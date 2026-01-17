【2026年1月実施】【回答者数8,495名】「2026年、あなたが大切にしたい目標や抱負」に関するアンケート調査結果

株式会社メディアシーク

【2026年1月実施】【回答者数名】「2026年、あなたが大切にしたい目標や抱負」に関するアンケート調査結果

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「2026年、あなたが大切にしたい目標や抱負」に関するアンケートを名に対して2026年1月5日に実施いたしました。

■2026年、あなたが特に意識したい目標・テーマは何ですか？（複数選択可）

健康・体調管理(27.9%)

お金・貯金・家計管理(16.4%)

趣味・自分の時間を充実させる(12.8%)

特に決めていない(11.2%)

心の余裕・メンタルケア(10.8%)

人間関係・家族との時間(8.7%)

仕事・キャリア(8.2%)

勉強・スキルアップ(4.0%)

＜2026年、あなたが大切にしたい目標や抱負に関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2026年1月5日

有効回答者数：8,495名

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

<アンケート結果をご利用いただく場合のご注意>

出典元として

「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/

と明記してください。

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。

「アイコニット・リサーチ」について

「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

https://www.iconit.jp/iconit-research/