未来屋書店YouTube新企画「推しえて作家さん」始動！第1回ゲストに“伏線の狙撃手”浅倉秋成氏を迎え、制作秘話に迫る

株式会社未来屋書店左：小説家 浅倉秋成( あさくら あきなり) 氏 ／ ( 右：未来屋書店 野口海莉)

株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下 未来屋書店）は公式YouTubeチャンネルの新コーナーとして、作家の素顔や創作の裏側に迫るインタビュー番組「推(お)しえて作家さん」を新設いたしました。

記念すべき第1回目のゲストには、『六人の嘘つきな大学生』などで知られ、“伏線の狙撃手”の異名を持つ浅倉秋成氏をお迎えします。動画公開に合わせて、2026年1月17日(土)より全国の未来屋書店にて、ここでしか手に入らない豪華特典付きの「浅倉秋成フェア」を開催いたします。

番組ロゴマーク■ YouTube新コーナー「推しえて作家さん」

第1回 概要

本コーナーは、読者が知りたい作家の「推しポイント」を深掘りするインタビュー企画です。

公開日：2026年1月17日(土)予定

視聴URL： 未来屋書店公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Miraiyashoten_Official

インタビュー内容

・ 浅倉氏の原点とも言える生い立ちや学生時代のエピソード

・「伏線の狙撃手」という二つ名の裏話

・自身の作家生命を救った作品の裏側

・大ヒット小説の創作における緻密なプロット術 など

浅倉氏の創作の背景をたどりながら、作品がどのように生まれているのかを紐解きます。

作品に触れたことがない方でも、すでにファンの方にも楽しんでいただける内容です。

■未来屋書店限定「浅倉秋成フェア」詳細

動画公開を記念し、全国の未来屋書店店頭にて浅倉秋成氏の著書を集めた特設フェアを実施します。

著作に加え、浅倉秋成氏をつくった15作品の選書タイトルも同時に展開し、浅倉秋成の世界観をより体感できる内容となっています。

さらに、ファン垂涎の2つのスペシャル特典をご用意いたしました。

『ログイン・カーネーション』小冊子表紙イメージ【豪華2大購入特典】

１.未発表原稿掲載の短編小説小冊子

フェア対象商品をご購入の方に先着で、未発表原稿を特別掲載した読み切り短編冊子『ログイン・カーネーション』をプレゼントします。

２.浅倉秋成のすべて

～全作品のコメント掲載小冊子～

浅倉秋成氏のこれまでのキャリアや作品を網羅したガイドブック を店頭にて無料配布します。

全作品への著者コメント、『六人の嘘つきな大学生』のプロットなど、ここでしか見ることができない豪華内容となっています。

特典はいずれも未来屋書店でしか入手できない限定アイテムです。数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。フェアの実施状況は、お近くの店舗までお問い合わせください。

■浅倉秋成（あさくら あきなり）氏プロフィール

1989年生まれ。

2012年に『ノワール・レヴナント』で第十三回講談社BOX新人賞Powersを受賞しデビュー。

19年に刊行した『教室が、ひとりになるまで』が第20回本格ミステリ大賞〈小説部門〉候補、第73回日本推理作家協会賞〈長編および連作短編部門〉候補となる。

21年に刊行した『六人の嘘つきな大学生』は第12回山田風太郎賞候補、2022年本屋大賞ノミネート、第43回吉川英治文学新人賞候補となる。

22年に刊行した『俺ではない炎上』は第13回山田風太郎賞候補、第36回山本周五郎賞候補となる。

■主な著書『教室が、ひとりになるまで』

KADOKAWA

『六人の嘘つきな大学生』

KADOKAWA

『俺ではない炎上』

双葉社

『まず良識をみじん切りにします』

光文社

『家族解散まで千キロメートル』

KADOKAWA

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】１億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp