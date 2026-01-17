【RALLY三河湾2026】名古屋市内で「ＲＡＬＬＹ三河湾パレード in 名古屋」を２月８日（日）に開催！

テレビ愛知株式会社

「RALLY三河湾２０２６」では、三河湾エリアの公道をラリーカーが疾走する、迫力満点のレースが繰り広げられます。コース間近に設けられた観戦エリアでは、目の前を車両が駆け抜ける圧倒的なスピードと轟音を肌で感じ、生の迫力を体感いただけます。メイン会場（ラグーナ蒲郡）では、地元食材を使ったグルメのブースや様々な体験ができる企業ブースなど、ご家族でお楽しみいただけます。

この度、本大会の開催を盛り上げる特別イベントとして、2026年2月8日（日）に「RALLY三河湾パレード in 名古屋」を実施します。「オアシス21 緑の大地」（名古屋市東区）でのラリーファンミーティングと出発式に加え、ラリーカーが市内中心部をパレードする一日限りの特別イベントです。さらに今回は抽選でパレード中のラリーカーに同乗体験ができる企画を実施！

出発式では、大村秀章知事などの関係者や、俳優の勇翔さん、そして、愛知県・三河湾エリアの個性豊かなご当地キャラクターが参加し、フラッグを合図にラリーカー約10台が華々しくスタート。名古屋の街をパレードします。

１ 日時及びスケジュール

2026年2月8日（日）午前10時から午後0時30分まで ※雨天決行

２ 内 容（予定）

（１）ラリーファンミーティング（10：00～10：30）【オアシス21緑の大地】

オアシス21緑の大地内にラリーカーを展示し、ファンミーティングを実施します。

実施概要：ラリーカー展示、写真撮影（一部車両は車内に乗車しての撮影も可）。

ドライバー、助手席でドライバーをナビゲートするコ・ドライバーによるラリーカーの説明。

（２）RALLY三河湾パレード 出発式（10:40～10:45）【オアシス21緑の大地】

出席者：大村秀章知事、鈴木寿明蒲郡市長、鈴木晃岡崎市副市長、中村健西尾市長、成瀬敦幸田町長、勇翔（俳優）さん、愛知県・三河湾エリアのご当地キャラクター

ゲスト情報

【勇翔（ゆうひ）】

1993年2月5日生まれ

舞台や映画など俳優活動を中心に活動中。

車好きでジャパン峠プロジェクト公認アンバサダーで国内Aライセンスを保持。愛車は『トヨタ86 ZN6』

【愛知県・三河湾エリアのご当地キャラクター（ゆるキャラ）】

上段左から

あいスポくん（あいちスポーツコミッション公式マスコットキャラクター）

トトまる（蒲郡市・ボートレース蒲郡）

オカザえもん（岡崎市）

まーちゃ（西尾市）

えこたん（幸田町）

（３）RALLY三河湾パレード in 名古屋（10:45～12:00）

名古屋市内中心部でラリーカー(10台程度)によるパレードを実施します。

オアシス21緑の大地をスタートし、栄、名古屋駅周辺を通り、再びオアシ

ス21緑の大地に戻るコースです。

＜パレードコース（約10km）＞

（４）メディア取材について

出発式を取材される方は次のとおり、受付をお願いします。

１. 受付時間：１月25日（土）午前９時45分から午前10時30分まで

２. 受付場所：オアシス21緑の大地

３ 特別企画：パレード車両 同乗体験

パレード走行する車両の助手席（コドライバー席）に乗車してイベントに参加いただける方を若干名募集します。 栄・オアシス21から名古屋駅を巡るパレードの全区間で、隊列の一員として乗車いただけます。普段は味わえない車内からの景色や、沿道の賑わいを体験してみませんか。

※乗車する車両およびドライバーは、当日のご案内となります。

【応募期間】 ～2026年1月28日（水）まで

【応募方法】 愛知県のスポーツ情報メディア「aispo!」公式Xアカウント（@aichi_sports）の対象投稿（1月17日のＲＡＬＬＹ三河湾パレード in 名古屋の投稿）をリポストの上、専用応募フォームよりエントリーしてください。

応募フォームはコチラ→ https://forms.gle/QQvpehTxzkJ1uKSu5

【当選発表について】

当選発表は事務局（テレビ愛知事業部内）から当選者へのメールまたはお電話をもって代えさせていただきます。 ご本人様との連絡がつき、参加意思および要件の確認が取れた段階で当選確定となります。

【応募要件】

安全上の理由により、以下の条件を満たす方を対象とさせていただきます。

・満10歳以上の方（18歳未満の方は保護者の同意が必要です）

・身長140cm以上、190cm未満の方

・心身ともに健康な方



※お申し込みに関するお問い合わせ先 052-229-6030 （平日10:00～17:00）まで。

５ 昨年（2025年）開催時の写真

ラリーカー展示ファンミーティングパレードに出発するラリーカー

６ RALLY三河湾2026大会概要

【主催】

ラリー三河湾実行委員会（構成：モンテ・オート・スポーツクラブ（MASC）、愛知県、蒲郡市、岡崎市、西尾市、幸田町、トヨタ自動車株式会社、名古屋テレビ放送株式会社、株式会社ラグナマリーナ、株式会社ラグーナテンボス 等）

【大会役員】

名誉会長： 愛知県知事 大村 秀章

会長： 蒲郡市長 鈴木 寿明

副会長： 岡崎市長 内田 康宏、西尾市長 中村 健、幸田町長 成瀬 敦

【開催概要】

・開催地：蒲郡市、岡崎市、西尾市、幸田町

・開催日：2026年2月27日（金）～3月1日（日）

※競技開催日：2月28日（土）、3月1日（日）

・メイン会場：「ラグーナ蒲郡」 （住所：蒲郡市海陽町）

・観戦エリアと入場料

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14948/table/824_1_7da408f8dc411594c33cd13ba50db135.jpg?v=202601171151 ]

※スペシャルステージ（SS）：公道等を封鎖し、競技車両がタイムアタックを行う競技区間

・RALLY三河湾2026の最新情報は大会WEBサイトを御確認ください。

大会WEBサイト：https://rally-mikawawan.com/

・観戦・駐車場チケットは、「チケットぴあ」において発売中。

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563946