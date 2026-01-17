【発売前重版決定！】動画やメディアでも話題の起業家・河村真木子氏の著書『外資系金融ママがわが子へ伝えたい人生とお金の本質』が発売（1/25）

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は、2026年1月25日（オンライン書店先行発売1月23日）に『自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい人生とお金の本質』（河村真木子・著）を刊行いたします。

外資系金融の世界で20年間にわたって圧倒的な結果を出し続け、現在は総会員数2.3万人の国内最大規模のオンラインコミュニティを運営する今、大注目の起業家・河村真木子氏。

その河村氏が初めて人生とお金の哲学を語った本作は、書店・ネット書店で予約を開始するやいなや予約が殺到し、発売前重版が決定いたしました。

◆外資系金融のプロが語る、新時代の「お金の教育」決定版

「お金の話は下品」「子どもにお金の話をするなんてよくない」--そんな日本の常識を覆し、グローバル時代を生き抜くための金融リテラシーと人生哲学を金融のプロとして、娘をもつ母として、一人の女性として語ります。

子どもをもつママはもちろんのこと、実践的な金融教育に興味のある学生、お金の不安をもつすべてのビジネスパーソン必読の１冊です。

◆「お金に縛られない自由な人生」とは？

以下、本文より一部を抜粋してお届けします。

「お金」が理由で自分の気持ちに素直に従えない人生は、もったいないし、くやしい。そして何より、つまらない。

できるかぎりの選択肢を広げて、好きなものを好きなように選び、自分の願うほうへと、自分の足で歩いていきたい。

私自身はそうでありたいと信じ、行動し続けてきました。



と同時に、シングルマザーとして娘を育ててきた私は、子どもにも、「お金に関係なく、自分の信じ願う選択をしてほしい」と考えています。

私は娘に、「お金を理由にあきらめることがない人生」を送ってほしいのです。



「本当はこっちがいいけど、高いからやめておこう」ではなく、「私はこれがいいから、これにする」と値段に関係なく選べる大人になってほしい。そう願っています。



そのためには、お金の知識・リテラシーは欠かせません。

仕事、住む場所、パートナーとの関係、子どもの教育、ライフスタイル、老後の過ごし方--。

人生の選択肢を広げたいなら、身につけておくべき必須のものです。

詳しくは本文で述べますが、「稼ぐ・増やす・使う」の3つをサイクルとして回すことで、お金の付き合いは完結します。

私が、自分の人生の失敗も成功も全部含めて学んできた「稼ぐ・増やす・使う」の本質的なこと、哲学をこの本ではお伝えしたいと思います。

◆早期予約特典キャンペーン中！

出版を記念して、本書を〈2026年2月13日（金）12時までにAmazon・楽天ほかネット書店で購入・予約された方〉を対象に、河村氏が経営する会員制のラグジュアリー スパ・ラウンジ複合施設「Holland Village BEAUTY Lounge & SPA」での体験利用（最大3時間までのご利用）を、抽選にて20名限定でプレゼントいたします。（※男性も応募可ですが、施設への入場・体験は女性のみとなります）



詳細はディスカヴァー・トゥエンティワンHPをご確認ください。

https://d21.co.jp/news/event/273

◎書籍概要

【目次】

Prologue

第1章 お金の「感覚」や「考え方」を育てる

第2章 「自分に投資」するお金の「使い方」

第3章 資本主義のルールを知って「稼ぐ」

第4章 グローバル時代にお金を「増やす」ために大切なこと

Epilogue

【著者情報】

河村 真木子 （かわむら・まきこ）

「Holland Village Members’ Club」主宰／起業家

1976年奈良県生まれ。一児の母。アメリカのUCバークレー卒業後、外資系金融機関などでキャリアを積む。2021年に、オンラインコミュニティ「Holland Village Members’ Club」を設立。総会員数は約2.3万人と日本最大級の規模を誇り、2026年、DMMオンラインサロン主催のSALON AWARDにて、4年連続で大賞を受賞した。

2025年6月、学生を主な対象にした次世代型オンライン学習コミュニティ「金融経済アカデミー」を開講。

また、日本全国に会員制カフェを7店舗展開し、2025年10月には東京・麻布十番にラグジュアリー スパ・ラウンジ複合施設「Holland Village BEAUTY Lounge & SPA」をオープン。

著書に『超フレキシブル人生論”当たり前”を手放せば人生はもっと豊かになる』（扶桑社）がある。

instagram（＠makikokawamura_）は約22.5万フォロワー。

【書籍情報】

タイトル：『自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい人生とお金の本質』

発売日：2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：四六判並製／240ページ

ISBN：978-4-7993-3241-2

定価：1870円（税込）



