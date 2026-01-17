【滝川市】DAOマネージャーめたほんださん、TSUTAYA BOOKSTORE滝川でメタバース体験会

株式会社あるやうむ

DAOやNFTなどを活用し地方創生を推進する株式会社あるやうむ（本社：札幌市、代表取締役：畠中博晶）が手がける「地域おこし協力隊DAO」を活用し、北海道滝川市のDAOマネージャーに就任しためたほんださん。

着任後に立ち上げた子育てDAOin滝川市にて主催するたきかわバースを2026年1月18日にTSUTAYA BOOKSTORE 滝川でオフライン開催をします。

TSUTAYA BOOKSTORE 滝川で実施するメタバース体験イベントは、単発のIT体験や最新技術の紹介を目的としたものではありません。オンライン上のメタバース空間「TakikawaVerse(たきかわバース)」を活用し、こどもたちが安心して集まれる「もうひとつの居場所」への入口として実施しています。

メタバースとは

メタバース空間とは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間で、利用者がアバター（分身）を通じて参加し、他者との交流やさまざまな体験を行えるデジタル空間のことを指します。現実世界のように空間を移動し、会話やイベント、買い物、学習などをリアルタイムで体験できる点が特徴です。

近年では、エンターテインメント分野にとどまらず、ビジネス、教育、観光、文化発信など幅広い分野で活用が進んでおり、場所や時間の制約を超えて人々が集い、新しい価値や体験を生み出す「次世代のコミュニケーション空間」として注目されています。

TakikawaVerseについて

TakikawaVerseは、こどもと大人が一緒に参加できる、滝川発のメタバース空間です。

現在は、毎週月曜日16時から約30分間、定期的なオンライン交流を行っています。

内容は決めすぎず、「最近あったことを話す」「こんなことをやってみたいと相談する」「展示会やイベントのアイデアを出す」といった放課後のたまり場のような使い方をしています。

なぜ「メタバース」なのか

子育てDAO TakikawaVerse毎週月曜日16時～「オンライン交流」

主催者のめたほんださんがメタバースを選んだ理由としては

・家からでも参加できる

・天候や移動に左右されない

・こども同士が自然につながれる

・大人が見守りやすい

といった点で、居場所づくりの手段として非常に相性がよいからです。

完成された世界を楽しむ場ではなく、参加する人たちで少しずつ育てていく場所と考えているためです。

TSUTAYA BOOKSTORE 滝川でのイベントを行うにあたって

イベントのチラシ

オンラインの居場所に、いきなり参加することに不安を感じるこども・保護者は少なくありません。

そこでTSUTAYA BOOKSTORE 滝川という「安心できるリアルな場所」では、どんな人が運営しているのか、どんな雰囲気なのか、どんな考えで活動しているのかを実際に見て・話して・知ってもらう場として、今回のイベントを位置づけています。

また、本屋という場所で行うことで、体験と「本(知る・考える)」が自然につながります。

そして、オンラインとオフラインのイベントを融合することでこどもたちの状態やタイミングに合わせて、行き来できる居場所を複数用意することを目指しています。

イベントの詳細情報

メタバース体験会（地域おこし協力隊 本田陽一）

- 会場：TSUTAYA BOOKSTORE 滝川 １F- 日にち：2026年1月18日- 時間：AM11:00～16:00- 参加費：無料- 担当：本田陽一（地域おこし協力隊）- お問い合わせ：080-3251-4239（ショートメールにて問い合わせをお願いします）

主催者のめたほんださんのコメント

めたほんださんアイコン

滝川のこどもたちに、「もうひとつの居場所」をつくりたい--その第一歩が今回のメタバース体験会です。ゲームではなく、安心して集まれるオンラインの広場として、親子で気軽に未来の居場所づくりを体感してもらえたらうれしいです。

子育てDAO in Takikawaのこれから

今後は、こどもたちと一緒に、こどもたちの「やってみたい」を起点に、少しずつ実現していく構想です。

点の体験から、続く居場所へ ―このプロジェクトは「メタバースを使うこと」が目的ではなく、こどもたちの関係性が続く居場所を育てることを目的としています。

単発の体験から始まり、今は“続く居場所”をオンラインとリアルの両方で育てていきます。



子育てDAO in Takikawa

「子育てDAO in 滝川市」は、北海道滝川市で2025年6月にスタートした、子育て支援コミュニティをWeb3の仕組みでつくる新しいコミュニティです。町民だけでなく、滝川市に興味を持つ全国の方々が参加できます。詳しくは下記の記事をご確認ください。

▼【滝川市】デジタルコミュニティの力を活用し滝川市こども計画を始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000091165.html

▼子育てDAO in Takikawaへの参加はこちらから

https://discord.gg/hj7Nj9tRBv

各地域のDAOに参加しませんか？

お住まいの地域や興味のある地域のDAOにぜひご参加ください。

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

