手でも、軽く体を動かしてみたい方
- 音楽やリズムが好きな方、リフレッシュしたい方
【どんなことをするの？】
- プロダンサーと一緒に、簡単な動きが、すっごいことになるぞ～～～魅せる動き
- 東京ユナイテッドバスケットボールクラブのチアダンスチームのプロダンサーと一緒に超簡単だけどカッコよくキメる！ポップなダンスです。
- 難しいダンスではありません。ダンス初心者でも、なんかカッコヨクなっちゃう？！
- 約90秒のやさしいダンスをみんなで一緒に楽しみましょう。
- リズムに乗ってからだを動かすことで、気分もリフレッシュ。
- 自然と笑顔になれる時間を過ごしてみませんか？
- AYA世代（15歳～39歳）でがんに影響を受けるすべての方が、音楽に合わせて気軽にからだを動かしながら交流できるイベントです！
【前回の様子】
2025年9月28日に開催した第1回「AYA世代がん経験者のための“リズム de ASOBU！”」の様子はこちら
https://youtu.be/DkBqALy67hw
【参加者の感想】
「自分がどれくらいのエクササイズや運動まで無理なくできるか、安全に知ることができて良かった。」
「思ったより全身運動ができて楽しかったのと、ちょっと難しく最後まで飽きずに楽しめました」
「一般的な患者会とはまた違って、カジュアルな雰囲気の中で参加者との会話を楽しめました」
「ダンスを通じていろんながんサポートのコミュニティやサバイバーのみなさんとチームワークでつながれるのは本当に素敵な機会でした」
～などなど～
ぜひ、一緒に体験しませんか？
【開催団体】
このイベントは、がん経験者や家族、友人などへの支援活動を行っている団体が力を合わせて開催します。
AYA COLLABORATIONS
主催：認定NPO法人マギーズ東京
共催：NPO法人がんノート
NPO法人日本キャリア開発協会（JCDA）
若年性がん患者団体 STAND UP!!
有志
協力：東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
Ballon Artist NOZOMI
三井不動産レジデンシャル株式会社 WANGAN ACTION
東京マラソン財団スポーツレガシー事業たまご育てプロジェクト助成事業
【お申し込み】
https://ayadance20260124.peatix.com/
【イベント問い合わせ】
認定NPO法人マギーズ東京
email： events@maggiestokyo.org
TEL： 03-3520-9913（平日10－16時）